Hubble e James Webb svelano la Nebulosa Testa di Gatto: stelle nascoste emergono dalla polvere cosmica a 7.500 anni luce dalla Terra

Una misteriosa figura cosmica, simile a un gatto seduto di spalle con la testa girata e un occhio luminoso, emerge da una gigantesca distesa di gas e polveri. È la Nebulosa Testa di Gatto, una suggestiva regione di formazione stellare osservata dai telescopi spaziali Hubble e James Webb all’interno della vasta Nebulosa Carena, situata a circa 7.500 anni luce dalla Terra. Le nuove osservazioni mostrano come due strumenti capaci di esplorare l’Universo a differenti lunghezze d’onda possano rivelare aspetti complementari di uno dei fenomeni più complessi dell’astrofisica: la nascita delle stelle. La differenza tra le immagini è particolarmente significativa. Dove Hubble, osservando nella luce visibile, individua soprattutto una colonna allungata di polvere scura, il James Webb Space Telescope riesce a penetrare parte di quella cortina attraverso le osservazioni infrarosse, facendo emergere numerose stelle, filamenti di gas e strutture nascoste. Il risultato è una visione più completa di un ambiente in continua trasformazione, nel quale la materia viene contemporaneamente modellata, riscaldata ed erosa dall’energia delle stelle circostanti.

La Nebulosa Testa di Gatto nella Carena: una figura cosmica scolpita dalle stelle

La Nebulosa Carena è un’immensa regione diffusa nella quale si verificano intensi processi di formazione stellare. Al suo interno, la piccola area selezionata per le osservazioni di Hubble e Webb presenta una conformazione particolarmente riconoscibile, tanto da essere stata soprannominata Nebulosa Testa di Gatto. La sua sagoma richiama quella di un felino seduto con la schiena rivolta verso l’osservatore, mentre la testa appare ruotata verso destra, lasciando intravedere un punto luminoso che ricorda un occhio. Non si tratta di una struttura permanente. La configurazione attuale della nebulosa rappresenta una fase transitoria nell’evoluzione della materia interstellare, destinata a cambiare e progressivamente a dissolversi mentre le stelle si formano e attraversano le diverse fasi della loro esistenza. Proprio questa natura dinamica rende la regione particolarmente interessante per gli astronomi, che possono studiare le interazioni tra le giovani stelle e l’ambiente dal quale hanno origine. La caratteristica forma della nebulosa è stata probabilmente determinata, nel corso del tempo, dall’azione combinata della radiazione ultravioletta e dei venti stellari prodotti dalle stelle massicce presenti nella Nebulosa Carena. L’energia emessa da questi astri investe il gas e le polveri circostanti, modificandone progressivamente la distribuzione e consumando il materiale meno resistente. All’interno del pilastro che disegna la figura del gatto, tuttavia, si trovano concentrazioni di materia più dense, capaci di opporre una maggiore resistenza all’erosione. È questa differenza nella distribuzione del gas e della polvere a contribuire alla conservazione temporanea della particolare sagoma, mentre l’ambiente circostante continua a essere trasformato dall’attività delle stelle vicine.

Hubble osserva la Nebulosa Testa di Gatto: il pilastro oscuro e l’occhio rosso luminoso

Nell’immagine ottenuta dal telescopio spaziale Hubble della NASA e dell’ESA, la Nebulosa Testa di Gatto appare come un pilastro di polvere opaco, allungato e di colore marrone scuro. La struttura si staglia contro uno sfondo di gas luminosi e presenta dettagli che permettono di riconoscere la particolare figura alla quale deve il suo soprannome. Uno degli elementi più evidenti è il punto rosso brillante che forma l’occhio del gatto. Questa sorgente luminosa potrebbe segnalare la presenza di una giovane stella ancora parzialmente immersa nella polvere, un possibile indizio dell’attività di formazione stellare che interessa la regione. L’identificazione resta tuttavia una possibilità suggerita dalle caratteristiche osservate. Lungo il margine destro del pilastro si distingue inoltre una cresta dall’aspetto nebuloso e dalla colorazione giallastra. Il bordo luminoso è compatibile con la presenza di gas illuminato e ionizzato dalla radiazione ultravioletta emessa dalle stelle massicce vicine. L’interazione potrebbe essere responsabile di un processo noto come fotoevaporazione, attraverso il quale la radiazione energetica riscalda il materiale gassoso, favorendone la dispersione. Questo contorno apparentemente vaporoso costituisce quindi una possibile testimonianza dell’azione esercitata dagli astri più caldi e massicci sul materiale interstellare. L’intensa energia ultravioletta colpisce il gas, ne modifica le condizioni fisiche e contribuisce gradualmente all’erosione della struttura.

I colori della Nebulosa Carena rivelano ossigeno, idrogeno e zolfo

Oltre al pilastro scuro, l’immagine di Hubble mostra un ambiente ricco di variazioni cromatiche. Il materiale diffuso che circonda la nebulosa presenta tonalità blu e ciano nella parte superiore, mentre verso il basso predominano sfumature gialle, arancioni e rosse. Questa distribuzione dei colori non rappresenta soltanto un elemento suggestivo dell’immagine astronomica, ma riflette informazioni sulle differenti componenti fisiche della regione osservata. I filtri utilizzati da Hubble permettono infatti di raccogliere la luce emessa da ossigeno, idrogeno e zolfo, oltre alla luce stellare diffusa dalle particelle di polvere. Le variazioni osservate evidenziano così la presenza di una miscela complessa di gas eccitato, polveri interstellari e radiazione stellare. La diversa distribuzione di questi elementi contribuisce a definire l’aspetto della nebulosa e offre indicazioni sulle condizioni nelle quali la materia viene illuminata e trasformata dall’energia delle stelle.

James Webb penetra la polvere cosmica e rivela numerose stelle nascoste

Se Hubble documenta soprattutto l’aspetto esterno della struttura nella luce visibile, il James Webb Space Telescope, realizzato dalla NASA in collaborazione con ESA e CSA, permette di esplorarne ulteriori caratteristiche grazie alle osservazioni nel vicino e medio infrarosso. La differenza diventa particolarmente evidente nell’immagine ottenuta nel vicino infrarosso. La forma generale del pilastro rimane riconoscibile, ma la colonna di polvere appare più trasparente, consentendo di distinguere una struttura superficiale articolata che nella luce visibile risulta molto meno evidente. Le osservazioni di Webb rivelano inoltre una fitta distribuzione di stelle, rappresentate nell’immagine attraverso tonalità blu e gialle. Molte di queste sorgenti luminose, nascoste o difficilmente distinguibili nelle osservazioni ottiche, diventano visibili grazie alla capacità della radiazione infrarossa di attraversare parte del materiale polveroso. La polvere, tuttavia, non scompare completamente nemmeno a queste lunghezze d’onda. Alcune stelle continuano infatti a essere avvolte da quantità variabili di materiale interstellare, che ne limita la visibilità. Anche nell’immagine infrarossa l’occhio luminoso del gatto conserva la propria evidenza, offrendo un elemento riconoscibile per confrontare le diverse osservazioni. Alla sinistra del pilastro emergono inoltre delicati filamenti di gas e polvere, dall’aspetto quasi spettrale, esposti all’azione della radiazione proveniente dalle stelle massicce circostanti. Queste strutture mostrano quanto articolata possa essere la distribuzione della materia nelle regioni interessate dalla formazione di nuovi astri. La risoluzione delle immagini del telescopio Webb consente anche di individuare deboli galassie di sfondo, visibili oltre le strutture della nebulosa. Le osservazioni permettono così di distinguere non soltanto elementi appartenenti alla nostra galassia, la Via Lattea, ma anche sorgenti astronomiche molto più lontane.

Nel medio infrarosso emergono polvere calda e molecole a base di carbonio

Le immagini ottenute da Webb nel medio infrarosso aggiungono un ulteriore livello di informazioni. In questa regione dello spettro elettromagnetico, l’emissione associata alla polvere calda e alle molecole a base di carbonio permette di delineare le strutture intricate presenti all’interno della Nebulosa Testa di Gatto. Le differenze di colore e luminosità riflettono variazioni nelle condizioni fisiche locali e nella composizione del materiale osservato. La nebulosa appare quindi come un insieme di componenti differenti, la cui emissione cambia in relazione alle caratteristiche della materia presente nelle diverse zone. Particolarmente evidenti, nell’immagine nel medio infrarosso, sono i piccoli globuli e i filamenti situati alla sinistra del pilastro principale. Questi dettagli, più difficili da distinguere nelle altre osservazioni, contribuiscono a ricostruire la complessità delle strutture che circondano la regione di formazione stellare. L’osservazione a differenti lunghezze d’onda permette così di analizzare caratteristiche complementari dello stesso ambiente cosmico: dalla distribuzione della polvere e dei gas alla presenza di sorgenti stellari, fino alle emissioni associate ai materiali riscaldati.

Una possibile stella nascente appare come una sorgente gialla nella nebulosa

Tra i dettagli individuati dal James Webb nel medio infrarosso figura anche una brillante sorgente luminosa di colore giallo, situata alla destra del pilastro principale. La sua emissione risalta sullo sfondo rossastro prodotto dal materiale circostante. La sorgente potrebbe essere una stella nascente ancora immersa nella polvere, un oggetto nelle prime fasi della propria evoluzione e circondato dal materiale della nube dalla quale si sta formando. La sua possibile natura stellare rappresenta uno degli elementi di interesse delle osservazioni, pur non essendo presentata come un’identificazione definitiva. Un ulteriore dettaglio riguarda la presenza di un sottile filamento che sembra attraversare la sorgente luminosa.

La nascita delle stelle e il ruolo della radiazione nella trasformazione delle nebulose

Le osservazioni congiunte di Hubble e James Webb consentono agli astronomi di approfondire uno dei processi più articolati che caratterizzano l’evoluzione dell’Universo. La formazione stellare avviene infatti in ambienti nei quali il gas e le polveri interagiscono con la radiazione e con i venti prodotti dalle stelle già presenti, dando origine a configurazioni complesse e mutevoli. La Nebulosa Testa di Gatto offre un esempio particolarmente efficace di questa interazione. Da una parte, il materiale più denso del pilastro riesce a resistere temporaneamente all’azione erosiva delle stelle massicce; dall’altra, il gas circostante viene progressivamente riscaldato e disperso, mentre all’interno della regione possono trovarsi stelle ancora in formazione. La combinazione delle osservazioni nella luce visibile, nel vicino infrarosso e nel medio infrarosso permette di distinguere fenomeni che una singola immagine non sarebbe in grado di documentare con la stessa completezza.

Hubble evidenzia il contrasto tra il pilastro oscuro e il gas illuminato, mentre Webb mette in luce una maggiore quantità di stelle, la struttura dei filamenti e le emissioni della polvere calda e delle molecole carboniose. La particolare sagoma felina non è dunque soltanto il risultato visivamente sorprendente della distribuzione della materia cosmica, ma anche una manifestazione temporanea dei processi fisici che agiscono nelle grandi regioni di formazione stellare. Con il trascorrere del tempo, l’evoluzione delle giovani stelle e l’azione della radiazione continueranno a modificare la disposizione del gas e delle polveri, fino a trasformare profondamente l’aspetto della nebulosa. A circa 7.500 anni luce dalla Terra, questa struttura destinata a dissolversi conserva così preziose informazioni sulla relazione tra le stelle e il materiale dal quale nascono. Le immagini complementari dei due telescopi spaziali consentono di studiare quella relazione attraverso fenomeni differenti ma strettamente connessi, contribuendo a comprendere meglio il carattere dinamico, caotico e complesso della nascita stellare.