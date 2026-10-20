Incendio sulla Statale 504 di Mormanno, strada chiusa in entrambe le direzioni: intervengono i Canadair

Un incendio ha provocato la chiusura temporanea della strada statale 504 “di Mormanno”, dove la circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra il chilometro 25 e il chilometro 29, attualmente non percorribile a causa dell’intervento dei mezzi aerei impegnati nel contrasto al rogo. La chiusura della Statale 504 interessa entrambe le direzioni di marcia e comporta l’interruzione della viabilità lungo il tratto coinvolto dall’emergenza. La misura è stata adottata per permettere lo svolgimento delle attività necessarie a fronteggiare l’incendio. Al centro delle operazioni c’è l’impiego dei Canadair, gli aerei utilizzati per lo spegnimento degli incendi attraverso il lancio di acqua dall’alto. Proprio la necessità di consentire l’intervento dei velivoli ha reso indispensabile la temporanea sospensione della circolazione stradale.

Canadair impegnati nello spegnimento dell’incendio

Le operazioni di spegnimento mediante Canadair rappresentano il motivo della chiusura al traffico disposta lungo la strada statale. L’intervento aereo è finalizzato a contrastare le fiamme, mentre la circolazione resta temporaneamente interdetta nel tratto interessato. Per gestire le conseguenze dell’interruzione della circolazione, Anas ha disposto la segnalazione delle deviazioni direttamente sul posto. Il personale presente lungo la statale si occupa di indicare i percorsi alternativi in corrispondenza del tratto chiuso.