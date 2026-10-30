India, lanciato un razzo vettore con un satellite per la navigazione: raggiunta l’orbita prestabilita

L’agenzia spaziale indiana ISRO ha annunciato il lancio di un razzo vettore con un satellite per la navigazione NVS-03 e ha dichiarato che questo ha raggiunto l’orbita prefissata. Il satellite rientra nel progetto del sistema di navigazione indiano NavIC. Il lancio del razzo vettore GSLV-F18 è avvenuto alle 23.51 ora locale (le 19.21 in Italia) dal Satish Dhawan Space Centre di Sriharikota. Il GSLV-F18 è il ventesimo volo del Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) dell’India. L’NVS-03 – rende noto l’ISRO – è il terzo satellite del sistema di navigazione satellitare di nuova generazione, concepito per garantire la continuità dei servizi di navigazione della serie IRNSS. Il satellite è dotato di un orologio atomico di produzione nazionale, affiancato da altri orologi atomici acquisiti esternamente. Include inoltre il segnale L1, che si aggiunge ai segnali L5/S già esistenti, con una copertura che comprende il territorio indiano e una regione estesa per 1500km oltre i confini geopolitici dell’India.