Il risveglio del supervulcano sottomarino Kikai: scoperto nuovo magma nella camera della catastrofe preistorica

Nascosto in gran parte sotto le acque dell’Oceano Pacifico, al largo delle coste meridionali dell’isola di Kyushu, si trova uno dei complessi vulcanici più imponenti e temibili del pianeta: la caldera di Kikai. Questo apparato fa parte della categoria d’élite dei supervulcani, formazioni geologiche capaci di generare eventi eruttivi su scala planetaria, paragonabili per potenza e impatto ecologico a quelli di Yellowstone negli Stati Uniti o del lago Toba in Indonesia. Circa 7.300 anni fa, Kikai fu protagonista della più gigantesca eruzione vulcanica registrata nel corso dell’Olocene, l’epoca geologica attuale iniziata all’incirca 11.700 anni fa.

Le proporzioni di un evento di tale portata sfidano l’immaginazione contemporanea. Durante le eruzioni di tipo calderico catastrofico, il volume di materiale piroclastico e roccia fusa espulso è così sconfinato da poter seppellire l’intero Central Park di New York sotto una coltre di scorie e ceneri spessa oltre dodici chilometri. L’evento preistorico di Kikai disintegrò l’edificio vulcanico preesistente ed espulse centinaia di chilometri cubi di ceneri vulcaniche, cancellando le foreste della regione e devastando la cultura indigena Jomon che fioriva nel Giappone meridionale. Lo svuotamento quasi istantaneo del serbatoio sotterraneo causò il collasso del tetto roccioso sovrastante, lasciando sul fondale una gigantesca depressione circolare dal diametro di circa venti chilometri.

Nonostante la comunità scientifica sia consapevole che i supervulcani attraversano cicli plurisecolari e possono riattivarsi più volte nel corso delle ere, i meccanismi con cui essi ricaricano le loro immense scorte di magma tra una catastrofe e l’altra sono rimasti a lungo un enigma. Comprendere la dinamica dell’accumulo di magma è il tassello cruciale per tentare di prevedere i tempi di quiescenza e valutare i segnali precursori delle future mega-eruzioni.

Indagini sottomarine all’avanguardia: la tecnologia svela il cuore del vulcano

Per svelare ciò che accade nelle viscere della Terra, i geofisici della Kobe University, guidati dal professor Nobukazu Seama, hanno avviato una collaborazione strategica con l’agenzia governativa JAMSTEC, l’Agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia marino-terrestre. Sebbene la posizione prevalentemente sommersa della caldera abbia storicamente rappresentato una barriera logistica per il monitoraggio continuo, la squadra di ricerca è riuscita a trasformare questo apparente svantaggio in una straordinaria opportunità metodologica. L’ambiente marino ha infatti consentito di condurre una prospezione geofisica sistematica ad altissima risoluzione lungo tutto il perimetro della struttura vulcanica, senza gli ostacoli topografici o antropici tipici della terraferma.

I ricercatori hanno impiegato navi oceanografiche equipaggiate con potenti batterie di cannoni ad aria compressa per generare impulsi acustici e onde sismiche controllate, capaci di penetrare la crosta oceanica per chilometri di profondità. Una densa rete di sismometri da fondale oceanico posizionati sul letto marino ha registrato con estrema precisione la velocità e la traiettoria con cui le onde sismiche viaggiavano attraverso i vari strati rocciosi. Poiché le onde elastiche rallentano drasticamente o modificano il loro comportamento quando attraversano materiale parzialmente fuso rispetto alla roccia solida circostante, la tomografia sismica ha permesso di ricostruire un’immagine tridimensionale dettagliatissima delle strutture sotterranee altrimenti inaccessibili.

L’analisi dei dati, pubblicata sull’autorevole rivista scientifica Communications Earth & Environment, ha rivelato la presenza inequivocabile di un’estesa anomalia sismica a bassa velocità, indice della presenza di un voluminoso corpo di roccia fusa situato proprio al di sotto del punto focale dell’eruzione di 7.300 anni fa.

Non semplici residui: la scoperta di magma fresco nella stessa camera magmatica

Il dato più significativo emerso dallo studio riguarda la natura e l’esatta collocazione di questo bacino magmatico. I modelli sismici hanno consentito al team di delimitare con notevole precisione le dimensioni, la profondità e la geometria del serbatoio. I riscontri geometrici e spaziali confermano senza ombra di dubbio che la risacca di materiale incandescente occupa l’identico sistema di stoccaggio magmatico che alimentò la catastrofica eruzione preistorica. Come ha sottolineato il geofisico Nobukazu Seama, la coincidenza per estensione e posizione prova che si tratta del medesimo apparato di alimentazione crostale.

La vera sorpresa per i vulcanologi risiede tuttavia nello stato termico e compositivo di questa massa. Le proprietà fisiche rilevate indicano che non siamo di fronte a un mero residuo passivo di magma vetusto, raffreddato e cristallizzato nel corso dei millenni successivi al cataclisma. Al contrario, i dati suggeriscono un apporto costante di magma fresco, risalito dalle profondità del mantello o della crosta inferiore, che sta attivamente rifornendo il serbatoio.

Questa evidenza geofisica si sposa perfettamente con le scoperte oceanografiche degli ultimi anni, le quali avevano già documentato l’esistenza e la crescita progressiva di una colossale cupola di lava post-calderica al centro della caldera di Kikai. Quella cupola, formatasi dall’accumulo di lave dacitiche e riolitiche estremamente viscose nel corso degli ultimi 3.900 anni, possiede un volume stimato in decine di chilometri cubi. L’integrazione tra la crescita superficiale del duomo di lava e la presenza di un serbatoio attivo in profondità dimostra che il supervulcano non è affatto estinto o silente, ma è pienamente inserito in una fase dinamica di ricarica e differenziazione magmatica.

Le fasi evolutive della caldera e il ciclo di ricarica dei supervulcani

Il comportamento di una caldera di collasso segue dinamiche profondamente diverse rispetto a quelle di uno stratovulcano tradizionale. Quando un serbatoio magmatico di proporzioni gigantesche si svuota rapidamente durante un evento a indice di esplosività vulcanica estremo, il sistema entra in una fase di quiescenza apparente, durante la quale il tetto collassato sigilla parzialmente la camera magmatica. La geologia moderna si è a lungo interrogata se le successive mega-eruzioni necessitassero della creazione di un impianto idraulico magmatico completamente nuovo o se il pianeta riutilizzasse le medesime debolezze crostali preesistenti.

La scoperta effettuata a Kikai offre la prima prova tangibile e diretta che il percorso preferenziale per la risalita del fuso rimane stabile nel tempo geologico. Il processo di ricarica avviene attraverso iniezioni periodiche di magma basaltico primario che, insinuandosi alla base della camera, trasferiscono calore e sostanze volatili alla crosta circostante. Questo meccanismo induce la fusione parziale delle rocce e mantiene vivo il sistema, consentendo l’accumulo graduale di volumi di fuso sempre più differenziati, ricchi di silice e potenzialmente esplosivi.

Osservare questo fenomeno in tempo reale offre ai ricercatori una finestra privilegiata su una transizione che solitamente richiede tempi geologici non percepibili dall’esperienza umana. Il monitoraggio dell’espansione del serbatoio e del rapporto tra cristalli e liquido all’interno della camera magmatica permette di quantificare il tasso annuo di alimentazione del sistema, fornendo modelli matematici fondamentali per comprendere quanto tempo impieghi un supervulcano a raggiungere la pressione di rottura della crosta di copertura.

Implicazioni globali per la prevenzione e il confronto con Yellowstone e Toba

I risultati ottenuti dal consorzio scientifico giapponese possiedono una portata che valica ampiamente i confini del mar del Giappone. Le dinamiche registrate sotto la caldera di Kikai fungono da laboratorio naturale per calibrare i sistemi di monitoraggio e i modelli predittivi applicabili agli altri grandi mostri dormienti della Terra. Complessi vulcanici monumentali come la caldera di Yellowstone, il sistema del lago Toba o l’area dei Campi Flegrei condividono con Kikai molteplici caratteristiche strutturali e reologiche.

Fino ad oggi, stabilire se le anomalie sismiche o i bradisismi registrati nei grandi sistemi calderici mondiali fossero dovuti alla circolazione di fluidi idrotermali surriscaldati oppure a una ricarica magmatica vera e propria ha rappresentato una delle dispute scientifiche più complesse. La combinazione di tomografia sismica attiva e osservazioni batimetriche sperimentata a Kikai stabilisce un nuovo standard metodologico per distinguere chiaramente la presenza di magma mobilitabile rispetto a sacche idrotermali superficiali.

Nonostante l’individuazione di magma fresco indichi che il serbatoio di Kikai è in una fase attiva di ricarica, gli esperti invitano alla lucidità e alla corretta interpretazione del tempo geologico: la presenza di una ricarica magmatica non implica un’eruzione imminente nelle prossime settimane o nei prossimi decenni. I cicli di accumulo necessari a scatenare un evento di proporzioni calderiche richiedono solitamente svariate migliaia di anni di preparazione energetica e volumetrica. Ciononostante, disporre di una radiografia così dettagliata delle radici di Kikai fornisce alla comunità scientifica internazionale gli strumenti analitici indispensabili per interpretare tempestivamente i segnali di allarme precursori e proteggere gli insediamenti costieri dai rischi collaterali, come maremoti vulcanici e collassi sottomarini.