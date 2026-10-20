Google Cloud in tilt in Europa per un guasto elettrico a Londra: disservizi anche per Revolut e Lloyds

Un guasto elettrico all’infrastruttura di Google Cloud nella regione di Londra ha provocato un’interruzione di alcuni servizi cloud in Europa, con ripercussioni anche sulle applicazioni bancarie e sui servizi online di importanti aziende britanniche. Tra le realtà interessate dalle segnalazioni di disservizio figurano Revolut e Lloyds, due nomi di primo piano del settore finanziario nel Regno Unito. A confermare l’origine del problema è stata la stessa Google, che ha attribuito l’interruzione a un evento elettrico che ha interessato una specifica zona della propria infrastruttura cloud europea. L’azienda tecnologica americana ha annunciato di prevedere a breve un ripristino parziale dei servizi.

Google conferma il problema nella regione europe-west2-b

La società americana ha individuato l’origine dell’interruzione nella zona europe-west2-b, appartenente alla regione cloud di Londra. Si tratta dell’area dell’infrastruttura tecnologica direttamente interessata dal problema elettrico. “A causa di un evento elettrico, abbiamo subito un’interruzione nella zona europe-west2-b”, ha spiegato Google, confermando che il malfunzionamento è riconducibile a un problema dell’infrastruttura. L’episodio ha determinato un’interruzione di alcuni dei servizi Google Cloud in Europa, una delle piattaforme tecnologiche utilizzate per il funzionamento di applicazioni e servizi digitali.

Problemi alle applicazioni bancarie: segnalati disservizi per Revolut e Lloyds

Tra le conseguenze più rilevanti dell’interruzione figurano i disservizi segnalati nel settore bancario britannico. Le difficoltà hanno interessato applicazioni e servizi online di aziende del Regno Unito, tra cui Revolut e Lloyds. Le segnalazioni evidenziano come un problema concentrato in una specifica area dell’infrastruttura cloud possa avere ripercussioni anche su servizi digitali utilizzati in ambito finanziario. L’interruzione assume particolare rilievo proprio per il coinvolgimento delle piattaforme bancarie online, che rappresentano uno degli ambiti in cui la continuità operativa dei sistemi informatici riveste un’importanza fondamentale.

Google Cloud, previsto a breve un ripristino parziale dei servizi

Sul fronte del ritorno alla normalità, Google ha indicato di prevedere a breve un ripristino parziale di alcuni dei servizi interessati dall’interruzione. L’annuncio rappresenta un aggiornamento sulle prospettive di recupero dell’operatività dopo il guasto elettrico registrato nella regione londinese. Il ripristino prospettato dall’azienda riguarda, almeno inizialmente, soltanto una parte dei servizi coinvolti. La distinzione tra recupero parziale e piena operatività è particolarmente significativa per le piattaforme digitali che hanno risentito del problema.

Cloud europeo, l’impatto del guasto sull’infrastruttura digitale

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il ruolo delle infrastrutture cloud nel funzionamento dei servizi online e delle applicazioni utilizzate quotidianamente da aziende e istituzioni. La vicenda riguarda un evento elettrico localizzato nella regione di Londra, ma le sue conseguenze hanno interessato alcuni servizi cloud europei e sono state accompagnate da importanti segnalazioni di interruzioni nel settore bancario britannico. Il coinvolgimento di Google Cloud, insieme ai problemi riscontrati sulle piattaforme di Revolut e Lloyds, evidenzia la stretta relazione tra la disponibilità delle infrastrutture tecnologiche e la continuità dei servizi digitali che su di esse si appoggiano.