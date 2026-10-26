Il 26 ottobre 1860 l’incontro di Teano: Garibaldi consegna il Mezzogiorno a Vittorio Emanuele II

Ci sono momenti nella storia in cui un incontro tra due uomini diventa il simbolo del destino di un’intera nazione. È il caso dell’incontro di Teano, avvenuto il 26 ottobre 1860, quando Giuseppe Garibaldi, protagonista della spedizione dei Mille, incontrò Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, in un passaggio cruciale del processo di unificazione dell’Italia. L’episodio, ricordato come uno dei momenti più significativi del Risorgimento, rappresentò il punto d’incontro tra 2 percorsi politici e militari differenti, accomunati dall’obiettivo di riunire gran parte della penisola sotto un’unica autorità.

Dalla spedizione dei Mille all’incontro con il re

Nella primavera del 1860, Garibaldi partì da Quarto, nei pressi di Genova, alla guida di circa un migliaio di volontari. La spedizione, passata alla storia come la spedizione dei Mille, sbarcò in Sicilia e avviò una campagna militare che portò al crollo del Regno delle Due Sicilie. Dopo la conquista della Sicilia, le forze garibaldine attraversarono lo Stretto di Messina e risalirono la penisola. Il 7 settembre 1860 Garibaldi entrò a Napoli, mentre Francesco II di Borbone si ritirava verso la fortezza di Gaeta. Nel frattempo, Vittorio Emanuele II e il governo piemontese portavano avanti il progetto di unificazione sotto la monarchia sabauda. L’avanzata dell’esercito piemontese attraverso l’Italia centrale consentì al sovrano di dirigersi verso il Mezzogiorno e incontrare Garibaldi.

La stretta di mano

Il 26 ottobre 1860, nella zona di Teano, in Terra di Lavoro, i due protagonisti si incontrarono. Secondo la tradizione storica, Garibaldi salutò Vittorio Emanuele II riconoscendolo come re d’Italia. Il gesto divenne l’immagine simbolica del passaggio dei territori conquistati dai volontari garibaldini alla monarchia sabauda. L’incontro sancì, sul piano politico e simbolico, la convergenza tra l’iniziativa rivoluzionaria e popolare di Garibaldi e il progetto monarchico guidato da Casa Savoia. Garibaldi, pur avendo contribuito in modo determinante alla conquista del Mezzogiorno, accettò di non proseguire autonomamente verso Roma, ancora sotto il controllo pontificio e protetta dalla Francia. La scelta fu decisiva: la causa dell’unità italiana avrebbe proseguito il proprio cammino sotto la guida della monarchia, anziché attraverso la proclamazione immediata di una repubblica.

Unità nazionale

L’incontro di Teano non concluse formalmente l’unificazione italiana, ma ne rappresentò una tappa fondamentale. Pochi giorni dopo, il 21 ottobre 1860, nei territori meridionali si erano svolti i plebisciti che sancirono l’annessione al Regno di Sardegna. Il 17 marzo 1861 sarebbe stato proclamato il Regno d’Italia, con Vittorio Emanuele II come primo sovrano.