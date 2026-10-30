Halloween e Ognissanti, traffico in aumento sulle autostrade: Anas lancia l’allerta per il weekend

Si preannuncia un weekend di traffico intenso sulle strade e autostrade italiane in occasione della festa di Halloween e di Ognissanti. Anas, società del Gruppo FS, prevede un incremento della circolazione lungo le principali arterie della rete nazionale, con un’intensificazione degli spostamenti già a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, e per tutta la giornata di sabato. Particolare attenzione è rivolta anche a domenica 1° novembre, quando è atteso il traffico di rientro verso le grandi città. La concomitanza tra Halloween, il fine settimana e la festività di Ognissanti determinerà un aumento dei viaggi per raggiungere le località di provincia, partecipare agli appuntamenti serali e notturni e visitare i cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti. Una situazione che interesserà numerose direttrici nazionali, comprese le principali infrastrutture stradali di Calabria e Sicilia, dove sono previsti flussi più sostenuti lungo l’Autostrada del Mediterraneo e sulle arterie che collegano i centri urbani alle località della provincia.

Traffico Halloween e Ognissanti: le giornate e gli orari con più spostamenti

Secondo le previsioni di Anas, il traffico sarà in costante aumento nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre e nella mattinata di sabato 31 ottobre, soprattutto per gli spostamenti in uscita dai grandi centri urbani. I flussi si concentreranno prevalentemente in direzione sud, verso le località di provincia, con particolare interessamento delle dorsali adriatica, tirrenica e jonica. La situazione cambierà nel pomeriggio di domenica 1° novembre, quando l’aumento della circolazione riguarderà soprattutto i rientri verso le grandi città. Gli spostamenti saranno legati sia alle ricorrenze religiose sia alle iniziative organizzate per Halloween, che quest’anno cade di sabato e favorisce una maggiore mobilità nelle ore serali e notturne.

Calabria, traffico in aumento sull’A2 del Mediterraneo e sulle statali 106 e 18

Tra gli itinerari maggiormente interessati dall’incremento della circolazione figura la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria e rappresenta una delle principali direttrici di collegamento tra le regioni meridionali. In Calabria, l’intensificazione del traffico riguarderà anche la strada statale 106 Jonica e la strada statale 18 Tirrena Inferiore, due arterie fondamentali per gli spostamenti lungo le coste e tra i diversi centri del territorio regionale. Su queste direttrici, come sull’A2, l’incremento dei flussi sarà legato soprattutto agli spostamenti del venerdì e del sabato e ai successivi rientri domenicali.

Sicilia, attenzione alle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo

Anche in Sicilia è previsto un aumento degli spostamenti in occasione del fine settimana di Halloween e della festività di Ognissanti. Le principali infrastrutture indicate da Anas sono l’autostrada A19 Palermo-Catania e l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, lungo le quali è attesa una maggiore intensità della circolazione. Il traffico interesserà in particolare i collegamenti tra i centri urbani e le località di provincia, seguendo l’andamento generale previsto sulla rete nazionale, con un aumento delle partenze tra venerdì e sabato e una maggiore concentrazione dei rientri nella giornata di domenica.

Anas: “chi ha bevuto non deve guidare”, l’appello per la sicurezza stradale

Accanto alle previsioni sulla circolazione, Anas richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto in considerazione dell’aumento degli spostamenti notturni per Halloween. La società invita tutti gli automobilisti alla massima prudenza, con particolare riferimento ai più giovani, e ribadisce l’importanza di evitare la guida dopo aver consumato alcol, rispettare le regole e mantenere sempre alta l’attenzione. L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha dichiarato: “la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti sono un momento particolarmente sentito, in cui molte persone si mettono in viaggio per raggiungere in ogni regione le rispettive aree cimiteriali e rendere omaggio ai propri cari – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – A questa ricorrenza si aggiunge anche la festa di Halloween che fa registrare ogni anno un aumento degli spostamenti serali e notturni su strada e per questo invitiamo tutti, e in particolare i più giovani, ad affrontare ogni viaggio con prudenza e responsabilità. Chi ha bevuto non deve guidare. Rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza, evitare ogni distrazione e non utilizzare il cellulare alla guida sono comportamenti essenziali per proteggere sé stessi e gli altri. La sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno di noi: quando sei alla guida, tutto può aspettare”.

Halloween, i consigli di Anas per gli spostamenti serali e notturni

In occasione delle serate di Halloween, Anas raccomanda di organizzare in anticipo il viaggio di rientro, soprattutto quando sono previste feste o iniziative durante le quali si potrebbe consumare alcol. Una delle principali indicazioni è individuare preventivamente una persona che non beva e che possa occuparsi della guida, oppure scegliere mezzi pubblici o servizi di trasporto alternativi. La società raccomanda inoltre di non salire a bordo di un’automobile guidata da chi ha assunto alcol. Prima di mettersi in viaggio è importante riposarsi adeguatamente, allacciare sempre le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità e mantenere le distanze di sicurezza dagli altri veicoli. Un ulteriore richiamo riguarda le distrazioni alla guida, con particolare attenzione all’utilizzo del cellulare. Anas sottolinea la necessità di mantenere la concentrazione sulla strada durante ogni spostamento, indipendentemente dalla durata del percorso.

Le altre strade e autostrade interessate dall’aumento del traffico in Italia

L’incremento della circolazione previsto per il fine settimana interesserà anche numerose altre arterie della rete Anas. In Sardegna è atteso traffico più intenso lungo la strada statale 131 “Carlo Felice”, mentre nel Lazio particolare attenzione sarà rivolta alla statale 2 “Via Cassia”, alla statale 148 “Pontina” e al Grande Raccordo Anulare di Roma. Tra gli itinerari interessati figura anche la E45, comprendente la strada statale 675 e la strada statale 3 bis, che attraversa Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e collega il Nord-Est con il Centro Italia. Altri aumenti dei flussi sono previsti lungo importanti direttrici nazionali come la strada statale 1 Aurelia, che interessa Lazio, Toscana e Liguria, la strada statale 7 Appia, che attraversa Lazio, Campania e Puglia, e la strada statale 16 Adriatica, che coinvolge Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto.

Traffico nel Nord Italia: le arterie interessate dagli spostamenti del weekend

Nel Nord Italia, Anas prevede una maggiore intensità della circolazione sui Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, in direzione dei valichi di confine. In Lombardia l’attenzione sarà concentrata sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, mentre in Liguria sarà interessata la strada statale 45 di Val Trebbia. Tra le direttrici indicate figurano inoltre la strada statale 26 della Valle d’Aosta, la strada statale 309 Romea, che collega Emilia-Romagna e Veneto, e la strada statale 51 di Alemagna in Veneto. L’aumento generalizzato degli spostamenti lungo la rete stradale e autostradale nazionale rende quindi particolarmente importante il rispetto delle norme di sicurezza durante l’intero fine settimana, dalle partenze di venerdì fino ai rientri di domenica, con un’attenzione specifica alla guida nelle ore notturne e alla prevenzione dei comportamenti pericolosi.