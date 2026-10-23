Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 22 novembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 22 novembre, che evidenzia nella prima settimana alta pressione al Centro-Nord mentre il Sud risentirà dell’influenza di un’area di bassa pressione sull’Egeo. Temperature leggermente inferiori alla media al Centro-Sud. Nella settimana successiva, possibile anomalia positiva della pressione per l’Italia, aree ioniche escluse, con temperature oltre la media in tutto il Paese. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare.

Previsioni Meteo 26 Ottobre – 1° Novembre 2026

Nella prima settimana, prevale uno scenario caratterizzato da una possibile anomalia positiva della pressione per l’Italia centro-settentrionale, mentre le aree del Meridione, in particolare quelle ioniche risentono di una marginale influenza di un’area depressionaria posizionata sul Mar Egeo. Di conseguenza le precipitazioni saranno in prevalenza al di sotto della media del periodo, tranne su Sicilia e settori jonici della Calabria che si manterranno in linea. Il campo termico invece sarà con valori nella media del periodo sul Settentrione, salvo per l’Emilia-Romagna e la bassa Lombardia che avranno temperature leggermente inferiori, così come tutto il Centro-Sud.

Previsioni Meteo 2 – 8 Novembre 2026

Nella seconda settimana si attenua il regime di blocco, ma ancora in uno scenario caratterizzato da una possibile anomalia positiva della pressione per l’Italia, aree ioniche escluse. Continuano quindi a non evincersi particolari anomalie delle precipitazioni, salvo segnali positivi, e quindi al di sopra della media del periodo, che il modello climatologico continua ad individuare su Calabria e Isole Maggiori. Il campo termico proposto segnala una possibile anomalia positiva su tutta la nazione, più robusta su regioni centro-settentrionali, Campania e Sardegna.

Previsioni Meteo 9 – 15 Novembre 2026

Nella terza settimana potrebbe prevalere sul Paese un regìme di correnti occidentali umide e temperate, che determinerebbe una sostanziale neutralità di cumulati su tutte le regioni. Il quadro termico mostrerebbe di conseguenza un’anomalia positiva, con la possibilità di temperature in prevalenza al di sopra della media del periodo, tranne sulla Pianura Padana, sul Friuli-Venezia Giulia e sulle Marche, che potrebbero avere valori in linea.

Previsioni Meteo 16 – 22 Novembre 2026

Nell’ultima settimana cresce fisiologicamente l’incertezza, anche a causa della maggiore distanza temporale. Si può ipotizzare il proseguo di correnti zonali con la quantità di precipitazioni generalmente allineate alla media e le temperature superiori ai valori del periodo su tutto il Paese.