La NASA cerca idee per salvare il telescopio spaziale Hubble da una fine certa

Il 29 ottobre, la NASA ha pubblicato una “Richiesta di informazioni” (Request for Information) per valutare le capacità del settore privato nel fornire assistenza nello spazio al telescopio spaziale Hubble. “Hubble ha ancora davanti a sé importanti obiettivi scientifici; dobbiamo quindi valutare ogni opportunità ragionevole per consentirgli di continuare a operare il più a lungo possibile”, ha dichiarato l’amministratore della NASA, Jared Isaacman. “Se esistono soluzioni innovative ed economicamente vantaggiose per prolungare la vita di una risorsa già in orbita, è nostro dovere, nei confronti dei contribuenti americani e della comunità scientifica, prenderle in considerazione. Estendere la vita operativa di Hubble significherebbe ottenere nuove scoperte, produrre ulteriore scienza e ampliare la nostra comprensione dell’Universo”. La richiesta di informazioni è disponibile online; le proposte potranno essere inviate fino alle 15:00 EST di lunedì 30 novembre.

Gli obiettivi

La richiesta di informazioni mira a sondare l’interesse del settore commerciale verso diverse opzioni: una missione per innalzare l’orbita di Hubble e prolungarne la vita operativa; interventi di manutenzione per potenziarne le capacità; oppure la gestione di un rientro sicuro e controllato nell’atmosfera terrestre o lo smaltimento in orbita al termine della missione.

“Hubble è un’icona nazionale che, per oltre 35 anni, ha cambiato radicalmente il modo in cui l’umanità percepisce l’Universo”, ha affermato Nicky Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate presso la sede centrale della NASA a Washington. “Negli ultimi anni, il settore commerciale ha compiuto rapidi progressi, offrendo nuove capacità per il recupero e la manutenzione dei satelliti nello spazio. Considerando il tempo che ci separa dal previsto rientro di Hubble, siamo ansiosi di esplorare tutte le possibilità per portarlo su un’orbita più elevata, mentre lavoriamo allo sviluppo della missione di punta che ne raccoglierà l’eredità”.

Rientro probabile nel 2033-2034

Come tutti i veicoli spaziali in orbita terrestre bassa, Hubble perde gradualmente quota a causa dell’attrito atmosferico. Il telescopio non dispone di un sistema di propulsione proprio per mantenere l’orbita; secondo le analisi, è probabile che Hubble rientri nell’atmosfera terrestre tra il 2033 e il 2034. Di conseguenza, la NASA prevede che una missione debba aver luogo entro il 2032.

Scoperte rivoluzionarie da Hubble

Il telescopio spaziale Hubble è in funzione da oltre tre decenni e continua a realizzare scoperte rivoluzionarie che plasmano la nostra comprensione fondamentale dell’Universo. Hubble è un progetto di cooperazione internazionale tra la NASA e l’ESA (Agenzia Spaziale Europea). Il Goddard Space Flight Center della NASA, a Greenbelt (Maryland), gestisce il telescopio e le operazioni della missione. Anche Lockheed Martin Space, con sede a Denver, fornisce supporto alle operazioni della missione presso il Goddard. Lo Space Telescope Science Institute di Baltimora, gestito dall’Association of Universities for Research in Astronomy, coordina le attività scientifiche di Hubble per conto della NASA.