Inondazioni in Paraguay: oltre 4mila famiglie evacuate | FOTO

Le intense piogge nel bacino del fiume Paraná hanno provocato gravi inondazioni nell’est del Paraguay e nella provincia argentina di Corrientes, costringendo circa 4.200 famiglie a lasciare le proprie abitazioni. La situazione più critica si registra nella città paraguaiana di Ciudad del Este, con oltre mille famiglie colpite. Gli abitanti attribuiscono la rapida crescita del fiume all’apertura delle paratoie della centrale idroelettrica binazionale di Itaipú. La direzione dell’impianto ha respinto questa ricostruzione, affermando che le manovre seguono i protocolli di sicurezza. Danni gravi si registrano anche nel Dipartimento di Neembucu, dove le comunità locali hanno organizzato mense per gli sfollati. Situazione critica anche in Argentina a causa delle inondazioni.