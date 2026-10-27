Il futuro della Terra è scritto intorno a una stella morta? Scoperta straordinaria degli astronomi: due pianeti potrebbero essere sopravvissuti

Che cosa accadrà al Sistema Solare quando il Sole morirà? Una nuova scoperta astronomica offre uno sguardo su uno dei possibili scenari che attendono i pianeti quando la loro stella giunge al termine della propria esistenza. Un gruppo di astronomi, utilizzando il Very Large Telescope (VLT) dell’European Southern Observatory (ESO), ha individuato una struttura estremamente rara intorno a una stella ormai spenta: due anelli concentrici di detriti planetari, separati da uno spazio vuoto ben definito, che potrebbero essere modellati dalla presenza di due corpi celesti sopravvissuti alla morte della stella. La scoperta riguarda J1328−1450, una nana bianca circondata dai resti di corpi planetari che un tempo orbitavano intorno a essa. A rendere il sistema particolarmente interessante non è soltanto la presenza di materiale proveniente da pianeti distrutti, già osservata in altre stelle morte, ma la sua organizzazione in un doppio disco di detriti, una configurazione mai identificata prima in sistemi analoghi. Secondo le analisi degli astronomi, la particolare struttura potrebbe essere mantenuta da due corpi di tipo planetario ancora in orbita. Il più piccolo avrebbe dimensioni paragonabili a quelle di un comune asteroide, mentre il secondo potrebbe raggiungere le dimensioni di Plutone o persino della Luna. Una scoperta che apre nuove prospettive sul destino dei sistemi planetari e, in particolare, su quello della Terra e degli altri corpi celesti che orbitano intorno al Sole.

Scoperta una struttura mai osservata prima intorno a una stella morta

Lo studio, pubblicato su Nature Astronomy, è guidato da Nicola Gentile Fusillo, astronomo dell’Università degli Studi di Trieste, che sottolinea l’eccezionalità del risultato ottenuto grazie alle osservazioni del telescopio europeo. “Sappiamo da tempo che i pianeti possono sopravvivere alla trasformazione della loro stella madre, ma questo è il primo esempio di un sistema complesso dotato di un doppio disco di detriti e, potenzialmente, di due planetesimi sopravvissuti”, afferma Gentile Fusillo. La stella al centro del sistema, J1328−1450, appartiene alla categoria delle nane bianche, oggetti celesti che rappresentano ciò che rimane di stelle simili al Sole dopo l’esaurimento del combustibile necessario a sostenere la loro attività. Si tratta di nuclei stellari estremamente densi e ormai spenti, testimonianza delle ultime fasi dell’evoluzione di una stella. Attorno a questi resti stellari possono continuare a orbitare frammenti di corpi rocciosi sopravvissuti alle trasformazioni subite dal sistema planetario. Nel caso di J1328−1450, però, gli astronomi hanno individuato una configurazione molto più articolata rispetto a quelle conosciute in precedenza.

Due anelli concentrici separati da uno spazio vuoto: il mistero della nana bianca J1328−1450

La caratteristica più sorprendente del sistema è la presenza di due anelli gassosi concentrici, nettamente separati e straordinariamente stabili. Nei sistemi analoghi studiati fino a oggi, il materiale proveniente dalla distruzione dei corpi planetari si presenta generalmente sotto forma di un unico disco appiattito e in rotazione, composto da detriti planetari vaporizzati. Intorno a J1328−1450, invece, le osservazioni mostrano una struttura doppia, con una regione di separazione chiaramente riconoscibile. Non si tratta quindi di una semplice distribuzione uniforme di materiale intorno alla nana bianca, ma di un sistema nel quale i detriti occupano due zone distinte. “La struttura che osserviamo in questo sistema è particolarmente affascinante, poiché i due anelli gassosi risultano straordinariamente stabili e rimangono separati da uno spazio vuoto”, spiega Felipe Lagos-Vilches, coautore dello studio e astronomo presso l’Università di Warwick, nel Regno Unito, e l’Universidad Técnica Federico Santa María, in Cile. La stabilità dei due anelli e la persistenza dell’intervallo che li separa rappresentano elementi fondamentali per comprendere l’origine del fenomeno. Secondo il gruppo di ricerca, infatti, la presenza di corpi planetari superstiti potrebbe contribuire a mantenere questa particolare organizzazione dei detriti. “Questo sistema offre una rara prospettiva sul processo violento e caotico attraverso il quale un sistema planetario giunge al proprio epilogo; inoltre, suggerisce che le stelle morte possano ospitare strutture a disco molto più complesse di quanto si pensasse in precedenza”, aggiunge Gentile Fusillo, associato anche all’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste.

Due corpi planetari potrebbero essere sopravvissuti: uno grande quanto Plutone o la Luna

Una delle ipotesi avanzate dagli astronomi per spiegare l’organizzazione del doppio disco riguarda l’esistenza di due corpi di tipo planetario sopravvissuti alla morte della stella, che continuerebbero a muoversi lungo orbite differenti. Le stime indicano che il corpo associato all’anello interno potrebbe avere un diametro di pochi chilometri, paragonabile quindi a quello di un tipico asteroide. L’oggetto situato nell’anello esterno, invece, potrebbe essere decisamente più grande, con dimensioni simili a quelle di Plutone o addirittura della Luna. La presenza dei due corpi non viene presentata come un’osservazione diretta e definitiva, ma come una spiegazione probabile della complessa struttura individuata. Il loro possibile ruolo sarebbe quello di contribuire a modellare la distribuzione dei materiali che circondano la nana bianca, mantenendo distinti i due anelli. Questa interpretazione suggerisce che la morte di una stella non comporti necessariamente la completa scomparsa di tutti i corpi del suo sistema planetario. Alcuni oggetti possono infatti superare le trasformazioni stellari e continuare a orbitare intorno al nucleo residuo, mentre altri vengono distrutti o frammentati.

Come muoiono le stelle simili al Sole e cosa accade ai loro pianeti

Per comprendere il significato della scoperta è necessario considerare il processo evolutivo delle stelle simili al Sole. Quando queste raggiungono le fasi finali della propria esistenza, subiscono profonde trasformazioni: si espandono, disperdono i loro strati esterni e possono inghiottire e distruggere i pianeti che orbitano nelle regioni più vicine. Al termine di questo processo rimane il nucleo stellare, che assume le caratteristiche di una nana bianca. Nel frattempo, i corpi rocciosi che riescono a sopravvivere possono andare incontro a successive frammentazioni, liberando materiale che si dispone intorno alla stella ormai spenta. È proprio da questi processi che possono formarsi i dischi di detriti osservati intorno alle nane bianche. Si tratta di strutture che conservano tracce della precedente esistenza di pianeti e altri corpi celesti, offrendo agli astronomi la possibilità di studiare ciò che resta di sistemi planetari profondamente trasformati. La particolarità di J1328−1450 consiste nel fatto che questi resti non formano un unico anello, ma due strutture distinte, suggerendo una storia evolutiva più complessa rispetto a quella ricostruita attraverso le osservazioni precedenti.

La scoperta grazie al Very Large Telescope dell’ESO nel deserto di Atacama

Il risultato è stato ottenuto attraverso le osservazioni condotte con X-Shooter, uno strumento installato sul Very Large Telescope dell’ESO, situato nel deserto di Atacama, in Cile. Fino a questa scoperta, tutti i dischi di detriti identificati intorno alle nane bianche erano stati riconosciuti attraverso la stessa caratteristica firma osservativa, compatibile con la presenza di un singolo disco appiattito e in rotazione. I nuovi dati relativi a J1328−1450 hanno invece mostrato una firma differente, capace di rivelare la presenza dei due dischi concentrici. Le osservazioni hanno così permesso di distinguere una configurazione che rompe lo schema finora conosciuto per questa categoria di sistemi stellari. L’analisi effettuata con X-Shooter ha inoltre fornito informazioni sulla composizione chimica del materiale presente negli anelli, aggiungendo un elemento importante per ricostruire la natura dei corpi planetari da cui i detriti potrebbero provenire.

Calcio, ossigeno, magnesio e ferro: nei detriti le tracce di antichi pianeti rocciosi

Le osservazioni hanno rivelato nel disco la presenza di calcio, ossigeno, magnesio e ferro, elementi che indicano una composizione simile a quella dei materiali planetari rocciosi presenti nel nostro Sistema Solare. Questa somiglianza chimica rappresenta un aspetto significativo della scoperta, perché collega i resti osservati intorno alla nana bianca alla materia che costituisce i corpi rocciosi conosciuti. Un ulteriore elemento emerge dal confronto tra i due anelli: la loro composizione chimica non è identica. L’anello interno risulta ricco di magnesio gassoso, mentre quello esterno ne è in gran parte privo. Secondo il gruppo di ricerca, questa differenza potrebbe indicare che i corpi che alimentano i due anelli provengano da due pianeti originariamente caratterizzati da composizioni differenti. In tale scenario, i materiali presenti nei dischi costituirebbero i resti di due distinti oggetti planetari. Gli astronomi prendono però in considerazione anche una spiegazione alternativa. Le differenze chimiche potrebbero derivare dalla frammentazione di parti diverse di un unico corpo celeste, come la crosta e il nucleo di un pianeta. In questo caso, i materiali che oggi occupano i due anelli avrebbero avuto origine da regioni differenti dello stesso oggetto. Le due interpretazioni rimangono possibili sulla base delle informazioni disponibili e mettono in evidenza quanto la composizione dei detriti possa contribuire a comprendere la storia dei corpi planetari distrutti.

Il futuro del Sistema Solare: cosa potrebbe accadere alla Terra quando il Sole diventerà una nana bianca

La scoperta di J1328−1450 assume un significato particolare anche per il destino del nostro Sistema Solare. Il Sole, infatti, appartiene alla stessa categoria di stelle che, al termine della loro evoluzione, sono destinate a diventare nane bianche. In un futuro molto lontano, anche la nostra stella attraverserà le trasformazioni che caratterizzano le fasi finali della vita stellare. La sua espansione e la successiva perdita degli strati esterni potrebbero avere conseguenze devastanti per i pianeti più vicini, compresa la possibile distruzione della Terra. Il sistema osservato dagli astronomi mostra però che, anche dopo eventi di questa portata, alcuni corpi celesti possono sopravvivere, mentre i materiali provenienti da quelli distrutti possono continuare a orbitare intorno al residuo stellare. J1328−1450 rappresenta quindi un esempio concreto di come potrebbe presentarsi un sistema planetario dopo la morte della propria stella, pur senza permettere di stabilire che il Sistema Solare seguirà esattamente la stessa evoluzione. La presenza di due anelli distinti, delle tracce chimiche di materiali rocciosi e dei possibili corpi planetari superstiti offre agli scienziati nuovi elementi per studiare i processi che accompagnano la fine dei sistemi stellari. “Il sistema offre dunque uno sguardo straordinario su quello che potrebbe essere il futuro dei sistemi planetari, compreso il nostro”, conclude Felipe Lagos-Vilches.