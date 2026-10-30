Il 30 ottobre 1981 il lancio di Venera-13, ci ha mostrato i colori di Venere | FOTO

Il 30 ottobre 1981, dal cosmodromo di Bajkonur, nell’allora Unione Sovietica, veniva lanciata verso Venere la sonda Venera-13. A portarla nello Spazio fu un razzo vettore Proton-K, dotato di uno stadio superiore D-1. Realizzata dall’NPO Lavochkin, la sonda aveva un obiettivo ambizioso: raggiungere la superficie del pianeta, sopravvivere al suo ambiente infernale e raccogliere informazioni preziose per la ricerca scientifica. La missione prevedeva 3 compiti fondamentali: effettuare un atterraggio morbido sulla superficie di Venere, realizzare fotografie a colori del paesaggio e analizzare campioni del suolo. Obiettivi tutt’altro che semplici, considerando le condizioni estreme che caratterizzano questo pianeta.

Venere, un mondo ostile

Sebbene sia spesso chiamato “gemello della Terra” per le dimensioni e alcune caratteristiche fisiche, Venere presenta un ambiente profondamente diverso dal nostro. La sua atmosfera è estremamente densa ed è composta prevalentemente da anidride carbonica. Al livello del suolo, la pressione atmosferica raggiunge circa 92 volte quella terrestre, un valore paragonabile a quello che si trova a quasi un km di profondità negli oceani terrestri. A rendere ancora più difficile l’esplorazione contribuiscono le temperature superficiali, comprese tra 460-470°C, sufficienti a compromettere rapidamente il funzionamento della maggior parte delle apparecchiature convenzionali.

Il pianeta è inoltre avvolto da una spessa coltre di nubi contenenti acido solforico, che impedisce di osservare direttamente la superficie dalla Terra attraverso i normali strumenti ottici. In un ambiente simile, persino riuscire a far atterrare una sonda rappresentava un’impresa tecnologica straordinaria.

L’atterraggio del 1° marzo 1982

Dopo un viaggio interplanetario di circa 4 mesi, il 1° marzo 1982 il modulo di discesa di Venera-13, del peso di circa 750 kg, raggiunse la superficie venusiana. La sonda superò con successo le diverse fasi della discesa e riuscì a effettuare un atterraggio morbido in una zona pianeggiante situata a est della regione di Phoebe. Era un risultato eccezionale: per la prima volta, gli strumenti a bordo di una missione spaziale potevano studiare direttamente il terreno di quella che è considerata una delle destinazioni più inospitali del Sistema Solare.

Le prime immagini a colori della superficie venusiana

Il contributo più spettacolare di Venera-13 fu la trasmissione delle immagini della superficie del pianeta. Durante la sua permanenza sul suolo venusiano, la sonda realizzò 14 fotografie a colori e 8 in bianco e nero, offrendo agli scienziati una visione senza precedenti del paesaggio di Venere. Le immagini mostrarono un terreno roccioso, caratterizzato da frammenti e formazioni di natura vulcanica. Grazie a queste fotografie, gli studiosi poterono osservare direttamente un ambiente che, fino a quel momento, era rimasto sostanzialmente nascosto sotto la fitta coltre nuvolosa del pianeta. La missione non si limitò però alla documentazione fotografica: gli strumenti scientifici analizzarono anche campioni del terreno, consentendo di determinarne la composizione. I risultati indicarono che il suolo nella zona di atterraggio era costituito da basalto alcalino, una roccia magmatica di origine vulcanica.

Una missione oltre ogni aspettativa

Uno degli aspetti più sorprendenti della missione fu la durata operativa del modulo di discesa. Le apparecchiature di Venera-13 continuarono a funzionare sulla superficie di Venere per 127 minuti, superando di circa 4 volte la durata prevista in fase di progettazione. In poco più di 2 ore, la sonda riuscì quindi a completare una quantità considerevole di attività scientifiche, trasmettendo a Terra immagini e dati che avrebbero arricchito profondamente le conoscenze sul pianeta.