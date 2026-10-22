Il vero cielo della Notte Stellata: svelata la data esatta del capolavoro di Vincent van Gogh

La Notte Stellata di Vincent van Gogh, uno dei dipinti più celebri e affascinanti della storia dell’arte mondiale, potrebbe non essere il frutto dell’immaginazione del pittore o un’opera unicamente simbolica, bensì una fedele osservazione astronomica. La notizia rivoluzionaria arriva da un recente studio scientifico pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports, un giornale del gruppo Nature Portfolio, che ha riconsiderato interamente la genesi dell’opera. Secondo i ricercatori, il cielo notturno raffigurato sulla tela corrisponde in modo accurato alla configurazione celeste visibile all’alba del 22 luglio 1889 nei cieli di Saint-Rémy-de-Provence, in Francia. Questa straordinaria scoperta, condotta dalla società sudcoreana per le scienze spaziali SLLAB in collaborazione con la School of Space Research della Kyung Hee University, mette in discussione la tradizionale datazione del quadro, finora collocata storicamente intorno alla metà di giugno dello stesso anno.

Il mistero del cielo stellato e il dibattito storico

Per oltre un secolo, studiosi e critici d’arte si sono interrogati sulla reale natura del firmamento dipinto da Vincent van Gogh. Il dibattito accademico si è a lungo diviso tra chi riteneva che la tela rappresentasse una pura fantasia dell’artista, chi propendeva per un’interpretazione mistico-religiosa e chi, fin dagli anni Ottanta, aveva tentato di riconoscere nel dipinto un fondamento reale. Le precedenti letture astronomiche dell’opera, iniziate nel 1984 da Albert Boime e nel 1986 da Charles Whitney, avevano tuttavia prodotto risultati contrastanti e inconcludenti, finendo per non riuscire a scalfire le teorie simboliste. Il problema principale delle ricerche passate risiedeva proprio nell’essere vincolate alla presunta datazione di metà giugno 1889. Utilizzando quel lasso temporale, le simulazioni astronomiche mostravano evidenti incongruenze visive, indicando ad esempio che in quei giorni la Luna avrebbe dovuto avere un aspetto gibboso e molto più pieno, del tutto incompatibile con il sottile specchio lunare immortalato dal pittore olandese.

La configurazione celeste dell’alba del 22 luglio 1889

Per risolvere questo enigma visivo durato decenni, il team di ricerca guidato dall’astronomo Elijah Jeong-hyun Kim ha sviluppato una metodologia fortemente innovativa. Abbandonando il dogma del mese di giugno, gli scienziati hanno scoperto che il paesaggio stellare del dipinto corrisponde in modo sorprendente all’alba del 22 luglio 1889. In quelle primissime ore del mattino, il cielo offriva uno spettacolo astronomico particolare e ravvicinato: una Luna calante estremamente sottile, il pianeta Venere e l’ammasso stellare delle Iadi nella costellazione del Toro si trovavano riuniti all’interno dello stesso campo visivo. I ricercatori hanno confermato questa affascinante corrispondenza applicando l’analisi delle forme di Procruste, una complessa tecnica geometrica che ha misurato la distanza e la disposizione spaziale tra le cinque stelle centrali dipinte nell’opera e la reale struttura scheletrica delle Iadi. I risultati di questa analisi suggeriscono inequivocabilmente che l’artista ha riprodotto il cielo con una fedeltà visiva ancorata alla realtà oggettiva, trasformando un’osservazione diretta in pura arte.

Simulazioni astronomiche e indizi meteorologici

La validità della scoperta non si basa unicamente sulla misurazione delle posizioni stellari e celesti. Gli studiosi hanno infatti incrociato le simulazioni astronomiche con un’attenta e scrupolosa analisi dei registri meteorologici storici francesi e con un accurato riesame delle lettere originali redatte dal pittore. Le indagini topografiche condotte sul campo a Saint-Rémy hanno permesso di rintracciare il punto esatto da cui il pittore disegnò il paesaggio, calcolando così il suo ristretto e preciso angolo di osservazione. Questo ha confermato che l’artista olandese aveva catturato esattamente la porzione di cielo incorniciata dalle colline, includendovi il transito simultaneo dei corpi celesti. Inoltre, lo studio delle condizioni climatiche contemporanee ha rivelato che la notte e l’alba del 22 luglio 1889 furono caratterizzate da cieli sufficientemente sereni per permettere l’osservazione nitida di una simile e rara configurazione astronomica.

Il canto delle cicale e la nuova cronologia dell’artista

Un ulteriore tassello fondamentale per giustificare lo spostamento della datazione della Notte Stellata proviene dallo studio ecologico e linguistico delle epistole scambiate con il fratello Theo. Nelle sue lettere, il pittore faceva frequenti menzioni al canto assordante delle cicale, un prezioso dettaglio naturalistico che suggerisce esplicitamente un periodo di caldo intenso. I registri delle temperature storiche avallano questa tesi, confermando che il clima rovente descritto dall’artista si sposa alla perfezione con le temperature registrate nel mese di luglio, allontanando l’ipotesi dei giorni più miti di metà giugno. Grazie a questi dati incrociati sul vento e sul meteo locale, i ricercatori hanno persino proposto una revisione biografica, suggerendo che le celebri crisi di salute mentale del pittore, storicamente ritenute un ostacolo al lavoro di metà luglio, siano in realtà iniziate verso la fine del mese. Tutte queste evidenze convergenti trasformano la lettura dell’opera: la tela non è solo l’espressione di un genio tormentato, ma la magnifica e scientificamente accurata testimonianza di una precisa notte d’estate.