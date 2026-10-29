Il 29 ottobre 2024 l’alluvione che sconvolse la Spagna: 233 vittime a Valencia, una ferita ancora aperta

Due anni fa, in poche ore, l’acqua trasformò strade e piazze in torrenti impetuosi, sommerse abitazioni, travolse automobili e spezzò la vita di centinaia di persone. Era il 29 ottobre 2024 quando una delle più devastanti catastrofi naturali della storia recente della Spagna investì la Comunità Valenciana, lasciando dietro di sé morte, distruzione e comunità profondamente ferite. A provocare la tragedia furono precipitazioni eccezionali, concentrate in un intervallo di tempo molto breve. Il bilancio, aggiornato secondo i dati diffusi dal governo spagnolo il 5 ottobre 2026, conta 241 vittime in tutta la Spagna, di cui 233 nella Comunità Valenciana. Le altre vittime si registrarono in Castiglia-La Mancia e in Andalusia.

Ore di pioggia, pochi minuti per perdere tutto

La causa meteorologica dell’alluvione fu una DANA, acronimo spagnolo di Depresión Aislada en Niveles Altos, un sistema depressionario isolato in quota capace di favorire la formazione di temporali intensi e persistenti. Quando condizioni atmosferiche favorevoli all’accumulo di umidità si combinarono con precipitazioni violentissime, diverse aree della provincia di Valencia furono investite da quantità d’acqua straordinarie. Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, nella località di Chiva furono registrati 491 mm di pioggia in appena 8 ore: un quantitativo paragonabile a quello che in alcune zone cade normalmente nell’arco di un anno. Il terreno e i corsi d’acqua non riuscirono a contenere l’enorme volume delle precipitazioni. Fiumi, torrenti e canaloni si ingrossarono rapidamente, riversando acqua e fango nelle aree abitate. La piena raggiunse strade, garage sotterranei, negozi e abitazioni, sorprendendo molte persone mentre tornavano dal lavoro o cercavano riparo.

In diversi centri, tra cui Paiporta, Catarroja e altre località dell’area metropolitana di Valencia, la furia dell’acqua provocò danni devastanti. Le automobili furono trascinate dalla corrente, gli edifici vennero invasi dal fango e numerose infrastrutture subirono gravi danneggiamenti. Intere famiglie rimasero intrappolate nelle proprie case o nei veicoli, mentre i soccorritori affrontavano condizioni estremamente difficili per raggiungere le persone in pericolo. Non fu soltanto la quantità di pioggia a rendere eccezionale l’evento, ma anche la rapidità con cui l’acqua si accumulò e si riversò nelle zone abitate. In situazioni simili, il margine per mettersi in salvo può ridursi drasticamente.

Una catastrofe che mise a dura prova i soccorsi

Con il peggioramento della situazione, i servizi di emergenza furono investiti da un numero enorme di richieste di aiuto. Vigili del fuoco, forze di polizia, militari e volontari furono impegnati nelle operazioni di ricerca, evacuazione e assistenza alla popolazione. Le squadre di soccorso dovettero intervenire tra strade impraticabili, edifici allagati, veicoli accatastati e cumuli di detriti. In alcune aree, il fango rese particolarmente complessa la ricerca delle persone disperse. Migliaia di residenti si ritrovarono senza elettricità, acqua potabile o accesso ai servizi essenziali.

La tragedia aprì anche un acceso dibattito sulla gestione dell’emergenza e sulla tempestività degli avvisi alla popolazione. In particolare, vennero sollevate critiche sui tempi e sulle modalità con cui furono diffuse le allerte sui telefoni cellulari, mentre le condizioni meteorologiche stavano già provocando gravi conseguenze in diverse aree. La questione non riguardava soltanto la capacità di prevedere un fenomeno meteorologico estremo, ma anche quella di tradurre le previsioni in decisioni tempestive e comunicazioni comprensibili. Un’allerta, infatti, è davvero efficace quando raggiunge le persone interessate in tempo utile e indica chiaramente quali comportamenti adottare per ridurre il rischio. Le indagini e le contestazioni sulla gestione dell’emergenza hanno continuato ad alimentare il confronto pubblico anche dopo la fase emergenziale, mentre le associazioni dei familiari delle vittime hanno chiesto verità, giustizia e misure concrete per evitare che una tragedia simile possa ripetersi.

La ricostruzione e il dolore di chi è rimasto

Dopo l’alluvione, la fase dei soccorsi lasciò progressivamente spazio a quella della ricostruzione. Rimuovere tonnellate di fango e detriti, ripristinare le strade, riparare gli edifici e riportare in funzione le attività economiche richiese uno sforzo enorme. La ricostruzione materiale non coincide però con quella delle vite: per chi ha perso un familiare, una casa o il lavoro, il ritorno alla normalità è un percorso lungo e spesso doloroso. Il trauma può persistere anche quando le strade sono state ripulite e gli edifici ricostruiti.

A 2 anni dalla catastrofe, le associazioni delle vittime continuano a chiedere risposte e responsabilità, denunciando progressi insufficienti sul fronte della verità e della riparazione. Tra le richieste figurano anche maggiori investimenti nella prevenzione, infrastrutture capaci di ridurre il rischio di inondazioni e una pianificazione urbanistica più attenta alle caratteristiche idrogeologiche del territorio. La tragedia ha inoltre messo in evidenza il valore della solidarietà: nei giorni successivi all’alluvione, migliaia di volontari parteciparono alle operazioni di pulizia e assistenza, aiutando le famiglie colpite a recuperare ciò che era rimasto e a ricominciare.