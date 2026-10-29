Il Ciclone Arnab devasta la costa orientale dell’India: almeno 6 morti, migliaia senza elettricità

È di almeno 6 morti il bilancio ufficiale del passaggio del ciclone Arnab lungo la costa orientale dell’India. La tempesta, accompagnata da piogge torrenziali e forti raffiche di vento, ha investito la regione nella giornata di mercoledì, lasciando dietro di sé danni alle infrastrutture, interruzioni della corrente elettrica e gravi disagi alla circolazione. Il ciclone ha raggiunto la terraferma nelle prime ore di mercoledì nello Stato dell’Andhra Pradesh, dopo essersi formato sul Golfo del Bengala, una delle principali aree di sviluppo dei cicloni tropicali. Il Dipartimento meteorologico indiano aveva classificato Arnab come una tempesta ciclonica molto severa, il terzo livello più alto della scala utilizzata dall’agenzia.

Vittime e danni alle infrastrutture

Il bilancio delle vittime resta provvisorio e varia a seconda delle fonti. Un funzionario del governo dell’Andhra Pradesh ha confermato ufficialmente 6 decessi, mentre il quotidiano The Times of India, citando autorità locali, ha riportato 9 morti. Tra le cause segnalate figurano folgorazioni e crolli di alberi e abitazioni, conseguenze della violenza dei fenomeni atmosferici.

Particolarmente pesanti i danni alla rete elettrica. Secondo quanto riferito dal primo ministro dell’Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, il ciclone ha danneggiato almeno 15mila pali della corrente. Le forniture sono state ripristinate nella maggior parte dei distretti, ma le aree di Konaseem e West Godavari risultavano ancora interessate da interruzioni nelle scorse ore.

Evacuazioni preventive e trasporti in difficoltà

La macchina dei soccorsi era stata attivata già prima dell’arrivo della tempesta. Oltre 180mila persone sono state evacuate negli Stati dell’Andhra Pradesh e dell’Odisha, con l’obiettivo di ridurre i rischi nelle aree maggiormente esposte alle inondazioni, alle raffiche e ai possibili cedimenti strutturali. L’emergenza ha avuto ripercussioni anche sui servizi essenziali: alcune scuole sono rimaste chiuse, mentre diversi collegamenti ferroviari e aerei sono stati cancellati. Resta inoltre bloccata una nave mercantile battente bandiera delle Isole Marshall, incagliatasi al largo della costa dell’Andhra Pradesh. A bordo si trovano 20 membri dell’equipaggio. Le operazioni e le valutazioni sulla situazione risultano complicate dalle condizioni del mare, ancora agitato.