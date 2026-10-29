Incidente ferroviario in Spagna, intervengono i satelliti di Elon Musk: Starlink riattiva le comunicazioni dopo il disastro di Toledo

Anche i satelliti di Elon Musk sono intervenuti nelle operazioni di emergenza successive al tragico incidente ferroviario del 28 ottobre a Urda, nella provincia spagnola di Toledo. Di fronte ai gravi problemi che hanno interessato le infrastrutture di telecomunicazione, Starlink, il servizio satellitare di SpaceX, ha attivato gratuitamente la connettività mobile per i clienti degli operatori Orange e Telefónica, consentendo di mantenere le comunicazioni anche nelle aree in cui la rete telefonica tradizionale era rimasta fuori servizio. L’intervento ha permesso di sfruttare una tecnologia capace di collegare direttamente i telefoni cellulari ai satelliti in orbita terrestre bassa, superando la dipendenza dalle antenne terrestri danneggiate o non funzionanti. Una soluzione che ha assunto particolare importanza nelle prime ore dell’emergenza, quando la disponibilità delle comunicazioni rappresentava un elemento fondamentale per le attività in corso nell’area dell’incidente. Secondo quanto riferito su X da David Goldman, vicepresidente per le politiche satellitari di SpaceX, nelle prime ore dall’attivazione del servizio sono stati trasmessi quasi 2mila messaggi attraverso la connettività satellitare. Un dato che testimonia l’utilizzo immediato della tecnologia nelle zone interessate dalle difficoltà della rete mobile.

Rete telefonica in difficoltà dopo l’incidente: 18 nodi fuori servizio

L’attivazione straordinaria di Starlink si è resa necessaria a causa delle gravi criticità che hanno colpito la rete mobile nell’area dell’incidente ferroviario. Secondo quanto riportato dal portale specializzato spagnolo BandaAncha, nelle fasi iniziali dell’emergenza erano rimasti fuori servizio 18 nodi della rete telefonica, compromettendo la copertura nelle zone interessate. Dei 18 nodi inizialmente non funzionanti, dieci sono stati successivamente ripristinati. Ai problemi tecnici si è aggiunta un’ulteriore difficoltà, legata al forte incremento del traffico telefonico generato dalla mobilitazione dei soccorsi. L’arrivo di centinaia di operatori, tra soccorritori, forze dell’ordine e personale sanitario, ha infatti determinato un sovraccarico delle comunicazioni, aggravando le difficoltà di collegamento già provocate dai guasti. La combinazione tra l’interruzione di una parte delle infrastrutture e l’elevata richiesta di connettività ha reso necessario il ricorso a una soluzione alternativa alla rete mobile terrestre, in grado di assicurare la trasmissione dei messaggi anche nelle aree prive di segnale telefonico.

Il governo spagnolo autorizza d’urgenza Starlink Mobile

Per affrontare la situazione, il ministero spagnolo per la Trasformazione digitale ha autorizzato d’urgenza l’attivazione di Starlink Mobile, rendendo disponibile il servizio satellitare gratuito per i clienti di Orange e Telefónica. La misura ha consentito di utilizzare una modalità di connessione indipendente dalla normale copertura delle antenne cellulari. Attraverso il collegamento con i satelliti, i dispositivi compatibili possono infatti continuare a trasmettere comunicazioni anche quando le infrastrutture terrestri risultano temporaneamente indisponibili. Parallelamente all’attivazione della rete satellitare, Orange ha inviato sul posto unità mobili e sistemi Wi-Fi per sostenere le attività di soccorso e contribuire al ripristino della disponibilità delle comunicazioni nell’area colpita.

Come funziona Direct to Cell, la tecnologia che collega gli smartphone ai satelliti

Il sistema utilizzato da SpaceX si basa sulla tecnologia Direct to Cell, progettata per consentire ai telefoni cellulari compatibili di comunicare direttamente con i satelliti Starlink in orbita bassa. La sua caratteristica principale è la possibilità di stabilire una connessione senza dover utilizzare antenne paraboliche, terminali satellitari esterni o altre apparecchiature dedicate. A differenza della normale connettività mobile, che dipende dalla presenza e dal funzionamento delle stazioni radio terrestri, Direct to Cell permette ai telefoni LTE compatibili di collegarsi direttamente alla rete satellitare. Questo significa che, in determinate condizioni, la comunicazione può essere mantenuta anche nelle aree in cui le antenne tradizionali non riescono a garantire il servizio. La tecnologia consente di inviare SMS e utilizzare alcune applicazioni di messaggistica e servizi dati, offrendo un canale alternativo quando la copertura mobile viene meno. È proprio questa funzionalità ad aver reso possibile l’impiego di Starlink nell’emergenza ferroviaria di Toledo, dove i guasti e il sovraccarico della rete avevano compromesso le normali comunicazioni. Il collegamento diretto tra smartphone e satelliti rappresenta una modalità di accesso alla rete particolarmente significativa nelle situazioni in cui le infrastrutture terrestri subiscono interruzioni improvvise. Nel caso dell’incidente di Urda, il servizio è stato reso disponibile attraverso un’attivazione straordinaria autorizzata dalle autorità spagnole.

Starlink già utilizzata durante gli incendi in Spagna: 270mila utenti collegati

Quello seguito all’incidente ferroviario del 28 ottobre non è il primo impiego della tecnologia satellitare di SpaceX durante una situazione di emergenza in Spagna. Starlink era già stata attivata durante gli incendi dello scorso luglio nella regione di Madrid e nelle aree limitrofe, quando si era reso necessario garantire la connettività nelle zone interessate dall’emergenza. In quell’occasione, secondo i dati diffusi da SpaceX, circa 270mila utenti avevano utilizzato la connettività satellitare, sfruttando la possibilità di comunicare attraverso il collegamento diretto con i satelliti. L’intervento a Toledo costituisce quindi un ulteriore utilizzo operativo della tecnologia Direct to Cell in un contesto di emergenza. Dall’incidente ferroviario agli incendi che avevano interessato la regione di Madrid, il sistema è stato impiegato per garantire un’alternativa alle reti telefoniche tradizionali quando guasti, interruzioni o condizioni straordinarie ne hanno compromesso il funzionamento.