La scienza italiana protagonista in TV: debutta oggi “Le Meraviglie del Possibile” con il CNR

La ricerca scientifica italiana diventa protagonista di un nuovo appuntamento televisivo dedicato alle scoperte, alle innovazioni e alle idee che contribuiscono a costruire il futuro. Debutta oggi, sabato 24 ottobre 2026, alle ore 20:30, su ALMA TV – Marcopolo, “Le Meraviglie del Possibile”, il programma realizzato per raccontare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e il lavoro della comunità scientifica nazionale. La nuova produzione, proposta in esclusiva da ALMA TV – MarcopoloTV, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle frontiere della conoscenza, attraverso testimonianze, approfondimenti e servizi dedicati alle persone, alle idee e alle invenzioni che trasformano gli interrogativi del presente nelle opportunità di domani. Al centro del progetto televisivo ci sarà il contributo della scienza allo sviluppo del Paese, con particolare attenzione alle applicazioni concrete delle ricerche e alle prospettive aperte dalle nuove conoscenze. Il programma intende valorizzare il patrimonio scientifico italiano, mostrando il percorso che conduce dalle intuizioni maturate nei laboratori alle innovazioni capaci di incidere sulla società.

Il CNR protagonista: un viaggio attraverso gli 82 istituti di ricerca

Uno degli elementi centrali di “Le Meraviglie del Possibile” sarà il racconto delle attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’ente pubblico che ha il compito di realizzare progetti nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per contribuire allo sviluppo dell’Italia. Attraverso le testimonianze dei direttori degli 82 istituti che compongono il CNR, di professori universitari, esperti e giovani ricercatori, il programma entrerà nel mondo della ricerca scientifica, approfondendo il lavoro quotidiano di chi opera nei diversi ambiti del sapere. Il racconto si concentrerà sulle attività sviluppate all’interno degli istituti e dei laboratori, sulle competenze coinvolte nei progetti e sulle opportunità che possono derivare dall’applicazione dei risultati scientifici. Un percorso che metterà in evidenza il rapporto tra ricerca, innovazione e sviluppo, offrendo una rappresentazione delle diverse discipline che contribuiscono al progresso delle conoscenze. Accanto alle figure più autorevoli del mondo accademico e scientifico troveranno spazio anche i giovani ricercatori, protagonisti delle attività di studio e sperimentazione che alimentano l’evoluzione della ricerca nazionale.

Stefano Ribaldi conduce il programma tra robotica, neurogastronomia e sfide globali

A guidare il nuovo viaggio televisivo nel mondo della scienza sarà Stefano Ribaldi, che ogni settimana incontrerà ospiti ed esperti per approfondire alcuni dei temi più interessanti e significativi della ricerca contemporanea. Il programma affronterà argomenti differenti, spaziando dalla robotica alla neurogastronomia, dalle ricerche condotte nelle terre estreme fino alle grandi sfide globali che impegnano la comunità scientifica. La varietà dei temi consentirà di esplorare ambiti di ricerca diversi, accomunati dall’obiettivo di ampliare le conoscenze e individuare nuove soluzioni attraverso il lavoro scientifico. La struttura delle puntate comprenderà dialoghi con gli ospiti, servizi filmati e collegamenti, strumenti attraverso i quali sarà possibile entrare nei luoghi della ricerca e approfondire direttamente le attività svolte dal CNR. Le testimonianze degli studiosi permetteranno di conoscere le esperienze professionali, gli obiettivi dei progetti e le prospettive aperte dalle nuove scoperte. Il racconto televisivo darà così spazio non soltanto ai risultati della ricerca, ma anche alle persone che contribuiscono concretamente al progresso scientifico.

Uno spazio dedicato alle notizie e alle opportunità del mondo scientifico

Oltre agli approfondimenti tematici e agli incontri con i protagonisti della ricerca, “Le Meraviglie del Possibile” comprenderà uno spazio specificamente dedicato alle notizie, alle opportunità e agli appuntamenti del mondo della scienza. Questa parte della trasmissione completerà il percorso di divulgazione scientifica, affiancando ai contenuti dedicati agli studi e alle innovazioni un aggiornamento sulle iniziative legate alla comunità scientifica. L’obiettivo editoriale è costruire un collegamento tra il lavoro degli istituti di ricerca e la diffusione delle conoscenze, dando visibilità alle attività e alle iniziative che caratterizzano il panorama scientifico italiano.

Perché il programma si chiama “Le Meraviglie del Possibile”

Il titolo della nuova trasmissione trae ispirazione dall’omonima antologia di fantascienza curata da Solmi e Fruttero, richiamando il rapporto tra immaginazione, conoscenza e possibilità di trasformazione della realtà. Il riferimento letterario rappresenta la chiave del progetto: raccontare le straordinarie invenzioni che possono nascere non soltanto dalla fantasia, ma soprattutto dall’osservazione, dallo studio e dalla ricerca scientifica. Il programma intende soffermarsi proprio sul momento in cui la conoscenza si trasforma in innovazione, quando una domanda scientifica apre nuove prospettive e il lavoro dei ricercatori rende concretamente possibili sviluppi precedentemente soltanto immaginati. In questa impostazione, il futuro non viene presentato come una dimensione distante e indipendente dalle scelte del presente, ma come il risultato di un processo di costruzione al quale contribuiscono quotidianamente la ricerca, le competenze e le nuove scoperte.

L’obiettivo di ALMA TV: valorizzare la scienza italiana e avvicinare le nuove generazioni alla ricerca

Con “Le Meraviglie del Possibile”, ALMA TV – MarcopoloTV amplia la propria proposta editoriale attraverso un progetto dedicato alla divulgazione scientifica e alla valorizzazione delle attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tra gli obiettivi dell’iniziativa figura la volontà di far conoscere il lavoro del CNR e della comunità scientifica a un pubblico ampio, promuovendo in particolare l’interesse delle nuove generazioni per la scoperta, la conoscenza e l’innovazione. Il progetto punta inoltre a favorire una maggiore attenzione verso i cambiamenti e gli scenari futuri, mettendo in risalto il contributo che la ricerca può offrire nell’affrontare le trasformazioni della società. La scienza viene così raccontata come un’attività capace di guardare oltre il presente, nella quale ogni nuova conoscenza può costituire il punto di partenza per ulteriori domande, intuizioni e possibilità.

Quando vedere “Le Meraviglie del Possibile”: orari e canale TV

La prima puntata di “Le Meraviglie del Possibile” andrà in onda sabato 24 ottobre 2026 alle ore 20:30 su ALMA TV – Marcopolo. La trasmissione avrà una programmazione settimanale ogni sabato alle 20:30, mentre la replica sarà proposta la domenica alle ore 11:30, a partire dal 25 ottobre 2026. ALMA TV è disponibile sul canale 65 del digitale terrestre, attraverso la numerazione LCN 65.

ALMA TV – Marcopolo, il progetto televisivo del Gruppo Sciscione

ALMA TV – Marcopolo fa parte del progetto editoriale nazionale del Gruppo Sciscione, che ha sviluppato una proposta televisiva dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane e non soltanto. L’emittente si caratterizza per una programmazione che unisce l’amore per i viaggi a quello per la cucina, con l’obiettivo di offrire contenuti capaci di divertire, emozionare e intrattenere. All’interno di questa proposta si inserisce ora il nuovo programma dedicato alla ricerca scientifica, che amplia gli argomenti trattati dall’emittente attraverso un percorso di conoscenza delle attività del CNR, delle innovazioni italiane e delle persone impegnate nello sviluppo di nuove prospettive per il futuro.