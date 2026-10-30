Le Melette, grandi novità per lo sci sull’Altopiano dei Sette Comuni: nuova pista per le gare internazionali e neve programmata ovunque

Una nuova fase di sviluppo per Le Melette e lo sci sull’Altopiano dei Sette Comuni, dove due importanti interventi infrastrutturali rafforzano le prospettive della stagione invernale e dell’attività sportiva. La stazione sciistica ha presentato ufficialmente il nuovo Stadio Meletta di Dietro, una pista attrezzata per gli allenamenti e le competizioni di Slalom Speciale e Slalom Gigante, insieme al completamento del sistema di innevamento programmato su tutta la Ski Area. Due investimenti che segnano un passaggio significativo nel percorso di crescita del comprensorio, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per la pratica dello sci, favorire l’attività agonistica e consolidare l’attrattività turistica del territorio. La presentazione si è svolta sabato 24 ottobre presso la Baita Sport & Gourmet, alla presenza delle istituzioni locali, dei rappresentanti delle organizzazioni sportive e dei partner della stazione. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco e l’assessore allo Sport del Comune di Gallio, Roberto Visentin, presidente del Comitato Veneto FISI, e Luigi Borgo, presidente del Collegio Veneto e Nazionale dei Maestri di Sci, insieme ai rappresentanti degli Sci Club. L’occasione ha permesso di illustrare i nuovi traguardi raggiunti e le prospettive di sviluppo del comprensorio, con particolare attenzione alle esigenze degli atleti e delle società sportive.

Il nuovo Stadio Meletta di Dietro: una pista omologata FISI e FIS per lo sci agonistico

Tra le principali novità figura il nuovo Stadio Meletta di Dietro, un’infrastruttura progettata per rispondere alle esigenze degli allenamenti agonistici e delle competizioni. La pista è interamente esposta a nord ed è dedicata alle discipline dello Slalom Speciale e dello Slalom Gigante. La presenza di reti e protezioni permanenti consente di mettere a disposizione degli atleti uno spazio specificamente attrezzato per lo svolgimento delle attività sportive, con caratteristiche adeguate alle necessità degli Sci Club e degli allenatori. Un elemento particolarmente significativo riguarda le omologazioni sportive ottenute dalla nuova struttura. Lo Stadio Meletta di Dietro è infatti omologato dalla FISI per entrambe le discipline, mentre l’omologazione FIS consente lo svolgimento di gare internazionali di Slalom Speciale. Si tratta di un riconoscimento importante per le ambizioni sportive della stazione, che intende rafforzare il proprio ruolo nell’ambito dello sci agonistico attraverso una struttura dedicata e dotata di protezioni permanenti. La pista sarà a disposizione degli Sci Club durante i giorni feriali, offrendo alle società sportive un’opportunità per organizzare e programmare le proprie sessioni di allenamento. L’ambizione è quella di ampliare progressivamente il bacino delle realtà sportive interessate, attirando sulle Melette non soltanto gli Sci Club del territorio, ma anche società provenienti da altre regioni italiane e dall’estero. Una prospettiva che lega lo sviluppo dell’attività agonistica alla possibilità di accrescere la presenza di atleti e gruppi sportivi sull’Altopiano dei Sette Comuni.

Innevamento programmato su tutte le piste delle Melette: completato l’investimento

Accanto alla realizzazione del nuovo stadio, l’altra grande novità riguarda il completamento dell’impianto di innevamento programmato, che dalla prossima stagione invernale coprirà tutte le piste della Ski Area. Un intervento strategico per l’organizzazione delle attività del comprensorio, concepito per migliorare la continuità della stagione sciistica e rendere più agevole la programmazione dell’apertura e dell’utilizzo delle piste, compatibilmente con le condizioni necessarie alla produzione della neve. L’estensione dell’innevamento programmato all’intera area sciabile rappresenta un passaggio rilevante per la gestione della stazione. L’investimento punta infatti a offrire maggiore continuità e programmabilità alla stagione invernale, con benefici sia per gli sciatori e le famiglie sia per le attività agonistiche. La possibilità di contare su una copertura completa dell’impianto assume particolare importanza anche per l’organizzazione degli allenamenti, che richiedono una pianificazione delle giornate di attività e un’adeguata disponibilità delle piste.

Il presidente Andrea Rigoni: “un sogno iniziato cinquant’anni fa che oggi diventa realtà”

Durante la presentazione, il presidente Andrea Rigoni ha richiamato la storia della stazione sciistica e il significato degli investimenti portati a compimento. Nel suo intervento ha ricordato come, già cinquant’anni fa, poter contare sulla neve durante l’inverno rappresentasse un sogno per quanti credevano nelle potenzialità delle Melette e nel futuro dello sci sull’Altopiano. Un’aspirazione che oggi trova una concreta realizzazione attraverso il completamento dell’impianto di innevamento programmato, al termine di un lungo percorso caratterizzato da investimenti, impegno e determinazione. La visione illustrata dal presidente non riguarda però soltanto il potenziamento delle infrastrutture. Al centro del progetto occupano un posto fondamentale i giovani e le opportunità di crescita attraverso lo sport. Disporre di piste adeguatamente attrezzate, di spazi specifici per l’allenamento e di strutture capaci di sostenere l’attività agonistica significa creare le condizioni per accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso sportivo, offrendo opportunità di formazione e sviluppo delle capacità tecniche.

Le Melette puntano a diventare un riferimento per gli Sci Club italiani e stranieri

Con il nuovo Stadio Meletta di Dietro e il completamento dell’innevamento programmato, Le Melette rafforzano la propria vocazione per lo sci agonistico e confermano l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le società sportive. La disponibilità di una pista omologata anche per competizioni internazionali di Slalom Speciale costituisce uno degli elementi centrali di questa strategia, insieme alla possibilità di offrire agli Sci Club spazi dedicati agli allenamenti durante i giorni feriali. Il progetto guarda contemporaneamente alla dimensione sportiva e a quella turistica. L’obiettivo è infatti quello di rafforzare l’attrattività della stazione sciistica, valorizzando gli investimenti realizzati e contribuendo allo sviluppo del territorio attraverso un’offerta capace di rispondere alle esigenze degli atleti, delle famiglie e degli appassionati di sci. I risultati presentati il 24 ottobre rappresentano il punto d’arrivo di un percorso costruito grazie all’impegno delle persone che hanno creduto nel progetto e lavorato alla sua realizzazione. Un lavoro collettivo che ha permesso di trasformare in infrastrutture concrete gli obiettivi perseguiti nel tempo, aprendo per Le Melette e per l’Altopiano dei Sette Comuni nuove prospettive nel settore degli sport invernali.