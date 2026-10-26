La Luna del Cacciatore illumina il cielo di Sinnai | FOTO

La Luna si mostra in tutta la sua bellezza nel cielo autunnale della Sardegna. A regalarci questa suggestiva immagine è Alessandro Casula, nostro lettore che da Sinnai, la scorsa notte, ha immortalato il sorgere della Luna Piena del Cacciatore, uno degli appuntamenti astronomici più affascinanti di questo periodo dell’anno. Uno scatto che valorizza i dettagli del disco lunare e ci invita a fermarci per qualche istante ad ammirare le meraviglie del cielo, grazie anche alla passione e alla cura tecnica di chi ama fotografare il nostro satellite naturale.

Un plenilunio tra scienza e tradizione

La Luna piena di ottobre ha raggiunto la fase di massima illuminazione alle 05:12 del 26 ottobre, ora italiana. Il fenomeno era già osservabile durante la notte precedente e il disco lunare continuerà a offrire uno spettacolo suggestivo anche stasera. Il nome Luna del Cacciatore affonda le radici nelle tradizioni rurali dell’emisfero settentrionale: la luce intensa del plenilunio autunnale aiutava a muoversi nei campi dopo il raccolto e a individuare gli animali in vista dell’inverno. Quando sorge all’orizzonte, inoltre, la Luna può apparire particolarmente grande e assumere tonalità gialle, dorate o arancioni. Si tratta di effetti legati alla percezione visiva e al passaggio della luce attraverso l’atmosfera terrestre, che contribuiscono a rendere il momento ancora più suggestivo.

La passione per la fotografia astronomica

Per realizzare la fotografia, Alessandro Casula ha utilizzato una Canon EOS 5D Mark III, abbinata a un teleobiettivo Canon EF 300 mm L f/2.8, con treppiede K&F Concept e scatto remoto. Una strumentazione che consente di valorizzare la presenza della Luna e di coglierne i dettagli con precisione. Ringraziamo Alessandro per aver condiviso con la nostra redazione questo scatto, testimonianza di come la fotografia possa avvicinarci all’astronomia e trasformare un fenomeno naturale in un’immagine capace di emozionare.