Invia il tuo nome su Titano: come partecipare alla missione Dragonfly della NASA

Il 29 ottobre l’agenzia spaziale americana ha inaugurato ufficialmente la campagna per inviare il proprio nome nello spazio profondo, un’iniziativa aperta a chiunque desideri lasciare un segno virtuale nel cosmo. Come riportato dai comunicati ufficiali e dal sito della NASA, tramite una semplice registrazione gratuita, il nome dei partecipanti verrà scaricato all’interno di un chip che viaggerà a bordo del veicolo spaziale destinato a raggiungere Titano. Al termine dell’iscrizione, ogni utente riceve una carta d’imbarco digitale personalizzata, un simpatico ricordo di questa straordinaria avventura interplanetaria più che un documento formale, ma che rappresenta indubbiamente una splendida scusa per appassionarsi all’astronomia.

Cos’è la missione Dragonfly e perché esplorerà Titano

La vera protagonista di questa impresa è la missione Dragonfly, un progetto senza precedenti nella storia dell’esplorazione del nostro sistema solare. Il veicolo non si limiterà ad atterrare su un altro mondo, ma volerà letteralmente sopra la sua superficie. Si tratta di un drone spaziale a otto rotori grande quanto un’automobile, alimentato da un generatore a radioisotopi al posto dei tradizionali pannelli solari, motivo per cui viene spesso definito a propulsione nucleare. La sua destinazione finale è Titano, la più grande luna di Saturno, un corpo celeste estremamente affascinante. Grazie alla sua densa atmosfera di azoto e alla bassa gravità, il volo su questo satellite richiede uno sforzo aerodinamico di gran lunga inferiore rispetto alla Terra. Sotto le fitte nubi di questo mondo alieno si nascondono immense dune di materiale organico e vasti fiumi di metano liquido. L’obiettivo scientifico primario del drone sarà proprio quello di cercare potenziali segni di abitabilità all’interno di questo complesso e primordiale ambiente chimico. Il lancio del veicolo è attualmente previsto non prima di luglio 2028, con un arrivo stimato a destinazione verso la fine del 2034.

Come far volare il proprio nome nello spazio

Partecipare a questa storica campagna è un processo rapido e completamente accessibile a tutti, compilando un breve modulo disponibile sia in lingua inglese che in lingua spagnola all’indirizzo ufficiale go.nasa.gov/dragonfly-names. Le iscrizioni si chiuderanno in via definitiva il 15 gennaio 2027 alle ore 11:59 del fuso orario EST, che corrispondono alle 04:59 UTC del 16 gennaio. Per completare la procedura basta impiegare meno di un minuto, fornendo semplicemente il proprio nome, il cognome, un indirizzo email valido e il proprio paese di residenza. Tutto l’elenco raccolto a livello globale verrà poi inserito all’interno del chip che partirà insieme alla strumentazione scientifica. È fondamentale ricordare che l’agenzia spaziale offre questo servizio in modo del tutto gratuito, pertanto qualsiasi sito web che dovesse richiedere un compenso economico per la medesima prestazione è da considerarsi fraudolento e non affiliato all’organizzazione governativa americana.

Cosa significa ottenere la carta d’imbarco digitale

Per evitare false aspettative, gli organizzatori hanno chiarito la natura esatta di ciò che verrà spedito tra le stelle. Ciò che volerà effettivamente è un enorme database contenente esclusivamente i nominativi di tutti gli iscritti, non i loro dati sensibili e tantomeno le persone fisiche. La presenza di questa lista sul velivolo non ha alcuna influenza o peso sul programma scientifico e sulle delicate misurazioni che verranno effettuate durante l’esplorazione. Il portale genera in tempo reale una carta d’imbarco digitale subito dopo la registrazione, ma questo documento rappresenta esclusivamente un souvenir virtuale da conservare o stampare. Non si tratta in alcun modo di un invito a presenziare alle fasi di lancio né di una conferma di partecipazione operativa alla missione.

L’importanza divulgativa delle iniziative spaziali

L’ente aerospaziale statunitense non è nuovo a questo tipo di coinvolgimento del pubblico, avendo gestito campagne simili per molti anni e con un enorme successo di partecipazione. Milioni di firme hanno già viaggiato a bordo dei famosi rover marziani, della recente e imponente sonda Europa Clipper e durante le storiche missioni lunari. Lo scopo principale dell’operazione non risiede tanto nel pezzo di silicio in sé, quanto nell’incredibile impatto educativo e comunicativo dell’iniziativa. Chi decide di inviare il proprio nome tende inevitabilmente a seguire con curiosità gli sviluppi e le scoperte del progetto per gli anni a venire, finendo per comprendere molto meglio le ragioni per cui l’umanità investe risorse tecnologiche per volare su una lontana luna di Saturno. Questo straordinario meccanismo di fidelizzazione scientifica funziona in modo eccezionale soprattutto per le scuole e per le nuove generazioni, gettando le basi per i futuri scienziati di domani.