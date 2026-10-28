Haiti e Repubblica Dominicana nella morsa del maltempo: alluvioni e frane, almeno 4 morti

Le intense precipitazioni che stanno interessando Haiti e la Repubblica Dominicana hanno provocato gravi alluvioni e frane, causando almeno 4 vittime e isolando decine di comunità. A riferirlo sono le autorità dei 2 Paesi, che stanno monitorando l’evoluzione dell’emergenza e le conseguenze delle abbondanti piogge. La situazione più critica si registra nel Sud-Ovest di Haiti, dove, secondo l’Agenzia nazionale per la Protezione civile, almeno 4 persone hanno perso la vita e altre 2 risultano disperse. Le inondazioni hanno coinvolto oltre 3.200 famiglie, mentre centinaia di abitazioni sono state distrutte. Le frane hanno inoltre interessato diverse arterie stradali, rendendo più difficili i collegamenti e gli eventuali interventi di soccorso nelle aree colpite.

Gravi disagi si segnalano anche nella vicina Repubblica Dominicana. Secondo il Centro operativo di emergenza del Paese, le precipitazioni hanno isolato almeno 30 comunità, mentre più di 100 abitazioni risultano allagate. Le condizioni meteorologiche avverse stanno quindi provocando ripercussioni significative sulla viabilità e sulla vita quotidiana della popolazione.

All’origine dell’ondata di maltempo vi è un sistema di bassa pressione in movimento sui Caraibi settentrionali, responsabile delle intense precipitazioni che stanno interessando l’isola di Hispaniola, condivisa da Haiti e Repubblica Dominicana. In un territorio caratterizzato da rilievi e aree particolarmente vulnerabili al dissesto idrogeologico, piogge abbondanti possono favorire rapidamente l’esondazione dei corsi d’acqua e l’innesco di smottamenti.