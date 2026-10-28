Il gas supera i 100 euro: timori di una crisi energetica in Europa

Il prezzo del gas europeo resta in tensione. Il Ttf ad Amsterdam con un rialzo del 4,1% tocca i 100,04 euro al megawattora, sui livelli del 2022 dopo l’invasione russa in Ucraina. A preoccupare è una possibile crisi energetica nel Vecchio Continente. Alla base di questo aumento ci sono i timori di escalation della guerra in Iran, che potrebbe limitare ulteriormente le forniture di gas, insieme ai bassi livelli delle scorte europee e alla crescente domanda di riscaldamento in vista della stagione invernale. Anche il greggio è in crescita: il Brent supera i 115 dollari al barile (+1,1%) e il Wti in rialzo del 2% verso 102 dollari. Il forte rialzo del prezzo del gas europeo dipinge un quadro di profonda incertezza per il Vecchio Continente. Questo scatto delle quotazioni mette drammaticamente a nudo la persistente vulnerabilità del sistema energetico europeo, evidenziando quanto la stabilità economica della regione rimanga strettamente legata agli equilibri geopolitici internazionali.

Lo scenario globale

Alla base di questa impennata c’è innanzitutto il grave deterioramento dello scenario globale, in particolare con i timori legati a un’escalation del conflitto in Iran e nel Medio Oriente. Questa instabilità minaccia da vicino le rotte strategiche del commercio di gas naturale liquefatto e i volumi globali di fornitura, innescando una reazione a catena che investe l’intero comparto energetico. Non è un caso che anche le quotazioni del greggio stiano registrando rincari significativi, a dimostrazione di come i mercati stiano prezzando il rischio di uno shock petrolifero e gassoso ad ampio spettro.

Le fragilità interne

A questa forte pressione esterna si sommano fragilità interne non trascurabili. L’Europa si trova ad affrontare una fase di stoccaggi di gas inferiori ai livelli di sicurezza desiderati proprio alle porte della stagione invernale, quando la domanda per il riscaldamento aumenta in modo fisiologico. La combinazione tra riserve ridotte, offerta globale sotto minaccia e consumi in crescita crea così una tempesta perfetta che spinge verso l’alto i prezzi.

Rischi per le economie europee

Le conseguenze di questo scenario rischiano di ripercuotersi pesante sulle economie europee. Un consolidamento di questi valori energetici riaccenderebbe immediatamente le spinte inflazionistiche, mettendo sotto pressione i bilanci delle famiglie attraverso le bollette e penalizzando fortemente il settore industriale, già messo a dura prova negli ultimi anni. L’attuale momento storico dimostra quindi come, nonostante gli sforzi compiuti per diversificare gli approvvigionamenti, l’Europa non abbia ancora raggiunto una vera e propria resilienza energetica, rimanendo un osservato speciale di fronte a ogni nuova turbolenza nello scacchiere politico mondiale.