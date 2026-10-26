La Cina lancia nuovi satelliti per Internet: in orbita il 28° gruppo della costellazione

La Cina ha lanciato ieri, domenica 25 ottobre, un razzo vettore Long March-8A dalla provincia insulare meridionale di Hainan, portando nello Spazio un nuovo gruppo di satelliti per le comunicazioni Internet. Il decollo è avvenuto alle 10:03, ora di Pechino, dal sito commerciale di lancio spaziale di Hainan. I satelliti, appartenenti al 28° gruppo della costellazione Internet in orbita bassa, hanno raggiunto l’orbita prevista. A svilupparli è stata la China Academy of Space Technology, l’organizzazione cinese specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi spaziali.

Il lancio si inserisce nella strategia di sviluppo delle reti satellitari, che consentono di fornire connettività Internet attraverso infrastrutture in orbita, potenzialmente raggiungendo anche aree difficili da servire con le reti terrestri. Questi sistemi richiedono numerosi satelliti coordinati tra loro per garantire una copertura ampia e continuativa. Il Long March-8A è stato progettato per rispondere alle esigenze di lancio delle costellazioni satellitari destinate alle orbite terrestri medie e basse. La missione di ieri rappresenta inoltre il 674° volo della famiglia di razzi vettori Long March, uno dei pilastri del programma spaziale cinese.