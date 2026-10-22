Le decisioni del 350° Consiglio dell’ESA tra esplorazione spaziale e cooperazione con l’UE

Gli Stati membri dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno fatto avanzare priorità strategiche fondamentali per le ambizioni spaziali dell’Europa, affrontando temi quali l’esplorazione spaziale, le relazioni tra ESA e UE e i preparativi per le prossime riunioni ministeriali. La 350ª riunione del Consiglio dell’ESA a livello di delegati, tenutasi presso la sede centrale dell’ESA a Parigi il 21 e 22 ottobre, ha riunito gli Stati membri per portare avanti tali priorità. Tra queste figurano i preparativi per la Riunione Ministeriale Intermedia (IMM26), prevista a Roma il 15 dicembre, il percorso a lungo termine verso la CM28 (Conferenza Ministeriale del 2028) e gli sviluppi della cooperazione tra l’ESA e l’Unione Europea.

Verso una nuova ambizione europea nell’esplorazione spaziale

A seguito dell’invito lanciato dagli Stati membri dell’ESA durante il Vertice Internazionale sullo Spazio (International Space Summit) a Parigi – volto a rafforzare l’ambizione europea nell’esplorazione spaziale – il Consiglio ha fatto progredire i preparativi per l’IMM26 e ha discusso la proposta del Direttore Generale, intitolata “Il futuro dell’Europa nell’esplorazione spaziale”. La proposta delinea un percorso scalabile per l’Europa nell’orbita terrestre bassa (LEO), sulla Luna e verso Marte, coniugando una maggiore autonomia europea con la cooperazione internazionale, attraverso un approccio realistico e finanziariamente sostenibile. Essa fornisce un quadro di riferimento che consente all’Europa di valorizzare i propri punti di forza, sviluppando al contempo, in modo progressivo, le capacità necessarie per garantire il proprio ruolo nella prossima era dell’esplorazione spaziale.

L’IMM26 rappresenterà una tappa fondamentale in vista delle decisioni programmatiche e finanziarie che verranno prese durante la CM28, consentendo al contempo l’avvio di attività preparatorie nell’ambito delle risorse finanziarie già disponibili.

Cooperazione tra ESA e UE

Gli Stati membri hanno esaminato i più recenti sviluppi nelle relazioni tra ESA e UE, tra cui il primo incontro degli “Sherpa” nell’ambito dell’iniziativa “Space Team Europe” della Commissione Europea, i preparativi per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP 2028-2034) dell’UE, nonché i negoziati relativi al Fondo Europeo per la Competitività (ECF), allo “Space Act” dell’UE e al regolamento sull’EUSPA (Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale).

L’ESA sta monitorando con attenzione l’evoluzione di tali discussioni, in particolare per quanto concerne le loro implicazioni sulla governance e sull’attuazione delle future attività spaziali europee. L’agenzia ha sottolineato la necessità di una ripartizione chiara ed efficiente delle responsabilità, evitando duplicazioni e garantendo al contempo che le attività spaziali dell’UE continuino a beneficiare appieno delle competenze e delle capacità tecniche e programmatiche dell’ESA, sviluppate grazie agli investimenti a lungo termine dei suoi Stati membri.

La Commissione europea, inoltre, ha preso parte alla riunione a livello dirigenziale per esaminare i progressi dei progetti congiunti ESA-UE.

Organizzazione interna

Infine, il Consiglio ha approvato la nomina di due nuovi direttori: Andrzej Banasiak, in qualità di Direttore per la commercializzazione e i partenariati industriali, e Nicolaus Hanowski, in qualità di Direttore per le operazioni spaziali. Entrambi assumeranno le proprie funzioni l’1 gennaio 2027.