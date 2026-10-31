Incidente in Giappone: treno investe orso e deraglia

Un treno passeggeri è deragliato nel Nord del Giappone dopo aver investito un orso che si trovava sui binari. L’incidente si è verificato nella prefettura di Hokkaido, a bordo di un convoglio della compagnia ferroviaria locale JR Hokkaido. Non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Secondo le prime ricostruzioni, il treno stava transitando lungo la linea Soya quando, alle 22:38 di ieri ora locale, il macchinista ha avvistato un orso sui binari e ha azionato la frenata d’emergenza. La manovra, tuttavia, non è stata sufficiente a evitare l’impatto con l’animale.

La gravità delle conseguenze per il convoglio è stata accertata soltanto nella mattinata di sabato ora locale, quando sul posto è intervenuta una squadra composta da operai e cacciatori. Durante le verifiche è emerso che la carrozza di testa del treno era deragliata. L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria: JR Hokkaido ha disposto la cancellazione di diverse corse previste per oggi e domani. Al momento, l’azienda non ha fornito informazioni sulle condizioni dell’orso coinvolto nell’impatto.

Allarme per gli attacchi degli orsi

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione in Giappone, dove numerose aree del Paese sono in stato di allerta per il significativo aumento degli incontri e degli attacchi degli orsi nei confronti degli esseri umani. Lo scorso anno gli attacchi hanno provocato 13 morti e oltre 100 feriti. Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente giapponese, dall’inizio del 2026 si contano già almeno 6 vittime.

Tra le possibili cause indicate dagli esperti figurano lo spopolamento delle aree rurali e la crescente scarsità di risorse alimentari nelle zone montuose. Fattori che spingerebbero gli animali ad avvicinarsi sempre più frequentemente ai centri abitati e alle infrastrutture, aumentando il rischio di incontri pericolosi con la popolazione e, come dimostra l’incidente di Hokkaido, anche con i mezzi di trasporto.