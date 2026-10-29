La capsula segreta Starfall di SpaceX completa la prima missione cargo militare | FOTO

L’Aeronautica Militare statunitense (U.S. Air Force) ha fornito dettagli sulla capsula cargo Starfall di SpaceX, utilizzata in una recente missione in orbita, rivelandone il contenuto. L’Air Force Research Laboratory (AFRL) ha completato un test di trasporto di merci tramite razzo “da punto a punto”, avvalendosi di un veicolo di rientro senza equipaggio – mantenuto finora riservato – e confermando sui social media il recupero del carico nell’Oceano Pacifico. “Con il supporto di SpaceX, i moduli cargo flessibili dell’AFRL sono stati recuperati dopo l’ammaraggio”, ha dichiarato l’AFRL in un post su X.

La capsula Starfall è stata lanciata a bordo di un razzo Falcon 9 nell’ambito della missione Bandwagon-5 di SpaceX, partita dalla Cape Canaveral Space Force Station il 20 ottobre. Starfall trasportava diversi moduli cargo sviluppati dall’AFRL, progettati per il trasporto di equipaggiamento militare attraverso lo spazio fino al rientro sulla Terra. Il successo del recupero rappresenta un passo avanti significativo negli sforzi dell’Aeronautica Militare per valutare la fattibilità di missioni cargo tramite razzo con modalità “da punto a punto” (P2D). “Si è trattato di un traguardo fondamentale per dimostrare il potenziale del trasporto cargo tramite razzo, nell’ottica di una mobilità globale rapida ‘da punto a punto’ per le forze armate del futuro“, ha affermato Adam Remaly, direttore dell’ufficio per la transizione tecnologica dell’AFRL.

Il contenuto dei moduli

Le fotografie incluse nel post dell’AFRL mostrano personale militare intento a disimballare un modulo cargo recuperato per sottoporlo a ispezione. Ogni modulo conteneva sensori destinati a monitorare la temperatura durante il lancio, il rientro e l’ammaraggio, oltre a misurare gli urti e le vibrazioni a cui è stato sottoposto il carico. Per questa prima missione di Starfall, l’AFRL ha inserito nei moduli cargo articoli rappresentativi, come attrezzature mediche, razioni alimentari e altre dotazioni militari, potenzialmente utili per la sopravvivenza in situazioni di emergenza in luoghi difficilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto convenzionali. A tal fine, l’AFRL ha dichiarato di aver anche verificato l’alloggiamento di una zattera di salvataggio UNI-PAC III all’interno di Starfall, un elemento che potrebbe essere incluso in test futuri. “I ricercatori hanno prestato particolare attenzione alle apparecchiature elettroniche e alle dotazioni di sopravvivenza, tra cui un localizzatore con funzionalità SATCOM, batterie, un dissalatore a osmosi inversa, equipaggiamento di sopravvivenza e presidi medici di emergenza“, ha affermato l’AFRL nel suo comunicato.

La capsula Starfall

La capsula Starfall di SpaceX, caratterizzata da una forma a disco, ha fatto il suo debutto in sordina durante un lancio con un razzo Falcon 9 a giugno. Finora, l’azienda ha mantenuto uno stretto riserbo su questo veicolo. Gran parte delle informazioni in nostro possesso proviene da una valutazione di impatto ambientale della Federal Aviation Administration, pubblicata all’inizio di quest’anno. Secondo tale documento, il veicolo – che ricorda un disco da hockey – ha un diametro di circa 3,1 metri ed è in grado di riportare a terra dall’orbita fino a 1.000 chilogrammi di carico. È dotato di uno scudo termico in fibra di carbonio, propulsori a gas compresso per il controllo dell’assetto durante il rientro e un sistema di paracadute per atterraggi di precisione.

L’iniziativa “Rocket Cargo“

L’AFRL analizzerà i dati raccolti durante la missione del 20 ottobre, contribuendo così alla più ampia iniziativa “Rocket Cargo“, con cui l’AFRL intende valutare la fattibilità dell’impiego di grandi razzi commerciali a propellente liquido per il trasporto rapido di materiali in qualsiasi parte del mondo, secondo tempistiche di natura tattica, a beneficio delle forze armate del futuro. L’Aeronautica Militare auspica che tale progetto possa evolversi fino a consentire il trasporto di decine di tonnellate di carico per singolo lancio.

Si tratterebbe di una capacità superiore a quella di Starfall, ma quest’ultimo non è l’unico veicolo preso in considerazione dai militari per il programma Rocket Cargo. Il razzo Starship di SpaceX, di dimensioni decisamente maggiori e ancora in fase di sviluppo, era un probabile candidato per i test presso l’atollo di Johnston – un remoto santuario per uccelli nel Pacifico, dove l’Aeronautica aveva proposto di costruire due piazzole di atterraggio per le prove di consegna merci. Tuttavia, tali piani sono stati sospesi nel luglio 2025 a causa di preoccupazioni di natura ambientale, e al momento non è chiaro a che punto sia la ricerca di un sito alternativo.