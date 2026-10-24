La Tempesta Austen infuria in Belgio, alberi abbattuti e danni a Bruxelles

Si contano i danni in Belgio dopo il passaggio della tempesta Austen, che nel pomeriggio di ieri ha investito il Paese con forti raffiche di vento, provocando la caduta di alberi, danni alle strutture e allagamenti. Tra le zone più colpite dal maltempo anche il centro turistico di Bruxelles, dove un albero di grandi dimensioni si è abbattuto a pochi metri dalla Grand-Place, finendo sul dehors di un ristorante. Solo a Bruxelles, i vigili del fuoco hanno effettuato complessivamente 121 interventi. Nel dettaglio, 50 sono stati necessari per mettere in sicurezza oggetti divelti o trascinati dal vento, 60 per rami spezzati e alberi abbattuti e 11 per allagamenti causati da caditoie ostruite. A riferire il bilancio è stato Walter Derieuw, portavoce dei vigili del fuoco di Bruxelles, citato dal quotidiano Le Soir.

Danni si sono registrati anche nella provincia del Limburgo, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un’abitazione, scaraventandolo su un veicolo parcheggiato. La tempesta ha raggiunto anche il Nord della Francia, lasciando circa 242mila abitazioni senza corrente elettrica e causando ulteriori disagi. Intanto, resta alta l’attenzione sulle condizioni meteorologiche. L’intero Belgio è in allerta gialla per pioggia dalle 15 di oggi alle 15 di domani, con possibili ulteriori criticità legate alle precipitazioni.