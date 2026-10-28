Grave incidente ferroviario in Spagna: scontro tra treni ad alta velocità, decine di morti | FOTO e VIDEO

Un nuovo, gravissimo incidente ferroviario si è verificato in Spagna sulla linea ad alta velocità Madrid–Siviglia. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un treno ad alta velocità di Renfe e un convoglio della compagnia Iryo. Il bilancio è ancora incerto: si parla di un centinaio di feriti, mentre si teme che possano esserci numerose vittime: al momento sono riportati 46 morti. Stando alle prime informazioni riportate da El País, un portavoce del Ministero dei Trasporti ha spiegato che il treno Renfe potrebbe aver tamponato il convoglio Iryo. L’impatto avrebbe provocato il deragliamento di 2 vagoni del secondo treno, finiti lungo un terrapieno.

L’incidente si è verificato al km 118 della linea, nella provincia di Toledo, tra le località di Mora, Orgaz e Urda. Secondo le prime ricostruzioni, il treno Renfe si sarebbe fermato e avrebbe rallentato la propria marcia pochi minuti prima dell’incidente a causa di un problema alla circolazione ferroviaria. Resta da chiarire se e in quale misura tale circostanza possa essere collegata allo scontro.

La circolazione ferroviaria sull’alta velocità tra Madrid e l’Andalusia è stata immediatamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso e la gestione dell’emergenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Adif, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, gli operatori delle due compagnie ferroviarie e i soccorritori. La compagnia ferroviaria Iryo ha sospeso i treni dalla stazione di Madrid Atocha verso il corridoio Sud in Spagna e ha riferito di aver attivato “tutti i protocolli di emergenza” per l’incidente ferroviario avvenuto a Toledo. Non è ancora chiaro quando il servizio verrà ripristinato. La compagnia ha affermato di aver attivato “tutti i protocolli di emergenza” e di stare “collaborando strettamente” con le autorità per gestire la situazione.

L’incidente richiama quanto accaduto il 18 gennaio scorso ad Adamuz, nella provincia di Cordova, dove si era verificato un altro grave incidente ferroviario. Al momento, tuttavia, le dinamiche dei due episodi devono essere considerate distintamente, in attesa degli accertamenti delle autorità competenti.

“Seguo con profonda preoccupazione le notizie del tragico scontro tra due treni avvenuto a Toledo, in Spagna, che ha provocato vittime e feriti. Il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria“: lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti, al Re Felipe VI, al Governo e a tutto il popolo spagnolo, cui esprimo la mia vicinanza in questo terribile momento di dolore“, ha aggiunto.

“In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo“, afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso“.