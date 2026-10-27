L’allenamento trasforma i nervi del cuore: la scoperta inaspettata che rivoluziona le cure

L’attività fisica regolare rappresenta da sempre il pilastro fondamentale per mantenere il nostro apparato cardiovascolare in perfetta salute, eppure una recente scoperta scientifica ha svelato un meccanismo d’azione fino a oggi del tutto sconosciuto che potrebbe cambiare radicalmente l’approccio terapeutico. I ricercatori dell’Università di Bristol hanno infatti dimostrato che l’esercizio aerobico moderato altera fisicamente e in maniera profondamente asimmetrica la struttura delle cellule nervose incaricate di regolare il battito, rivelando una sorprendente differenza tra la parte destra e la parte sinistra del corpo. I risultati di questo studio, pubblicati sulla rivista scientifica Autonomic Neuroscience, aprono prospettive mediche straordinarie e potrebbero presto aiutare i medici a sviluppare trattamenti mirati per contrastare disturbi diffusi come il battito irregolare, i dolorosi fastidi toracici legati all’angina e la complessa sindrome del cuore infranto causata dal forte stress emotivo o fisico.

L’interruttore nascosto che regola il battito

Il cuore è parzialmente regolato dal sistema nervoso autonomo, una complessa rete di terminazioni che gestisce automaticamente funzioni vitali e interviene per accelerare le pulsazioni quando il corpo necessita di più ossigeno. Piccoli gruppi di cellule nervose chiamati gangli stellati, situati su entrambi i lati della parte inferiore del collo e della parte superiore del torace, svolgono un ruolo cruciale in questo processo inviando segnali determinanti. La nuova ricerca suggerisce che il movimento costante rimodella questi centri di controllo in modi precedentemente ignorati dagli scienziati. Augusto Coppi, autore principale dello studio, ha spiegato che la scoperta evidenzia uno schema destra-sinistra finora non noto nel sistema di pilota automatico dell’organismo. Questi agglomerati agiscono come un regolatore di intensità per il cuore e l’attività fisica va a modificare tale interruttore in modo specifico a seconda del lato, un dettaglio che potrebbe spiegare il motivo per cui alcune terapie risultano più efficaci su un fianco rispetto all’altro.

I cambiamenti strutturali dopo 10 settimane di attività

Per indagare a fondo questi meccanismi, il team di ricerca internazionale, che ha coinvolto anche studiosi dell’University College London e di atenei brasiliani come l’Università di San Paolo, ha esaminato dei ratti sottoposti a 10 settimane di allenamento aerobico moderato. Utilizzando avanzate tecniche di analisi tridimensionale chiamate stereologia, gli esperti hanno stimato il numero, le dimensioni e la distribuzione delle cellule all’interno dei tessuti. I dati finali hanno portato alla luce un insolito squilibrio strutturale. Negli animali allenati, il gruppo di nervi cardiovascolari situato a destra conteneva circa 4 volte il numero di neuroni rispetto al lato sinistro, segnando un netto contrasto con lo schema osservato nei soggetti sedentari. Inoltre, le cellule sul lato sinistro hanno quasi raddoppiato le loro dimensioni originarie, mentre quelle sul lato destro sono diventate leggermente più piccole, a dimostrazione del fatto che lo sforzo fisico modella le reti in direzioni opposte a seconda del lato coinvolto.

Le prospettive future per le malattie cardiache

Questa marcata differenza sinistra-destra potrebbe rivelarsi fondamentale per ottimizzare i trattamenti contro aritmie e problemi vascolari. Attualmente, in molti pazienti, i medici affrontano queste patologie riducendo i segnali eccessivi che raggiungono il muscolo cardiaco tramite procedure specifiche, come i blocchi temporanei del ganglio stellato o la denervazione di alcuni percorsi. Comprendere l’asimmetria generata dallo sport aiuterà i clinici a stabilire con esattezza quale lato colpire per ottenere il massimo beneficio terapeutico. Come sottolineato dai ricercatori, la mappatura di tali variazioni offre indizi preziosi per calibrare procedure delicate sulla metà del corpo più reattiva. Sebbene la scoperta sia avvenuta sui ratti e richieda ulteriori indagini per confermare le medesime dinamiche negli esseri umani, i prossimi passi mirano proprio a studiare tali variazioni funzionali durante il riposo e sotto sforzo tramite marcatori non invasivi. Se gli esiti clinici dovessero ricalcare queste premesse, ci troveremmo di fronte a una nuova era di cure altamente personalizzate.