La Luna del Cacciatore incanta Zafferana Etnea: magia nel cielo autunnale | FOTO

Un disco luminoso che cattura lo sguardo e trasforma il cielo autunnale in uno spettacolo tutto da ammirare. È la Luna del Cacciatore, protagonista di queste notti di ottobre e immortalata in diverse fotografie che la nostra affezionata lettrice Antonella Infanta ci ha inviato da Zafferana Etnea. Il momento di massima illuminazione è stato raggiunto alle 05:12 del 26 ottobre, ma il nostro satellite continua a offrire un panorama suggestivo.

Quando la Luna si avvicina all’orizzonte, i suoi colori possono assumere sfumature dorate, gialle e arancioni. È un effetto dovuto al passaggio della luce attraverso uno strato più spesso di atmosfera terrestre, che disperde maggiormente le componenti blu e lascia prevalere quelle calde. Anche le dimensioni sembrano aumentare: è la cosiddetta illusione lunare, un fenomeno percettivo che ci fa apparire il disco più grande quando lo osserviamo vicino agli elementi del paesaggio. La luce intensa del plenilunio permette inoltre di distinguere le grandi pianure scure della superficie lunare, conosciute come mari. Si tratta di antichi bacini riempiti da lava solidificata miliardi di anni fa, che contrastano con le zone più chiare segnate dagli impatti degli asteroidi.

Perché si chiama Luna del Cacciatore? Il nome affonda le radici nelle tradizioni agricole dell’emisfero settentrionale: dopo la fine dei raccolti, la luminosità delle notti autunnali offriva condizioni favorevoli per individuare le prede e prepararsi all’inverno. Altre culture hanno scelto denominazioni legate ai cambiamenti stagionali, come Luna della Migrazione, in riferimento agli uccelli diretti verso climi più miti, e Luna del Gelo, presagio delle temperature più rigide.

Dalle pendici dell’Etna, gli scatti della nostra lettrice ci ricordano quanto possa essere straordinario il cielo sopra casa nostra. Uno spettacolo accessibile a tutti, capace di unire scienza, tradizione e meraviglia, e di regalarci un momento di bellezza da condividere.