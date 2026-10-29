Halloween accende l’aurora: il vento solare scatenerà una tempesta geomagnetica sulla Terra

La notte di Halloween potrebbe regalare uno spettacolo suggestivo nei cieli delle regioni più settentrionali del pianeta. Per il 31 ottobre, infatti, è previsto l’arrivo sulla Terra di un flusso di vento solare proveniente da un buco coronale, una regione dell’atmosfera del Sole dalla quale il materiale solare può fuoriuscire a velocità elevate. La struttura risulta orientata quasi perfettamente verso il nostro pianeta, aumentando la possibilità di un’interazione con il campo magnetico terrestre. Secondo le previsioni, l’eventuale disturbo dovrebbe raggiungere il livello G1 della scala utilizzata per classificare le tempeste geomagnetiche, corrispondente alla categoria più debole. Le condizioni potrebbero quindi favorire la comparsa di aurore polari alle alte latitudini, soprattutto nelle aree vicine alle regioni artiche.

Che cos’è l’aurora polare?

L’aurora polare è un fenomeno luminoso naturale che si manifesta nell’alta atmosfera terrestre. Quando particelle cariche provenienti dal Sole raggiungono le regioni più esterne dell’ambiente magnetico terrestre, una parte di esse può essere guidata lungo le linee del campo magnetico verso le zone polari. Qui le particelle interagiscono con gli atomi e le molecole presenti nell’atmosfera, trasferendo loro energia. Quando questi ultimi restituiscono l’energia assorbita sotto forma di luce, si producono le caratteristiche bande e le tende luminose che colorano il cielo.

Il colore dell’aurora dipende dai gas coinvolti, dall’altitudine e dall’energia delle particelle. L’ossigeno può generare soprattutto tonalità verdi e, a quote maggiori, rosse; l’azoto contribuisce invece a sfumature blu, violacee e rosate. Nell’emisfero settentrionale il fenomeno prende il nome di aurora boreale, mentre in quello meridionale è chiamato aurora australe. In condizioni di attività solare più intensa, le aurore possono spingersi a latitudini inferiori rispetto a quelle in cui sono normalmente osservate.

Che cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle elettricamente cariche, principalmente protoni ed elettroni, che si allontana dal Sole e si propaga nello Spazio interplanetario. Questo materiale, costituito da plasma, trasporta con sé anche il campo magnetico solare. La sua velocità e le sue caratteristiche possono variare in funzione delle condizioni presenti nell’atmosfera solare. Quando un flusso di vento solare particolarmente veloce raggiunge la Terra, può trasferire energia alla magnetosfera, cioè la regione dello Spazio dominata dal campo magnetico terrestre. L’effetto dipende non soltanto dalla velocità e dalla densità delle particelle, ma anche dall’orientamento del campo magnetico trasportato dal flusso. Se le condizioni sono favorevoli, l’interazione può intensificare le aurore e provocare disturbi geomagnetici.

Che cos’è un buco coronale?

Un buco coronale è una regione della corona solare, lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole, caratterizzata da una densità relativamente bassa e da una struttura del campo magnetico che permette al plasma di disperdersi più facilmente nello Spazio. Queste aree appaiono più scure nelle immagini ottenute in determinate lunghezze d’onda, ma non sono veri buchi nella superficie solare. Sono regioni della corona con proprietà fisiche differenti da quelle circostanti.

Il loro ruolo è importante perché possono essere la sorgente di flussi di vento solare ad alta velocità. Quando un buco coronale è orientato in modo da indirizzare un simile flusso verso la Terra, le particelle possono raggiungere il nostro pianeta e interagire con il suo campo magnetico. È proprio questo il meccanismo indicato nelle previsioni per Halloween: il flusso atteso proviene da un buco coronale quasi perfettamente allineato con la Terra. L’allineamento, tuttavia, non garantisce da solo che si verifichi una tempesta intensa, perché gli effetti dipendono anche dalle altre caratteristiche del vento solare.

Che cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione del campo magnetico terrestre provocata dal trasferimento di energia dal vento solare alla magnetosfera. Può verificarsi quando un flusso di particelle e il campo magnetico che trasporta interagiscono efficacemente con l’ambiente magnetico del nostro pianeta. Questi eventi vengono classificati su una scala da G1 a G5, dove G1 indica una tempesta minore e G5 una tempesta estrema. La classificazione considera gli effetti attesi e osservati sull’ambiente geomagnetico, sulle infrastrutture tecnologiche e sui sistemi che dipendono dalle condizioni dello Spazio.

Una tempesta di categoria G1 può provocare deboli fluttuazioni nelle reti elettriche, influire in misura limitata sul funzionamento dei satelliti e richiedere correzioni per alcuni sistemi di navigazione. Può inoltre favorire la comparsa di aurore a latitudini più basse rispetto a quelle abituali, anche se la loro effettiva estensione dipende dalle condizioni del fenomeno. Gli eventi più intensi, invece, possono interferire maggiormente con le comunicazioni radio, la navigazione satellitare e le reti elettriche.