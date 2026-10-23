Il Regno Unito nella morsa di 2 tempeste atlantiche: raffiche fino a 130 km/h, migliaia senza elettricità

Fine settimana caratterizzato da condizioni meteo particolarmente avverse nel Regno Unito, con il passaggio di 2 intense tempeste provenienti dall’Atlantico. La prima, denominata Austen, ha raggiunto nella mattinata di oggi il Sud/Ovest dell’Inghilterra, provocando interruzioni dell’erogazione elettrica per migliaia di persone e mettendo in allerta le autorità per il rischio di ulteriori danni. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale britannico, ha diramato un’allerta arancione per il vento nelle contee di Cornovaglia e Devon, dove le raffiche potrebbero raggiungere circa 130 km/h. Nel corso della giornata, venti fino a 100 km/h sono previsti anche in diverse aree dell’Inghilterra meridionale e centrale, mentre il sistema perturbato si sposta verso Est lungo la costa affacciata sulla Manica.

Alberi abbattuti, blackout e trasporti a rischio

Oltre alle intense raffiche, in alcune zone sono attese precipitazioni abbondanti, che potrebbero aggravare le criticità sul territorio. Tra i principali fattori di rischio figurano gli alberi ancora ricchi di fogliame, più esposti all’azione del vento, con possibili cadute sulle strade e sulle linee elettriche. Le autorità meteorologiche avvertono che il peggioramento potrebbe determinare nuove interruzioni di corrente e disagi ai trasporti, con ripercussioni sulla viabilità e sui collegamenti. Particolare attenzione è rivolta anche alle aree costiere, dove le condizioni del vento potrebbero rendere difficili le attività marittime. Nelle Isole del Canale, i meteorologi di Jersey hanno emesso un’allerta rossa per la navigazione, segnalando la possibilità di raffiche fino a 130 km/h. Si tratta di condizioni potenzialmente pericolose per le imbarcazioni e per i collegamenti marittimi nella zona della Manica.

Nel fine settimana arriva la tempesta Boelo

L’instabilità atmosferica non si esaurirà con il passaggio di Austen. Una seconda perturbazione di forte intensità, denominata Boelo, è attesa più avanti nel fine settimana e interesserà soprattutto le regioni settentrionali del Regno Unito. Il Met Office ha emesso un’allerta gialla per l’Irlanda del Nord, la Scozia e alcune aree dell’Inghilterra settentrionale, valida dalla notte di sabato e per l’intera giornata di domenica. Anche in questo caso il vento rappresenterà uno degli elementi più critici: le raffiche potrebbero raggiungere circa 105 km/h. I meteorologi segnalano il rischio di ulteriori blackout, ritardi nei trasporti, danni agli edifici e detriti sollevati dal vento, con possibili conseguenze per la sicurezza delle persone.

I nomi delle tempeste britanniche

Nel Regno Unito, le tempeste più significative vengono nominate dal Met Office dal 2015, con l’obiettivo di rendere più immediata la comunicazione dei rischi meteorologici e favorire una maggiore consapevolezza da parte della popolazione. I nomi vengono assegnati in ordine alfabetico nel corso della stagione meteorologica, che si estende da settembre ad agosto dell’anno successivo. Una denominazione riconoscibile aiuta a identificare i singoli eventi e a diffondere con maggiore efficacia le informazioni relative alle allerte e alle misure precauzionali.