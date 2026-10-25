L’asteroide Bennu è un ibrido cosmico: i campioni della NASA riscrivono la storia del sistema solare

I minuscoli granelli di polvere cosmica raccolti a centinaia di milioni di chilometri dalla Terra stanno rivoluzionando i modelli teorici sulla nascita del nostro vicinato cosmico. I campioni dell’asteroide Bennu, consegnati alla comunità scientifica internazionale al termine di una delle missioni spaziali più ambiziose degli ultimi decenni, hanno svelato una realtà chimica inaspettata che rimette in discussione le convinzioni consolidate sull’evoluzione primordiale dei corpi planetari. Un’indagine geochimica dettagliata, pubblicata sulle pagine della rivista scientifica Science Advances, ha dimostrato che Bennu possiede una composizione ibrida senza precedenti, frutto di una complessa commistione di materia avvenuta circa quattro miliardi e mezzo di anni fa nel cuore del neonato sistema solare.

La scoperta indica che l’asteroide non ha avuto origine nelle remote periferie dello spazio interplanetario, come si era a lungo ipotizzato, bensì in una zona cuscinetto molto precisa nota come linea di congelamento dell’acqua. In questo ambiente di transizione, le basse temperature permisero al vapore acqueo di trasformarsi in ghiaccio solido, agendo da collante fondamentale per l’aggregazione dei primi frammenti di polvere. L’architettura stessa dell’antico disco protoplanetario e la massiccia presenza di Giove hanno orchestrato questo incontro di materiali divergenti, regalando agli astronomi una chiave di lettura del tutto inedita sulla distribuzione della materia volatile e dei composti organici nelle prime fasi di aggregazione planetaria.

Il viaggio di OSIRIS-REx e il prezioso carico atterrato nello Utah

Per comprendere la portata di questo traguardo scientifico occorre ripercorrere la traiettoria orbitale e il profilo di missione di Bennu, un asteroide near-Earth classificato come oggetto potenzialmente pericoloso per la sua traiettoria orbitale. Il corpo celeste compie un giro completo attorno al Sole ogni 1,2 anni e realizza un passaggio ravvicinato al nostro pianeta all’incirca ogni sei anni, arrivando a lambire distanze nell’ordine dei 300.000 chilometri, una misura persino inferiore a quella che separa la Terra dalla Luna. Questa periodica prossimità ha reso l’asteroide il bersaglio primario per la missione OSIRIS-REx della NASA, progettata con l’obiettivo specifico di prelevare materiale incontaminato direttamente dalla superficie e trasportarlo sul nostro pianeta senza contaminazioni atmosferiche.

La fase culminante dell’impresa si è compiuta il 23 settembre 2023, quando la capsula di rientro ha attraversato l’atmosfera terrestre ed è atterrata con precisione nel deserto dello Utah. All’interno del meccanismo di raccolta erano custoditi circa 120 grammi di regolite scura e friabile, una quantità straordinariamente abbondante rispetto ai requisiti minimi di missione. I responsabili del curatela scientifica hanno presto suddiviso e distribuito minuscole aliquote di questo tesoro extraterrestre ai laboratori più avanzati del globo. Tra le istituzioni selezionate spicca il laboratorio di geochimica isotopica guidato da Maria Schönbächler, docente presso il prestigioso ETH di Zurigo, che ha ricevuto in affidamento appena mezzo grammo di polvere di Bennu, sufficiente tuttavia per compiere indagini di straordinaria risoluzione.

Impronte isotopiche: come ferro, titanio e cromo svelano il passato

Nel campo della cosmochimica, gli isotopi rappresentano veri e propri codici a barre della materia. Trattandosi di atomi appartenenti allo stesso elemento chimico che condividono il medesimo numero di protoni ma possiedono un diverso numero di neutroni, gli isotopi presentano masse lievemente differenti. Il loro rapporto quantitativo varia da regione a regione all’interno della nebulosa primordiale da cui si sono formati i pianeti. Identificare queste impronte permette ai ricercatori di tracciare con rigore matematico la provenienza geografica degli ingredienti cosmici e di collocare temporalmente i processi di differenziazione ed evaporazione che ne hanno plasmato la struttura.

Il gruppo di ricerca dell’ETH di Zurigo ha concentrato l’attenzione sugli isotopi di ferro, titanio e cromo, tre elementi refrattari e geochimicamente stabili capaci di resistere a intense alterazioni termiche. Le misurazioni di laboratorio hanno dimostrato che il ferro e il titanio risultano distribuiti in maniera straordinariamente omogenea in tutto il campione analizzato. Questa uniformità strutturale smentisce l’idea di un corpo celeste formatosi attraverso assemblaggi casuali e caotici avvenuti in epoche disomogenee, evidenziando al contrario che l’asteroide ha attinto a una miscela ben definita di polvere interstellare primordiale prima che la forza di gravità desse vita al corpo genitore originario.

La parentela cosmica tra Bennu, Ryugu e le rare meteoriti CI

I riscontri analitici hanno messo in luce una sovrapposizione chimica impressionante tra Bennu e altri due riferimenti cardinali della planetologia moderna: l’asteroide Ryugu, campionato dalla sonda giapponese Hayabusa2, e le celebri meteoriti CI. Queste ultime costituiscono una famiglia estremamente rara di condriti carbonacee, meteoriti rocciose ricche di carbonio che non hanno subito processi di fusione magmatica o metamorfismo termico significativo nel corso di oltre quattro miliardi di anni, preservando la composizione chimica elementare primordiale della nebulosa solare.

I tre corpi celesti condividono identità isotopiche pressoché indistinguibili tra loro, un dato che suggerisce con forza un’origine comune all’interno dello stesso serbatoio di polvere cosmica ancestrale. Al contempo, le firme isotopiche di questa specifica terna differiscono in modo sostanziale da quelle riscontrate in quasi tutti gli altri gruppi di meteoriti conosciuti, negli asteroidi della fascia principale interna e nei pianeti terrestri come Marte e la Terra. Questa netta demarcazione certifica che il materiale da cui sono scaturiti Bennu e i suoi analoghi appartiene a una linea evolutiva a sé stante, confinata in una nicchia chimica che fino a oggi sfuggiva a una precisa catalogazione topografica.

La linea di congelamento dell’acqua e il crocevia della materia primordiale

Per decenni la comunità scientifica ha sostenuto la tesi che gli asteroidi primitivi ricchi di carbonio e sostanze volatili si fossero condensati esclusivamente nelle regioni più esterne e gelide del sistema solare, nei medesimi distretti remoti in cui si sono originate le comete. Secondo tale modello tradizionale, l’aggregazione di Bennu sarebbe avvenuta in una fase tardiva dell’evoluzione nebulare, lontano dalla radiazione e dal calore della giovane stella. Tuttavia, i nuovi dati isotopici indicano chiaramente uno scenario differente, collocando la culla originaria di Bennu nei pressi della linea di congelamento dell’acqua, definita anche come snow line.

Questa linea rappresentava il confine termodinamico fondamentale all’interno del disco circumstellare: all’interno di questo raggio le temperature erano troppo elevate per consentire all’acqua di persistere allo stato solido, mentre all’esterno il vapore acqueo poteva sublimare e cristallizzare sotto forma di ghiaccio. Nelle primissime fasi di vita del sistema solare, questa frontiera termica funse da punto di convergenza dinamico per i granelli di materia trascinati dai venti e dalle correnti gassose del disco. Le polveri calde provenienti dalle zone interne e i corpuscoli gelidi provenienti dalla periferia si trovarono a coesistere proprio in questa regione intermedia, dove la presenza di ghiaccio favorì l’adesione reciproca delle particelle microscopiche, innescando la crescita accelerata dei primi planetesimi.

Il ruolo decisivo di Giove e la nascita di un corpo celeste ibrido

L’elemento di maggiore novità teorica introdotto dallo studio riguarda la natura intrinsecamente ibrida di Bennu. Come sottolineato da Maria Schönbächler, la firma chimica dell’asteroide non trova corrispondenza univoca né con i modelli della fascia interna né con quelli della fascia esterna. Bennu si configura come un ibrido materiale, un mosaico cosmico assemblato integrando flussi di polvere originatisi in zone diametralmente opposte del disco protoplanetario. La spiegazione di questo fenomeno risiede nella rapida formazione e nella mostruosa massa gravitazionale di Giove.

Durante la sua rapida crescita, il gigante gassoso ha scavato un solco profondo nel gas primordiale, fungendo da barriera dinamica che impediva il transito incontrollato di materia tra l’interno e l’esterno del disco. Tuttavia, le perturbazioni gravitazionali esercitate dal pianeta hanno anche rimescolato localmente le orbite dei piccoli corpi celesti e deviato flussi di particelle verso la linea di congelamento dell’acqua. Bennu ha catturato questa materia composita proprio mentre la barriera gioviana andava consolidandosi, intrappolando una fotografia geochimica perfetta di un’epoca di radicale riorganizzazione planetaria.

Nuove prospettive per comprendere le origini della Terra e della vita

La conferma che corpi celesti come Bennu e Ryugu si siano formati lungo la linea di congelamento dell’acqua apre scenari di straordinario rilievo anche per la ricostruzione della storia del nostro pianeta. Comprendere l’esatta provenienza e la distribuzione dei corpi ibridi consente di chiarire attraverso quali vettori l’acqua e le molecole prebiotiche essenziali per la vita siano state trasportate sulla Terra primordiale durante i bombardamenti meteorici successivi alla formazione della crosta.

L’analisi dei campioni di Bennu fornisce così prove dirette sui meccanismi di mescolamento della polvere cosmica e sulla cronologia dei processi fisici che hanno preceduto la nascita dei pianeti rocciosi. Le ricerche future sui restanti campioni custoditi nei centri di ricerca mondiali promettono di estrarre ulteriori dettagli sulla mineralogia e sulla presenza di amminoacidi, confermando come un frammento microscopico di roccia raccolto nello spazio profondo possa ridefinire le teorie sulle nostre radici cosmiche.