La Russia vista dallo Spazio: i satelliti raccontano i territori dei popoli indigeni | FOTO

La Russia è un territorio immenso, nel quale la varietà dei paesaggi si intreccia con quella delle culture e delle popolazioni che lo abitano. Dalle montagne del Caucaso alle regioni settentrionali, fino all’Estremo Oriente russo, le comunità indigene rappresentano una componente fondamentale di questo patrimonio. A raccontarne la presenza è Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, che in un post sui social ha pubblicato 3 immagini satellitari dedicate ai luoghi storicamente abitati da alcuni dei popoli meno numerosi della Federazione. Le fotografie, realizzate dai satelliti Resurs-P e Meteor-M, offrono uno sguardo dall’alto su tre aree geograficamente distanti tra loro: il monte Inal, nel Caucaso settentrionale, l’altopiano dei Veps e il villaggio di Tymłat, nella penisola di Kamčatka. Tre scenari diversi, accomunati dal legame tra territorio e identità culturale.

Il monte Inal e la storia degli abazini

La prima immagine riguarda il monte Inal, parte dell’altopiano d’alta quota di Inalsyrt, nel distretto di Elbrus, nella Repubblica di Cabardino-Balcaria. Questa zona montuosa del Caucaso è storicamente legata agli abazini, un popolo indigeno di quest’area. Secondo i dati riportati da Roscosmos, in Russia gli abazini sono circa 40mila. La loro storia e la loro identità sono profondamente connesse al territorio caucasico, dove le caratteristiche del paesaggio hanno contribuito a definire gli insediamenti e le forme di vita delle comunità locali. Osservato dallo Spazio, il territorio rivela la struttura del rilievo montuoso e la vastità dell’ambiente naturale in cui si inserisce questa presenza culturale.

L’altopiano dei Veps, tra i grandi laghi del Nord

La seconda località è l’altopiano dei Veps, nella Russia nordoccidentale. Sui suoi versanti meridionali si trovano villaggi abitati dai Veps della cosiddetta area meridionale, una popolazione indigena che vive nella regione compresa tra i laghi Ladoga, Onega e Bianco. Roscosmos indica una consistenza demografica di circa 4.500 persone. Si tratta di una comunità numericamente ridotta, la cui storia è legata ai paesaggi forestali e lacustri della Russia settentrionale. L’immagine satellitare permette di inquadrare questo ambiente in una prospettiva più ampia, mettendo in relazione gli insediamenti con la conformazione del territorio. È un modo per osservare come le comunità locali siano inserite in paesaggi che, oltre al loro valore naturale, custodiscono una memoria storica e culturale.

Tymłat, un villaggio legato agli aljutorcy

La terza immagine ci porta molto più a Est, nella penisola di Kamchatka, fino al villaggio di Tymłat. Il centro è ricordato nelle prime descrizioni russe della regione come uno dei tradizionali insediamenti stanziali degli aljutorcy, gruppo etnico originario della Kamčatka settentrionale. È soprattutto il dato demografico a colpire: secondo l’ultimo censimento citato da Roscosmos, questo gruppo conta appena 96 persone.