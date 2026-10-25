La tempesta Boelo si abbatte sul Regno Unito: raffiche a 130km/h, blackout e problemi nei trasporti | FOTO

La seconda delle due tempeste che hanno colpito il Regno Unito questo weekend ha causato, nella giornata di oggi, domenica 25 ottobre, diffusi disagi ai trasporti e blackout in Scozia, Irlanda del Nord e nel nord dell’Inghilterra. Il Met Office, l’agenzia meteorologica nazionale britannica, ha avvertito che la tempesta Boelo comporta rischi per l’incolumità delle persone a causa di detriti scagliati dal vento e onde violente, raccomandando alla popolazione di rimanere al chiuso il più possibile. In Scozia, e in particolare sull’isola di Tiree, nelle Ebridi Interne, sono state registrate raffiche di quasi 130km/h. Un’allerta meteo arancione per vento – il secondo livello di gravità più elevato previsto dal Met Office – rimane in vigore in tutta la Scozia e nel nord dell’Inghilterra fino a tarda domenica. Sono stati emessi anche avvisi di inondazione. Si registrano disagi negli aeroporti, nei collegamenti via traghetto, sulle linee ferroviarie e sulla rete stradale. In Scozia, in particolare, sono stati segnalati blackout.

Nella contea di Donegal, in Irlanda, quasi 15.000 abitazioni sono ancora prive di energia elettrica e per il Donegal resta in vigore un’allerta meteo di livello giallo fino alle 15:00 di oggi.

La tempesta Boelo arriva dopo Austen

La tempesta Boelo è arrivata subito dopo la tempesta Austen, che venerdì 23 ottobre aveva colpito duramente il sud dell’Inghilterra. Il National Grid, gestore della rete elettrica nel Regno Unito, ha reso noto che, entro le 19:00 di sabato, l’elettricità era stata ripristinata in oltre 130.000 abitazioni rimaste senza corrente a causa di Austen. Dal 2015, il Met Office assegna un nome alle tempeste più intense per tenere la popolazione informata sulle condizioni meteorologiche avverse. I nomi vengono scelti in ordine alfabetico nel corso della stagione, che va da settembre ad agosto.

Decine di voli cancellati ad Amsterdam

Decine di voli in programma da o verso Schiphol, aeroporto di Amsterdam e uno dei più importanti hub europei, sono stati cancellati a causa dei forti venti provocati dalla tempesta Boelo. Almeno 90 partenze sono state annullate, secondo il sito dell’aeroporto. Si tratta principalmente di collegamenti verso città europee, tra cui Parigi, Roma e Dublino. Anche decine di voli in arrivo allo scalo sono stati cancellati o hanno subito ritardi. “A causa dei forti venti, domenica 25 ottobre è previsto un numero inferiore di decolli e atterraggi”, ha comunicato l’aeroporto. Lo scalo non ha precisato il numero esatto dei voli interessati.

Problemi anche in Danimarca, Norvegia e Svezia

Anche in Danimarca, Norvegia e in alcune zone della Svezia sono previsti forti venti e piogge per l’intera giornata. Nella regione, alcuni collegamenti via traghetto sono stati cancellati, il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale su alcune tratte svedesi e, sul ponte del Grande Belt in Danimarca, è stato vietato il transito ai veicoli con rimorchio.