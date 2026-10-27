Il meteo ha cambiato la storia: dal D-Day alle grandi tempeste, a Rovereto torna il Festivalmeteorologia 2026

Le previsioni meteorologiche che contribuirono a stabilire la data dello sbarco in Normandia del 6 giugno 1944, una tempesta devastante che cambiò la storia delle allerte meteo per la navigazione, il progressivo ritiro dei ghiacciai che restituisce reperti rimasti nascosti per millenni. Sono alcuni degli episodi che dimostrano quanto il tempo atmosferico e il clima abbiano influenzato la storia dell’umanità, orientando decisioni militari, favorendo scoperte scientifiche e trasformando il rapporto tra le società e i fenomeni naturali. Proprio questo legame sarà al centro della dodicesima edizione del Festivalmeteorologia, in programma a Rovereto dal 19 al 22 novembre 2026. La manifestazione, dedicata quest’anno al tema “Il tempo nel tempo. Meteo, clima e storia”, proporrà quattro giornate di conferenze, incontri, laboratori e approfondimenti per esplorare l’evoluzione della meteorologia, i cambiamenti climatici e le nuove frontiere della previsione atmosferica. Il percorso attraverserà epoche e discipline differenti, dai presagi e dalla biometeorologia medievale fino all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle previsioni meteo, passando per gli eventi estremi che hanno segnato la storia e i primati climatici registrati nel presente.

Quando il meteo cambia la storia: dal D-Day al naufragio della Royal Charter

Uno degli esempi più significativi del ruolo assunto dalla meteorologia nelle vicende umane riguarda il D-Day del 6 giugno 1944. Le valutazioni sulle condizioni atmosferiche furono determinanti nella scelta della data dello sbarco alleato in Normandia, una delle operazioni militari decisive della Seconda guerra mondiale. In quel contesto, la capacità di prevedere l’evoluzione del tempo rappresentò un elemento fondamentale per pianificare un’operazione di enormi dimensioni. Un altro episodio emblematico è il naufragio del piroscafo Royal Charter, travolto da una spaventosa tempesta. La tragedia contribuì a ispirare l’ammiraglio Robert FitzRoy nella creazione della prima rete di allerta meteorologica destinata ai naviganti, segnando una tappa fondamentale nella storia della prevenzione dei rischi legati al maltempo. La meteorologia emerge così non soltanto come disciplina dedicata allo studio dell’atmosfera, ma anche come uno strumento capace di influenzare le decisioni politiche, militari ed economiche e di contribuire alla protezione delle vite umane. Nel corso dei secoli sono cambiati gli strumenti impiegati per osservare e prevedere i fenomeni atmosferici, così come la percezione del rischio meteorologico, le strategie per affrontare gli eventi estremi e le modalità attraverso cui le informazioni scientifiche vengono comunicate.

Dalla scoperta di Ötzi al ritiro dei ghiacciai: il clima restituisce la memoria del passato

La relazione tra clima e storia emerge anche attraverso le scoperte archeologiche rese possibili dai cambiamenti dell’ambiente naturale. È il caso di Ötzi, la mummia del Similaun, il cui ritrovamento è stato favorito dal ritiro dei ghiacci alpini. Il ghiaccio rappresenta infatti un importante archivio naturale, capace di conservare testimonianze del passato e informazioni preziose sulle trasformazioni climatiche. La sua progressiva riduzione può riportare alla luce reperti storici, mentre lo studio della stratificazione glaciale permette di ricostruire le condizioni ambientali di epoche lontane. Questo rapporto tra glaciologia, cambiamento climatico e memoria storica sarà uno dei temi centrali del Festivalmeteorologia 2026, con un approfondimento che metterà in relazione le ricerche condotte in Antartide e le testimonianze della Grande Guerra restituite dal ritiro dei ghiacciai.

Il Mediterraneo a 28,83°C e la primavera record di siccità in Europa

Il Festivalmeteorologia rivolgerà l’attenzione anche ai primati climatici del 2026, in un anno caratterizzato da fenomeni significativi per lo studio dell’evoluzione del clima e delle sue conseguenze sui territori. Tra i dati richiamati nel programma figura il record storico di temperatura superficiale del Mar Mediterraneo, che durante l’estate 2026 ha raggiunto i 28,83°C. Un valore che rappresenta uno degli elementi attraverso cui analizzare le trasformazioni in corso nel bacino mediterraneo. Un’altra situazione di particolare rilievo riguarda la primavera più secca della storia in Austria e Repubblica Ceca, registrata nel 2026. Le condizioni di siccità hanno contribuito a determinare un deficit idrico che ha interessato anche il bacino del Po, evidenziando il collegamento tra le anomalie meteorologiche dell’Europa centrale e la disponibilità delle risorse idriche in Italia. Questi fenomeni costituiscono parte del contesto scientifico attraverso cui la manifestazione affronterà il tema del cambiamento climatico globale, insieme all’evoluzione delle tecniche di osservazione, previsione e gestione degli eventi atmosferici.

Festivalmeteorologia 2026 a Rovereto: quattro giorni tra scienza, storia e intelligenza artificiale

La dodicesima edizione del Festivalmeteorologia si svolgerà da giovedì 19 a domenica 22 novembre 2026, con un calendario di appuntamenti dedicati alla diffusione delle conoscenze scientifiche sul tempo atmosferico e sul clima. La manifestazione è promossa dall’Università di Trento, dall’Associazione italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (Aisam), dal Comune di Rovereto e dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto. La direzione scientifica è affidata a Dino Zardi, ideatore del Festival e professore di Fisica dell’Atmosfera all’Università di Trento. L’impostazione dell’edizione 2026 unirà il rigore scientifico a una divulgazione accessibile, attraverso un programma che affronterà la storia delle conoscenze meteorologiche e le prospettive future della disciplina. Il percorso partirà dalle interpretazioni del tempo atmosferico nelle epoche passate, compresi i presagi e la biometeorologia medievale, per arrivare alle più moderne tecniche di previsione basate sull’AI. Troveranno spazio anche le trasformazioni intervenute nella comunicazione degli eventi estremi e nelle strategie attraverso cui la società affronta i rischi legati ai fenomeni meteorologici.

Giovedì 19 novembre l’incontro con Luca Mercalli

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo della manifestazione figura la serata di giovedì 19 novembre con Luca Mercalli, uno dei protagonisti del programma scientifico del Festival. L’incontro si inserirà nel percorso di approfondimento dedicato ai rapporti tra meteorologia, clima e storia, all’interno di una manifestazione che intende mettere in dialogo il sapere scientifico con le trasformazioni ambientali e le sfide contemporanee.

Venerdì 20 novembre: il ghiaccio racconta la storia, dall’Antartide alla Grande Guerra

Uno dei momenti centrali del Festival si svolgerà venerdì 20 novembre, con un evento organizzato insieme al Museo storico italiano della Guerra di Rovereto (Mitag). L’incontro riunirà il climatologo Carlo Barbante, lo storico Marco Gramola, il fotografo Stefano Torrione e il ricercatore del Muse Mauro Gobbi, impegnati in un dialogo sul ruolo del ghiaccio come fonte di informazioni scientifiche e testimonianze storiche. Al centro dell’approfondimento ci saranno due prospettive differenti ma strettamente collegate. Da un lato, la stratificazione dei ghiacciai in Antartide, che consente di ricavare dati utili allo studio del clima del passato. Dall’altro, il ritiro dei ghiacciai alpini, che continua a riportare alla luce reperti e testimonianze risalenti alla Prima guerra mondiale. Il confronto tra climatologia, storia, fotografia e ricerca ambientale permetterà di approfondire come i ghiacciai possano custodire informazioni fondamentali per comprendere sia le condizioni climatiche sia gli avvenimenti che hanno segnato intere epoche.

Il lancio della radiosonda e l’inaugurazione ufficiale a Palazzo Piomarta

La giornata di venerdì 20 novembre sarà caratterizzata anche da uno degli appuntamenti più riconoscibili del Festivalmeteorologia: il lancio della radiosonda, previsto alle ore 12. L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinarsi alle tecniche di osservazione dell’atmosfera e agli strumenti utilizzati nella meteorologia moderna. Le radiosonde costituiscono infatti una componente importante dei sistemi di rilevamento atmosferico, permettendo di acquisire informazioni sulle condizioni meteorologiche in quota. L’inaugurazione ufficiale della dodicesima edizione è invece fissata per le ore 14 di venerdì 20 novembre a Palazzo Piomarta, a Rovereto. La cerimonia darà avvio ufficialmente all’edizione dedicata a “Il tempo nel tempo. Meteo, clima e storia”, nell’ambito di una programmazione che prenderà il via già nella giornata precedente.

Sabato 21 novembre: le tempeste che hanno influenzato la storia diventano teatro

La meteorologia incontrerà anche il linguaggio teatrale nella giornata di sabato 21 novembre, quando il fisico Vincenzo Levizzani porterà sul palco una lettura scenica dedicata alle tempeste che hanno influenzato la storia. Lo spettacolo sarà diretto da Andrea Brunello, con Arditodesìo e Lst Teatro, e proporrà una modalità narrativa capace di collegare gli eventi atmosferici alle vicende umane attraverso la rappresentazione scenica. L’iniziativa si inserisce nell’impostazione interdisciplinare del Festival, che accanto agli approfondimenti tecnici e scientifici utilizzerà linguaggi differenti per raccontare il ruolo della meteorologia nella storia.

Dalle prime previsioni meteo all’agrometeorologia: gli appuntamenti con l’Accademia degli Agiati e il Mart

Un’altra parte del programma sarà dedicata all’evoluzione delle previsioni meteorologiche, attraverso una sessione curata dall’Accademia Roveretana degli Agiati. L’approfondimento permetterà di ripercorrere i cambiamenti intervenuti nelle conoscenze e negli strumenti utilizzati per prevedere il tempo, all’interno di un percorso che comprende tanto la nascita dei primi sistemi organizzati di allerta quanto le innovazioni tecnologiche contemporanee. Il Festival riserverà inoltre spazio all’agrometeorologia, disciplina che studia le relazioni tra condizioni atmosferiche, clima e attività agricole. Al Mart di Rovereto l’attenzione sarà rivolta alle nuove sfide della protezione delle colture, un tema che collega direttamente lo studio dei fenomeni meteorologici alla gestione delle attività agricole e alle esigenze di tutela delle produzioni.

Laboratori, escape room e giochi per scoprire la scienza del clima

Accanto alle conferenze e agli incontri di approfondimento, il Festivalmeteorologia 2026 confermerà una ricca proposta di attività educative e laboratoriali, con particolare attenzione al mondo della scuola. Le iniziative rivolte agli istituti scolastici rappresenteranno una componente importante della manifestazione, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni allo studio dei fenomeni atmosferici e climatici attraverso esperienze formative. Per il secondo anno consecutivo tornerà inoltre la Students’ Conference, appuntamento dedicato ai giovani che studiano l’atmosfera e il clima. L’iniziativa offrirà uno spazio specifico all’interno del programma scientifico, valorizzando il coinvolgimento degli studenti nelle discipline meteorologiche e climatiche. Particolarmente articolata sarà la proposta di sabato 21 novembre, con escape room, laboratori e giochi da tavolo dedicati alla conoscenza del clima. Le attività affiancheranno gli incontri scientifici con modalità di apprendimento coinvolgenti, rendendo accessibili anche attraverso il gioco alcuni dei temi affrontati durante il Festival.

Chi organizza il Festivalmeteorologia 2026 e le istituzioni coinvolte

La manifestazione si avvale del sostegno di un’ampia rete di istituzioni, enti scientifici e realtà del territorio. Tra i soggetti che contribuiscono all’organizzazione figura la Provincia autonoma di Trento, presente anche attraverso il Dipartimento della Protezione civile, Meteotrentino e l’Agenzia provinciale per la Protezione dell’Ambiente. Il Festival è sostenuto inoltre dalla Regione Trentino Alto Adige, dalla Fondazione Caritro, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), dalla Fondazione Edmund Mach (Fem), da Dolomiti Energia, Itas Assicurazioni e Agriduemila Hub Innovation. Il supporto operativo è assicurato dall’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo. Con la sua dodicesima edizione, il Festivalmeteorologia di Rovereto approfondirà così un rapporto che attraversa secoli di storia: quello tra gli esseri umani e l’atmosfera. Dalle condizioni meteorologiche che hanno inciso sulle grandi decisioni del passato alle tecnologie che stanno trasformando le previsioni, fino ai cambiamenti climatici contemporanei, il programma riunirà conoscenze storiche, ricerca scientifica e divulgazione per esplorare il ruolo del tempo atmosferico nell’evoluzione della società.