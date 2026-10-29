Halloween, i rischi per la salute della pelle: cosa si nasconde dietro trucchi e maschere

Trucchi per il viso, glitter, effetti speciali e maschere possono nascondere rischi anche gravi per la salute della pelle, soprattutto quando si utilizzano prodotti contraffatti o non conformi alle norme di sicurezza. In occasione di Halloween, la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) richiama l’attenzione sulle possibili conseguenze dell’impiego di cosmetici e accessori non a norma, che possono contenere sostanze irritanti, allergizzanti e contaminanti, provocando reazioni cutanee anche importanti. Il problema assume particolare rilevanza proprio durante le festività di Halloween, quando si registra un aumento del consumo di cosmetici contraffatti e della presenza sul mercato di costumi e maschere non conformi. Tra i pericoli segnalati dai medici figurano dermatiti, infiammazioni, abrasioni e il possibile contatto con sostanze vietate e potenzialmente cancerogene. In questo contesto, la Sima presenta anche “Sima Skin Health”, un progetto dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute cutanea, che punta ad approfondire il rapporto tra pelle, ambiente e stili di vita, coinvolgendo medici e professionisti del settore sanitario.

Halloween, i rischi dei trucchi contraffatti: dermatiti, allergie e infiammazioni

La Società Italiana di Medicina Ambientale richiama l’attenzione soprattutto sui prodotti utilizzati per realizzare i trucchi di Halloween, spesso caratterizzati da colori intensi, glitter ed effetti speciali destinati a modificare temporaneamente l’aspetto del viso e del corpo. Il ricorso a cosmetici non conformi può esporre la cute a ingredienti irritanti, sostanze allergizzanti e contaminanti, con conseguenze che possono manifestarsi attraverso sintomi di diversa natura e intensità. Tra le reazioni più comuni individuate dai medici compaiono dermatiti irritative e allergiche, arrossamenti, prurito, bruciore, gonfiore e vescicole. Particolare attenzione viene riservata anche alle persone che presentano condizioni dermatologiche preesistenti. Le sostanze irritanti o allergizzanti eventualmente contenute nei cosmetici non conformi possono infatti compromettere la barriera cutanea, aggravando patologie come l’eczema, la dermatite atopica e la rosacea. Il rischio non riguarda esclusivamente i prodotti applicati direttamente sulla pelle. Anche le maschere di Halloween possono provocare danni cutanei, attraverso abrasioni e processi infiammatori.

Cosmetici non a norma, il pericolo delle sostanze vietate e potenzialmente cancerogene

Uno degli aspetti più preoccupanti evidenziati dalla Sima riguarda la possibile composizione dei prodotti contraffatti. Oltre alla presenza di sostanze che possono provocare reazioni allergiche o irritazioni, nei cosmetici non conformi potrebbero essere contenuti anche ingredienti vietati e potenzialmente cancerogeni. Si tratta di un rischio che rende particolarmente importante il tema della sicurezza dei prodotti cosmetici e degli accessori destinati a entrare in contatto con la pelle. L’aumento del consumo di questi articoli nel periodo di Halloween rappresenta quindi, secondo i medici della Sima, un’occasione per richiamare l’attenzione sulla prevenzione dei danni cutanei e sulle conseguenze sanitarie che possono derivare dall’utilizzo di prodotti non a norma.

Non solo Halloween: inquinamento, sole e stili di vita incidono sulla salute della pelle

L’attenzione della Società Italiana di Medicina Ambientale si estende anche ai fattori che possono compromettere la salute della pelle durante tutto l’anno. La cute rappresenta infatti la parte del corpo maggiormente esposta agli agenti esterni e, proprio per questo, risente delle condizioni ambientali e delle abitudini quotidiane. Secondo la Sima, tra gli elementi che possono avere effetti diretti sulla salute cutanea rientrano l’inquinamento atmosferico, le radiazioni solari, la cattiva illuminazione degli ambienti, il fumo, il consumo di alcol, il sonno insufficiente e gli stili di vita non corretti. Questi fattori possono contribuire all’insorgenza di patologie della pelle e influire sul suo equilibrio, rendendo necessario un approccio alla prevenzione che non si limiti ai trattamenti dermatologici, ma consideri anche le condizioni degli ambienti nei quali si trascorre la vita quotidiana.

Nasce Sima Skin Health, il progetto per prevenire i danni ambientali alla pelle

Per rafforzare le attività di ricerca, formazione e prevenzione, la Società Italiana di Medicina Ambientale ha annunciato il progetto “Sima Skin Health”, un programma dedicato alla salute della pelle e ai fattori esterni che possono comprometterla. L’iniziativa si rivolge a medici estetici, operatori sanitari e figure professionali connesse al settore, con l’obiettivo di integrare la prevenzione ambientale nella pratica professionale e nell’educazione del paziente. A spiegare le finalità del progetto è Paolo Mezzana, responsabile del Dipartimento di medicina estetica ambientale della Sima, che sottolinea la necessità di considerare il rapporto tra salute cutanea e ambienti di vita. “La pelle vive nell’ambiente in cui vive la persona, e per questo è importante portare la prevenzione nelle case, sul lavoro e negli spazi della vita quotidiana dei cittadini – dichiara Paolo Mezzana, Responsabile del Dipartimento di medicina estetica ambientale Sima – In tale direzione va il progetto “Sima Skin Health”, un programma di ricerca, formazione e prevenzione dedicato al mondo della pelle e rivolto a medici estetici, operatori sanitari e figure professionali connesse al settore, volto ad integrare la prevenzione ambientale nella pratica professionale e nell’educazione del paziente. La salute cutanea si protegge anche oltre lo studio medico, e la prevenzione deve accompagnare la persona nelle abitazioni, negli uffici, negli ambienti confinati e nelle città, considerando la qualità dell’aria, l’esposizione alla luce e gli altri fattori ambientali che possono alterare l’equilibrio della pelle e contribuire al suo invecchiamento”. Il programma punta dunque a sviluppare un modello di prevenzione che tenga conto non soltanto delle condizioni individuali della pelle, ma anche delle caratteristiche degli spazi abitativi, lavorativi e urbani. In questa prospettiva, la qualità dell’aria e l’esposizione alla luce diventano elementi da considerare nella tutela della salute cutanea e nella prevenzione dei processi che possono contribuire al suo invecchiamento.

Ricerca e formazione sulla salute cutanea, il coordinamento all’Università di Roma Tor Vergata

Il progetto Sima Skin Health sarà coordinato da Elena Campione, professoressa associata di Dermatologia e direttrice della Scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il coinvolgimento del mondo accademico si inserisce nell’impostazione multidisciplinare dell’iniziativa, che intende collegare lo sviluppo delle conoscenze scientifiche con l’elaborazione di indicazioni preventive e strumenti utilizzabili nell’attività dei professionisti sanitari. A sottolineare questo obiettivo è il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani, che evidenzia il valore dell’integrazione tra ricerca e applicazione professionale. “Sima Skin Health traduce questa prospettiva in un percorso multidisciplinare per sviluppare conoscenze scientifiche, indicazioni preventive e strumenti applicabili alla pratica professionale”. L’iniziativa nasce così con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione dermatologica ambientale, promuovendo una maggiore conoscenza dei fattori esterni che incidono sulla salute della pelle e favorendo l’integrazione di queste conoscenze nelle attività di formazione e assistenza sanitaria.