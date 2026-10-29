Incidente elicottero italiano in Bosnia, la dinamica: si solleva di 10 metri, poi le rotazioni e il terribile schianto

Si è sollevato verticalmente da terra per una decina di metri, forse qualcosa in più, poi ha iniziato a ruotare ripetutamente su se stesso, perdendo rapidamente quota, fino al violento impatto con il terreno. È questa la prima ricostruzione della dinamica dell’incidente che ha coinvolto un elicottero militare italiano CH-47 in Bosnia-Erzegovina, dove il velivolo era impegnato nell’ambito dell’operazione Eufor Althea. A descrivere gli ultimi istanti di volo del grande elicottero a due rotori sono alcune fonti locali che hanno assistito all’incidente e le cui testimonianze sono state raccolte dall’ANSA. Una sequenza durata pochi secondi, dalla salita iniziale alla perdita di controllo apparente del mezzo, fino allo schianto accompagnato da un forte boato.

Incidente dell’elicottero italiano in Bosnia, cosa è successo durante il decollo

Secondo le prime testimonianze, il CH-47 italiano si trovava su un terreno dal quale ha effettuato il decollo. La manovra iniziale è avvenuta con una salita verticale che ha portato il velivolo a raggiungere un’altezza di circa dieci metri o poco più rispetto al suolo. La situazione è cambiata improvvisamente dopo pochi secondi. L’elicottero ha cominciato a girare più volte attorno al proprio asse verticale, mentre contemporaneamente perdeva quota. I testimoni hanno descritto un movimento irregolare del mezzo, con il muso e la coda che ondeggiavano durante la rapida discesa. La sequenza si è conclusa con il CH-47 precipitato al suolo. L’impatto è stato particolarmente violento, accompagnato da un grande boato, e il velivolo ha terminato la caduta adagiandosi su un fianco.

Elicottero militare italiano coinvolto nell’operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina

Il velivolo coinvolto nell’incidente è un CH-47 italiano, un grande elicottero caratterizzato dalla presenza di due rotori, impegnato in Bosnia-Erzegovina nell’ambito dell’operazione Eufor Althea. La prima ricostruzione dell’accaduto si concentra sulla fase immediatamente successiva al decollo, quando il mezzo, dopo essersi sollevato verticalmente, ha iniziato a ruotare e a perdere quota. Una dinamica improvvisa, culminata nello schianto al suolo e nel forte boato descritto dai testimoni oculari.