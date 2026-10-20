Grosseto, vasto incendio lungo la strada provinciale 108: le fiamme minacciano una casa

Un vasto incendio ha interessato un’estesa area di canneto nel territorio comunale di Grosseto, lungo la strada provinciale 108, in località Acquisto. Le fiamme si sono propagate nella vegetazione arrivando a minacciare un’abitazione presente nella zona. Soltanto grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Grosseto, supportati dal personale del Consorzio di Bonifica, è stato possibile contenere il rogo e impedire che raggiungesse l’edificio.

Incendio a Grosseto, le fiamme minacciano un’abitazione lungo la provinciale 108

L’incendio si è sviluppato in una vasta zona caratterizzata dalla presenza di canneti, lungo la strada provinciale 108, nella località Acquisto. La propagazione delle fiamme ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nel contenimento del fronte dell’incendio. La situazione ha assunto particolare rilevanza per la presenza di un’abitazione all’interno dell’area interessata dal rogo. L’avanzata delle fiamme rappresentava infatti una minaccia concreta per l’edificio, rendendo prioritario impedire che il fuoco potesse raggiungerlo. Le operazioni si sono quindi concentrate sul contenimento dell’incendio e sulla protezione della struttura.

Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco e del Consorzio di Bonifica

Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Grosseto, affiancati dagli operatori del Consorzio di Bonifica. La collaborazione tra le due strutture ha consentito di intervenire sull’avanzata dell’incendio, limitandone la propagazione attraverso un’azione coordinata. Particolarmente importante è stato il contributo del personale del Consorzio di Bonifica, che ha provveduto alla realizzazione di solchi di contenimento nel terreno. Questi interventi hanno avuto lo scopo di creare ostacoli alla propagazione delle fiamme, contribuendo a circoscrivere l’area interessata e ad agevolare le attività di messa in sicurezza. L’azione congiunta ha permesso di bloccare l’avanzata del fuoco prima che raggiungesse l’abitazione, evitando che il rogo coinvolgesse anche l’edificio. Un risultato ottenuto grazie all’attività di spegnimento condotta dai Vigili del Fuoco e agli interventi di contenimento realizzati dagli operatori presenti sul posto.

Rogo contenuto e operazioni di bonifica completate

Dopo aver contenuto l’incendio e scongiurato il coinvolgimento dell’abitazione, i Vigili del Fuoco hanno proseguito le attività necessarie al completamento dello spegnimento e della bonifica dell’area. Le operazioni hanno consentito di portare a termine l’intervento e di mettere in sicurezza la zona interessata dalle fiamme. Una volta ultimate le attività, la squadra dei Vigili del Fuoco ha fatto rientro in sede. L’intervento si è dunque concluso con il contenimento del rogo sviluppatosi nel canneto e, soprattutto, con la protezione dell’abitazione che si trovava lungo il percorso di propagazione dell’incendio.