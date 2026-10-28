Il Ciclone Arnab si abbatte sull’India: raffiche a 185 km/h e piogge torrenziali, evacuate oltre 89mila persone

Il ciclone Arnab ha raggiunto la costa dello Stato indiano dell’Andhra Pradesh nelle prime ore di mercoledì ora locale, portando venti con raffiche fino a 185 km/h e precipitazioni da intense a molto intense. Il sistema tropicale, che si è sviluppato sul Golfo del Bengala, aveva raggiunto la categoria di tempesta ciclonica “molto severa” nella serata di martedì, provocando l’attivazione delle misure di emergenza lungo la costa orientale dell’India. Secondo le autorità, il ciclone si è leggermente indebolito prima di toccare terra, ma resta in grado di causare danni e disagi diffusi. Non sono state segnalate vittime al momento.

Ciclone Arnab, venti in attenuazione ma resta l’allerta meteo

Dopo l’impatto con la costa, il sistema è atteso in ulteriore indebolimento durante il suo spostamento verso l’entroterra. Le velocità del vento potrebbero scendere fino a circa 110 km/h nel corso della giornata, pur mantenendo condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose. Il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) ha avvertito che piogge intense e forti venti continueranno a interessare le zone costiere dell’Andhra Pradesh e alcune aree dello Stato confinante dell’Odisha meridionale nelle ore successive al landfall.

Evacuate oltre 89mila persone, migliaia di soccorritori in campo

La risposta delle autorità è stata predisposta prima dell’arrivo del ciclone, con evacuazioni preventive nelle aree costiere più vulnerabili, soprattutto nelle zone a bassa quota e soggette ad allagamenti. In Andhra Pradesh sono state evacuate almeno 89mila persone, secondo una comunicazione ufficiale. La popolazione che vive lungo il percorso previsto della perturbazione supera i 12 milioni di abitanti.

Per fronteggiare l’emergenza sono stati allestiti oltre 2mila rifugi anticiclone distribuiti in 20 distretti. Le autorità hanno inoltre inviato allerte sui telefoni cellulari di milioni di residenti, mentre più di 30mila imbarcazioni da pesca sono state messe in sicurezza lungo la costa. Sono state mobilitate anche quasi 1.100 équipe mediche per garantire assistenza nelle zone interessate dal maltempo.

Trasporti sospesi e rischio allagamenti lungo la costa orientale

L’avvicinamento di Arnab aveva già provocato disagi nella giornata di martedì. Le bande esterne del ciclone avevano iniziato a investire alcune località costiere con piogge e raffiche di vento, mentre la traiettoria del sistema indicava un landfall anticipato rispetto alle previsioni iniziali. Le autorità hanno disposto l’allerta massima nei distretti costieri dell’Andhra Pradesh e cancellato alcuni servizi ferroviari per ragioni di sicurezza. Le precipitazioni abbondanti, associate ai venti intensi, aumentano il rischio di allagamenti e interruzioni della viabilità, in particolare nelle aree più esposte. Anche nel vicino Stato dell’Odisha sono state predisposte evacuazioni preventive. Secondo i piani annunciati dalle autorità, circa 48mila persone potrebbero essere trasferite dalle zone considerate maggiormente a rischio.