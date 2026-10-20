Il 20 ottobre 1562 un forte terremoto a Reggio Calabria fa sprofondare Punta Calamizzi

Ci sono date che segnano per sempre la storia di una città: per Reggio Calabria una di queste è il 20 ottobre 1562, quando Punta Calamizzi, un promontorio proteso verso la Sicilia, sprofondò nel mare, trascinando con sé il porto naturale che per secoli aveva sostenuto i commerci e la vocazione marittima della città. Una catastrofe che trasformò profondamente il rapporto tra Reggio e lo Stretto, con conseguenze destinate a protrarsi per generazioni.

Un porto naturale nel cuore del Mediterraneo

Prima di allora, Punta Calamizzi rappresentava una risorsa strategica di straordinaria importanza. La lunga lingua di terra, situata nei pressi dell’attuale foce del torrente Calopinace, offriva riparo alle imbarcazioni dalle correnti e dai venti dello Stretto di Messina. La sua posizione favoriva gli scambi commerciali e i collegamenti marittimi, rendendo Reggio un punto di riferimento per i traffici del Mediterraneo fin dall’antichità. Le fonti storiche collegano il promontorio alla presenza di importanti luoghi di culto e insediamenti: tra questi figurava il monastero greco di San Cipriano di Calamizzi, mentre la tradizione archeologica associa l’area anche al culto di Artemide Fascelide.

Quando l’intervento umano aggravò il rischio naturale

La scomparsa di Punta Calamizzi viene ricondotta a una combinazione di fenomeni naturali e trasformazioni del territorio. Intorno al 1547, nell’ambito delle opere difensive promosse sotto Carlo V, furono avviati interventi per modificare il corso del fiume e ricavare spazio per nuove fortificazioni, tra cui il cosiddetto Castelnovo. La deviazione delle acque avrebbe contribuito ad alterare l’equilibrio della costa: le correnti marine, agendo su terreni sabbiosi e geologicamente instabili, avrebbero accelerato l’erosione del promontorio, indebolendone progressivamente la struttura.

Il 20 ottobre 1562, una violenta scossa sismica, associata secondo le ricostruzioni storiche a movimenti del terreno, avrebbe infine provocato il cedimento. La terra si abbassò e una parte della costa venne inghiottita dal mare: i dettagli dei meccanismi geologici restano da valutare alla luce delle conoscenze scientifiche moderne, ma la portata storica della perdita è indiscutibile.

Le conseguenze: una città senza il suo porto

Con Punta Calamizzi scomparvero il riparo naturale per le navi, strutture commerciali e porzioni del patrimonio religioso. Il monastero di San Cipriano subì danni gravissimi e alcune sue parti sarebbero rimaste visibili fino al terremoto del 1783. Per Reggio fu un colpo durissimo: venuto meno il porto naturale, i traffici marittimi persero slancio e la città vide ridursi il proprio peso economico e strategico. La mancanza di un’infrastruttura portuale adeguata condizionò a lungo le sue prospettive di sviluppo, fino alla realizzazione del porto moderno.

Una memoria che riemerge dal fondale

Oggi, l’area dell’antico promontorio viene collocata approssimativamente lungo il tratto costiero vicino alla Stazione centrale. Le ricognizioni subacquee condotte nel novembre 2007 hanno inoltre segnalato, a circa 30 metri di profondità, strutture sommerse interpretate come possibili resti delle antiche fondazioni legate al sito.