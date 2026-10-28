Giappone, nuova eruzione del vulcano Sakurajima: colonna di cenere di 2,2 km | VIDEO

Nuova eruzione del vulcano Sakurajima, nel Sud del Giappone. Alle 11:58 ora locale di oggi 28 ottobre, il vulcano ha ripreso a emettere cenere dal cratere sommitale di Minamidake, con una colonna che ha raggiunto i 2.200 metri sopra il cratere. Le previsioni indicavano possibili ricadute di cenere piuttosto intense sull’isola di Sakurajima, mentre fenomeni di minore entità erano attesi nelle località di Tarumizu, Kanoya e Ibusuki, nella prefettura di Kagoshima.

Tra i più attivi del Giappone

Il Sakurajima è uno dei vulcani più attivi dell’arcipelago giapponese. Si trova nella baia di Kagoshima, nella parte meridionale dell’isola di Kyushu, una delle quattro principali isole del Giappone. Un tempo era un’isola separata, ma l’eruzione del 1914, una delle più importanti della sua storia recente, produsse colate laviche che la collegarono alla penisola di Osumi. La sua attività vulcanica è caratterizzata da frequenti emissioni di cenere, esplosioni e colonne eruttive che possono raggiungere quote considerevoli. Per questo motivo, il Sakurajima è costantemente monitorato dalle autorità giapponesi, anche per i potenziali effetti sulle comunità che vivono nelle vicinanze.

Trentatré eruzioni in una settimana

I dati dell’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) confermano che il vulcano continua a mostrare un’elevata attività. Tra il 19 e il 26 ottobre sono state registrate 33 eruzioni, 8 delle quali di tipo esplosivo. La nuova emissione dal cratere di Minamidake si inserisce dunque in una fase di intensa attività. La cenere vulcanica può ridurre la visibilità, depositarsi sulle strade e sulle abitazioni e creare disagi alla circolazione e alle attività quotidiane. La sua dispersione dipende soprattutto dalla direzione e dall’intensità dei venti.