Il Giappone lancia la missione MMX: verso Phobos per riportare i primi campioni delle lune di Marte

L’alba del venti ottobre ha segnato un momento memorabile per l’esplorazione spaziale globale e, in particolare, per l’agenzia spaziale giapponese. Esattamente alle quattro e quarantuno del mattino, ora locale giapponese, il decimo volo del vettore nipponico ha illuminato i cieli del centro spaziale di Tanegashima. Il lancio del razzo H3 ha portato con sé un carico dal valore inestimabile: la sonda spaziale Martian Moons eXploration. Settantuno minuti dopo il decollo, il centro di controllo ha confermato con grande entusiasmo l’avvenuta separazione della sonda, segnando l’inizio ufficiale di un viaggio che terrà scienziati e appassionati con il fiato sospeso per i prossimi anni. Questo evento non rappresenta solo un successo per la missione MMX, ma anche una fondamentale vittoria ingegneristica. Si tratta infatti del primo volo del vettore H3 oltre la bassa orbita terrestre e del terzo successo consecutivo dopo il doloroso fallimento registrato il ventidue dicembre del duemilaventicinque. Per garantire la massima spinta necessaria a sfuggire all’attrazione gravitazionale terrestre e proiettare la navicella verso Marte, il razzo ha volato nella sua configurazione più pesante, equipaggiato con ben quattro booster a propellente solido.

L’enigma delle lune marziane: asteroidi catturati o detriti di un impatto planetario?

L’obiettivo primario di questa ambiziosa avventura scientifica è Phobos, la maggiore e la più intima delle due lune marziane. Si tratta di un corpo celeste dalle dimensioni ridotte, con un diametro di circa ventidue chilometri, che orbita a una distanza incredibilmente ravvicinata rispetto alla superficie del Pianeta Rosso, trovandosi a soli seimila chilometri di quota. Fino a questo momento storico, nessuna sonda costruita dall’umanità si è mai posata sulla superficie di Phobos o della sua compagna Deimos. A causa di questa mancanza di dati diretti, la comunità scientifica internazionale non è ancora riuscita a risolvere il grande quesito sull’origine di Phobos e Deimos. Le teorie principali si dividono nettamente in due campi: da una parte vi è l’ipotesi che questi piccoli satelliti siano in realtà degli asteroidi primordiali, catturati in un lontano passato dall’immensa forza gravitazionale di Marte; dall’altra parte, si ipotizza che essi siano il risultato di una catastrofica collisione tra il pianeta e un corpo estraneo gigantesco, i cui detriti scagliati nello spazio si sarebbero poi aggregati formando i due satelliti. Risolvere questo mistero significa comprendere a fondo i meccanismi di formazione e distruzione che hanno plasmato il nostro vicinato cosmico miliardi di anni fa.

Le tappe del viaggio spaziale: dall’orbita di Marte all’arrivo su Phobos

Il percorso che separa la Terra dalla destinazione finale è lungo e complesso. La fase di crociera interplanetaria richiederà circa un anno di navigazione nel vuoto siderale. Secondo i rigidi calcoli balistici della JAXA, la sonda entrerà nell’orbita di Marte nell’agosto del 2027. Dopo questa delicata manovra di inserimento, nel mese di settembre la sonda si sposterà in una peculiare orbita quasi-satellitare attorno a Phobos. Da questa posizione privilegiata inizierà una fase intensiva di osservazione scientifica senza precedenti. I potenti strumenti a bordo mapperanno nel dettaglio la topografia della luna, scrutando la sua struttura interna, analizzando la sua complessa composizione chimica e misurando le variazioni del suo campo gravitazionale. Contemporaneamente, i sensori ottici dedicheranno tempo prezioso anche all’osservazione di Deimos, raccogliendo dati a distanza che arricchiranno ulteriormente il bagaglio di conoscenze sulle lune marziane.

Il ruolo cruciale del rover europeo IDEFIX e la raccolta dei campioni marziani

A cavallo tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029, la missione entrerà nel vivo delle operazioni di superficie grazie a uno straordinario esempio di collaborazione internazionale. Sarà il turno del rover IDEFIX, un piccolo e sofisticato esploratore robotico nato dallo sforzo congiunto dell’agenzia spaziale francese e di quella tedesca. Questo rover avrà il compito di toccare il suolo di Phobos per primo, perlustrando e valutando i potenziali siti di atterraggio per la sonda principale durante un periodo operativo stimato in circa cento giorni. Successivamente, la navicella madre effettuerà due delicatissimi atterraggi morbidi, l’apice ingegneristico dell’intera missione. Lo scopo è prelevare almeno dieci grammi di regolite, un traguardo formidabile se si pensa alla difficoltà intrinseca di operare in microgravità. Le tempistiche ufficiali divulgate dall’agenzia spaziale giapponese indicano una finestra per la raccolta compresa tra il 2027 e il 2030, sebbene alcune documentazioni parallele suggeriscano il dicembre del 2028 come mese chiave per il campionamento. L’obiettivo finale è portare a casa i preziosissimi campioni di suolo marziano per sottoporli alle analisi dei migliori laboratori terrestri.

Il ritorno sulla Terra: un tesoro scientifico atteso in Australia nel 2031

Dopo aver completato le audaci manovre di campionamento e aver dedicato l’ultima fase scientifica alle osservazioni ravvicinate di Deimos, la sonda accenderà i motori per la rotta di ritorno, lasciando l’orbita di Marte nel novembre del 2030. Il viaggio si concluderà un anno dopo, nel 2031, quando una capsula termicamente schermata attraverserà la nostra atmosfera per atterrare nelle vaste distese di Woomera, in Australia. Il valore di questa impresa per l’esplorazione spaziale è incalcolabile. Gli scienziati ritengono che la regolite presente su Phobos sia in realtà una miscela eterogenea, composta sia da frammenti rocciosi originari della luna stessa, sia da rocce marziane proiettate nello spazio circostante a seguito di violenti impatti meteoritici sulla superficie del pianeta. Analizzare questa mescolanza unica permetterà non solo di ricostruire la travagliata storia geologica del sistema di Marte, ma anche di gettare nuova luce sui complessi processi che hanno guidato il trasporto di acqua e materiale organico primordiale attraverso le regioni interne del nostro sistema solare, fornendo indizi preziosi sulla comparsa degli elementi fondamentali per la vita.

Le sfide tecnologiche e i rischi di una missione senza precedenti

Nonostante il successo iniziale, è essenziale ricordare che davanti agli ingegneri si prospettano ben cinque anni di missioni ad altissimo rischio. Le operazioni più critiche rimangono indubbiamente i tentativi di atterraggio. Posarsi su un corpo celeste piccolo, scuro, caratterizzato da un terreno estremamente aspro e sconnesso, e con comunicazioni ostacolate dalla notevole distanza dalla Terra, richiede una precisione millimetrica e un’autonomia decisionale dei software di bordo vicina alla perfezione. La missione MMX ha inoltre già dovuto affrontare ostacoli significativi prima ancora di lasciare il suolo terrestre. Il lancio originario, infatti, ha subito uno slittamento di due anni rispetto alla tabella di marcia iniziale. Questo ritardo, causato dai necessari controlli in seguito ai problemi riscontrati nelle versioni precedenti del vettore nipponico, si è rivelato inevitabile. Poiché le finestre di lancio ottimali per raggiungere Marte si aprono rigorosamente solo ogni ventisei mesi per via degli allineamenti planetari, un ritardo tecnico comporta matematicamente anni di attesa. Tuttavia, la perseveranza dell’agenzia spaziale giapponese ha trasformato questo rinvio in un’opportunità per affinare le tecnologie di volo e di atterraggio, rendendo il decollo del venti ottobre un prologo perfetto per quella che promette di essere una delle più affascinanti avventure scientifiche del decennio.