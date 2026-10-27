Il 27 ottobre 1961 decolla il razzo Saturn I, un passo verso la conquista della Luna

Sono trascorsi 65 anni da quando, il 27 ottobre 1961, un grande razzo si alzò per la prima volta dalla base di Cape Canaveral, in Florida: si trattava del Saturn I, nella sua prima missione sperimentale identificata con la sigla SA-1, un lancio destinato a preparare la strada alle ambizioni lunari degli Stati Uniti. All’inizio degli anni ’60, la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica per la conquista dello Spazio era entrata in una fase decisiva. Dopo il lancio del satellite sovietico Sputnik nel 1957 e il primo volo umano nello spazio di Jurij Gagarin nell’aprile 1961, Washington cercava di recuperare terreno e dimostrare la propria capacità tecnologica. In questo contesto, il presidente John F. Kennedy aveva annunciato, nel maggio 1961, l’obiettivo di portare un uomo sulla Luna e riportarlo sano e salvo sulla Terra entro la fine del decennio. Per raggiungere un traguardo tanto ambizioso, però, non bastavano le capsule spaziali e l’addestramento degli astronauti: occorrevano razzi molto più potenti di quelli utilizzati fino ad allora.

Un razzo progettato per grandi imprese

Il Saturn I nacque proprio per rispondere a questa esigenza. Sviluppato nell’ambito delle attività della NASA, con un ruolo centrale del Marshall Space Flight Center diretto da Wernher von Braun, il vettore rappresentava un importante salto tecnologico rispetto ai precedenti lanciatori americani. Il veicolo SA-1 era alto circa 49 metri e pesava, al decollo, circa 460 tonnellate. Il suo primo stadio era equipaggiato con 8 motori H-1, capaci di generare complessivamente una spinta di circa 590 tonnellate-forza. Dimensioni e potenza erano fondamentali per sperimentare le soluzioni ingegneristiche necessarie a trasportare carichi sempre più pesanti nello Spazio. La missione, tuttavia, non prevedeva astronauti né un veicolo spaziale operativo: il razzo trasportava stadi superiori non funzionanti, caricati con acqua per simulare il peso previsto nella configurazione completa. L’obiettivo principale era verificare la resistenza strutturale del vettore, il comportamento aerodinamico e il funzionamento del primo stadio durante il volo.

Il lancio del 27 ottobre

Il giorno del lancio, il Saturn SA-1 si sollevò dalla rampa del Launch Complex 34 di Cape Canaveral. Gli otto motori del primo stadio entrarono in funzione, spingendo il gigantesco veicolo verso il cielo. Il volo si svolse regolarmente: i motori interni si spensero dopo circa 109 secondi, seguiti 6 secondi più tardi da quelli esterni. Il razzo raggiunse una quota di circa 137 km e una velocità massima di circa 5.800 km orari, seguendo una traiettoria suborbitale prestabilita. Il veicolo ricadde nell’oceano Atlantico, a oltre 340 km dal punto di partenza. Il risultato fu considerato un successo: la missione dimostrò che il primo stadio era in grado di sostenere le sollecitazioni del volo e di raggiungere le prestazioni previste. Non si trattava ancora di una missione diretta verso la Luna, ma di un collaudo indispensabile per rendere possibili i passi successivi.

Dal Saturn I al programma Apollo

Il lancio di SA-1 inaugurò una serie di prove che avrebbe consentito agli ingegneri di migliorare progressivamente i razzi della famiglia Saturn. I test successivi servirono a verificare ulteriori componenti, sistemi di propulsione e configurazioni di volo. Il Saturn I fu seguito dal più potente Saturn IB, utilizzato per missioni con equipaggio e per ulteriori prove delle tecnologie Apollo. Il vero protagonista delle missioni lunari sarebbe stato però il Saturn V, un lanciatore molto più grande e potente, progettato per trasportare gli astronauti e il veicolo Apollo verso la Luna.

Il 16 luglio 1969, il Saturn V portò nello spazio la missione Apollo 11. Quattro giorni dopo, il 20 luglio, Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono sulla superficie lunare, mentre Michael Collins rimase in orbita attorno al nostro satellite. Il traguardo realizzava l’obiettivo annunciato da Kennedy 8 anni prima. Il Saturn I non portò direttamente gli esseri umani sulla Luna, ma contribuì alla lunga fase di sviluppo e sperimentazione che rese possibile quell’impresa.