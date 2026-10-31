Google celebra Halloween 2026: il Doodle si ispira al teatro delle ombre

La tradizione digitale più attesa del 31 ottobre si è puntualmente rinnovata sui nostri schermi, confermando l’abitudine del colosso di Mountain View di celebrare le date più significative del nostro calendario. Google ha infatti appena pubblicato il suo annuale doodle dedicato ad Halloween 2026, trasformando la classica e sobria homepage del motore di ricerca in un palcoscenico virtuale dal fascino squisitamente retrò. In questa giornata particolare, milioni di persone in tutto il mondo si preparano a godersi un film dell’orrore, indossare costumi grotteschi o avventurarsi nel celebre rito del dolcetto o scherzetto alla ricerca di dolciumi. L’artwork di quest’anno, come ha spiegato il team di sviluppatori nella nota ufficiale di rilascio, trae una giocosa e mirata ispirazione dall’arte classica delle ombre cinesi, creando un’atmosfera suggestiva che unisce perfettamente la tecnologia moderna a una delle forme di intrattenimento visivo più antiche dell’umanità.

Il fascino senza tempo delle illusioni ottiche

La scelta di puntare sulle ombre cinesi rappresenta un interessante ponte percettivo tra passato e presente. Questa antica forma d’arte, che sfrutta la semplice proiezione di sagome opache su uno schermo illuminato, condivide intimamente con la festività odierna la capacità di giocare con l’oscurità e la luce, stimolando la percezione visiva del nostro cervello. Il nuovo doodle offre un istante di meraviglia digitale a chiunque si colleghi per effettuare una ricerca. L’opera grafica cattura lo spirito divertente della ricorrenza, ricordando agli internauti che il mistero e la paura dell’ignoto possono essere facilmente esorcizzati attraverso l’immaginazione e la condivisione globale di una narrazione visiva immediata.

Le origini di una tradizione globale

Halloween è una celebre festività popolare che si svolge la vigilia della ricorrenza cristiana di Ognissanti, il 31 ottobre di ogni anno. Le sue radici storiche affondano in gran parte nell’antica festa celtica di Samhain, un momento cruciale in cui le antiche popolazioni del Nord Europa celebravano la fine del raccolto agricolo e l’inizio della buia stagione invernale. Nel corso dei secoli, questa ricorrenza si è progressivamente fusa con le tradizioni religiose europee per poi migrare, grazie ai coloni, nel continente americano, dove ha assunto le caratteristiche moderne e commerciali che tutti oggi conosciamo. Attualmente questa data rappresenta un fenomeno culturale su scala mondiale, trasformato in un’occasione di intrattenimento collettivo in cui le paure ancestrali dell’umanità e il senso del macabro vengono esorcizzati in modo innocuo attraverso il gioco, i travestimenti fantasiosi e la condivisione comunitaria.