Il 29 ottobre 1929 il Martedì Nero che sconvolse l’economia mondiale

Ci sono date che rimangono impresse nella memoria collettiva perché segnano un prima e un dopo: il 29 ottobre 1929 è una di queste. Quel giorno, passato alla storia come il Martedì Nero (Black Tuesday), la Borsa di New York fu travolta da un’ondata di vendite che provocò il crollo dei prezzi azionari e alimentò il panico tra investitori e risparmiatori. Fu uno dei momenti più drammatici della crisi di Wall Street, destinata ad aprire la strada alla Grande Gepressione, la più grave crisi economica del mondo industrializzato del Novecento.

La prosperità degli anni Venti e l’illusione della crescita infinita

Per comprendere il crollo del 1929 bisogna tornare agli Stati Uniti del decennio precedente. Dopo la I Guerra Mondiale, il Paese attraversò una fase di forte espansione economica, accompagnata dalla crescita industriale, dalla diffusione di nuovi beni di consumo e dall’affermazione di tecnologie come l’automobile e la radio. Il clima di fiducia coinvolse anche i mercati finanziari: sempre più cittadini decisero di acquistare azioni, convinti che il loro valore sarebbe continuato a salire. In molti casi, gli investimenti venivano finanziati attraverso prestiti: era possibile comprare titoli versando soltanto una parte del loro prezzo e prendendo a prestito il resto.

Questo meccanismo, noto come acquisto a margine, amplificava i guadagni quando le quotazioni aumentavano, ma rendeva le perdite molto più pericolose quando il mercato invertiva la rotta. Nel frattempo, la crescita dei prezzi azionari aveva cominciato a superare le prospettive di profitto di numerose imprese, alimentando una bolla speculativa. Dietro l’apparente benessere, inoltre, si nascondevano squilibri significativi: la ricchezza era distribuita in modo diseguale, alcuni settori produttivi mostravano segnali di debolezza e una parte della domanda era sostenuta dal credito. La prosperità, dunque, non poggiava su basi solide come sembrava.

Da giovedì nero a martedì nero: il panico travolge Wall Street

Il crollo non si verificò in un solo giorno. Le prime scosse decisive arrivarono il 24 ottobre 1929, passato alla storia come il Giovedì Nero, quando un’ondata di vendite investì il mercato azionario. Nei giorni successivi, alcuni interventi di sostegno riuscirono temporaneamente a contenere il panico, ma la fiducia degli investitori era ormai compromessa. Il 28 ottobre le quotazioni subirono nuove, pesanti perdite. Il giorno successivo, martedì 29 ottobre, la pressione delle vendite raggiunse livelli straordinari. Gli investitori cercavano disperatamente di liberarsi delle azioni, mentre i prezzi precipitavano e le transazioni si susseguivano in un clima di confusione.

Il risultato fu un crollo di dimensioni eccezionali. Il valore di moltissimi titoli diminuì drasticamente e numerosi investitori videro dissolversi in poche ore una parte consistente dei propri risparmi. Chi aveva acquistato azioni ricorrendo al credito si ritrovò particolarmente esposto: con la caduta delle quotazioni, i debiti restavano da pagare, mentre le garanzie offerte dai titoli perdevano valore. Il Martedì Nero divenne così il simbolo della fine dell’ottimismo finanziario degli anni Venti. Tuttavia, sarebbe riduttivo considerarlo l’unica causa della Grande Depressione: il crollo fu un evento cruciale all’interno di una crisi più ampia, le cui radici e conseguenze si svilupparono nel corso degli anni successivi.

Dalla crisi finanziaria alla tragedia sociale

Il crollo di Wall Street non rimase confinato agli ambienti della finanza. La perdita di fiducia investì progressivamente banche, imprese e famiglie, innescando una spirale economica devastante. Gli istituti di credito, esposti ai debiti e alle perdite, cominciarono a ridurre i prestiti; molte aziende, trovandosi senza risorse e con una domanda in calo, tagliarono la produzione e licenziarono i dipendenti.

La disoccupazione aumentò rapidamente, mentre numerose famiglie persero risparmi, abitazioni e sicurezza economica. Negli Stati Uniti, le file davanti alle mense per i poveri e le immagini di persone in cerca di lavoro divennero il simbolo di un Paese precipitato nell’incertezza. Nel 1933, circa 15 milioni di americani erano senza lavoro.

La crisi si propagò anche oltre i confini statunitensi. I legami commerciali e finanziari internazionali, insieme alle rigidità del sistema monetario basato sul gold standard, contribuirono a trasmettere la depressione all’Europa e ad altre aree del mondo. La riduzione degli scambi, il crollo degli investimenti e le difficoltà delle banche aggravarono le condizioni economiche di numerosi Paesi.

Le conseguenze furono anche politiche. In Europa, la crisi alimentò tensioni sociali e sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche. In Germania, le difficoltà economiche e la disoccupazione contribuirono a creare un contesto favorevole all’ascesa del nazismo, pur non essendone l’unica causa. La Grande Fepressione dimostrò così che una crisi economica può incidere profondamente non soltanto sul benessere materiale, ma anche sugli equilibri politici e sulla stabilità delle società.

Il New Deal e la lunga strada verso la ripresa

Di fronte alla gravità della situazione, le risposte iniziali dell’amministrazione del presidente Herbert Hoover non riuscirono a fermare la contrazione economica. Nel 1933, con l’arrivo alla Casa Bianca di Franklin D. Roosevelt, gli Stati Uniti avviarono una nuova stagione di intervento pubblico, conosciuta come New Deal. Il programma comprendeva misure per sostenere l’occupazione, rilanciare l’attività economica, assistere le fasce più vulnerabili della popolazione e riformare il sistema finanziario. Furono introdotti nuovi strumenti di controllo e protezione del settore bancario, con l’obiettivo di ricostruire la fiducia dei cittadini.

La ripresa, tuttavia, fu lenta e discontinua. Nonostante i progressi ottenuti negli anni Trenta, la disoccupazione e le difficoltà produttive rimasero elevate. La mobilitazione industriale legata alla II Guerra Mondiale contribuì infine a riportare l’economia statunitense verso livelli di attività molto più alti.