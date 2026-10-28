Il 28 ottobre 1919 inizia il proibizionismo: la grande scommessa degli USA contro l’alcol

Il 28 ottobre 1919 il Congresso USA approvò, superando il veto del presidente Woodrow Wilson, il National Prohibition Act, conosciuto come Volstead Act, dal nome del deputato Andrew Volstead, che ne promosse l’applicazione. Il provvedimento stabiliva le modalità con cui rendere operativo il divieto di produzione, vendita e distribuzione delle bevande alcoliche previsto dal Diciottesimo emendamento della Costituzione americana. La svolta, tuttavia, non diventò effettiva immediatamente: il proibizionismo entrò ufficialmente in vigore il 17 gennaio 1920, dopo la ratifica dell’emendamento costituzionale il 16 gennaio 1919. Il 28 ottobre segnò il passaggio dalle intenzioni politiche alle norme concrete destinate a disciplinare uno dei periodi più discussi della storia statunitense.

Una battaglia morale e sociale

Le origini del proibizionismo affondavano le radici in un movimento di riforma sviluppatosi nel corso dell’Ottocento. Organizzazioni religiose, associazioni per la temperanza e gruppi di attivisti sostenevano che il consumo eccessivo di alcol fosse responsabile di violenze domestiche, povertà, problemi di salute e disgregazione familiare. Con il passare degli anni, queste posizioni conquistarono un consenso sempre maggiore, fino a trasformarsi in una vera e propria campagna nazionale. La I Guerra Mondiale contribuì ad accelerare il processo: il risparmio di cereali, necessari anche per l’alimentazione, e il clima politico favorevole alla disciplina dei consumi rafforzarono le ragioni dei sostenitori del divieto. L’obiettivo dichiarato era costruire una società più sana, produttiva e ordinata, ma la decisione di proibire l’alcol avrebbe presto mostrato quanto fosse difficile trasformare un comportamento sociale radicato attraverso una legge.

Il sogno di una nazione senza alcol

Con l’entrata in vigore del proibizionismo, produrre, vendere e trasportare bevande alcoliche per usi vietati dalla legge divenne illegale. Il consumo e il possesso per uso personale, invece, non furono vietati in modo generale dal testo federale, e l’applicazione delle norme presentò diverse eccezioni e zone grigie. La misura non cancellò la domanda di alcolici: al contrario, favorì la nascita di una vasta rete clandestina di produzione e distribuzione. Nelle grandi città si diffusero gli speakeasy, locali segreti nei quali era possibile bere aggirando i controlli, spesso dopo aver pronunciato una parola d’ordine o attraverso ingressi nascosti.

Parallelamente, il contrabbando di liquori e la produzione illegale di alcol diventarono attività estremamente redditizie: i guadagni del mercato nero alimentarono gruppi criminali capaci di corrompere funzionari, intimidire rivali e consolidare il proprio potere. Figure come Al Capone, a Chicago, entrarono nell’immaginario collettivo proprio in quel contesto.

Una legge dalle conseguenze inattese

Il proibizionismo non riuscì a eliminare il consumo di alcol e contribuì a creare nuovi problemi di ordine pubblico. La criminalità organizzata si rafforzò in alcune aree, mentre la produzione clandestina e incontrollata provocò anche episodi di avvelenamento dovuti a bevande adulterate o contenenti sostanze tossiche. L’applicazione del divieto si rivelò inoltre complessa e costosa: le autorità dovettero affrontare un territorio vasto, confini difficili da controllare e una domanda che continuava ad alimentare il mercato illegale. Le differenze tra le comunità, alcune favorevoli alla temperanza e altre contrarie all’intervento dello Stato nelle abitudini private, resero il provvedimento ancora più controverso. Con la Grande Depressione iniziata nel 1929, le critiche aumentarono: la possibilità di recuperare entrate fiscali attraverso la vendita legale di alcolici e la necessità di creare nuove opportunità economiche contribuirono a rendere sempre più forte il fronte degli oppositori.

La fine del proibizionismo

Il lungo esperimento terminò nel 1933. Il 5 dicembre dello stesso anno, con la ratifica del Ventunesimo emendamento, gli Stati Uniti abrogarono il Diciottesimo emendamento, ponendo fine al proibizionismo a livello federale. Non si trattò di un ritorno immediato a un mercato privo di regole: gli Stati conservarono ampi poteri di regolamentazione e alcune giurisdizioni continuarono ad applicare restrizioni specifiche. Tuttavia, la decisione sancì il fallimento dell’ambizione di eliminare il problema dell’alcol attraverso un divieto nazionale generalizzato.