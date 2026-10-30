Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per novembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di novembre, che inizia con aria più fredda di origine polare al Centro-Sud, da cui deriveranno temperature al di sotto della media su tutto il Paese. Nella seconda settimana, assisteremo al ritorno a un prevalente regìme di correnti occidentali più umide ma temperate, quindi con la ripresa delle temperature. Una situazione che dovrebbe continuare anche nella settimana successiva. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare.

Previsioni Meteo 2 – 8 Novembre 2026

Nella prima settimana, il modello sub-stagionale mostra una probabile e robusta anomalia positiva del geopotenziale sulle Isole Britanniche che interesserà gran parte del settore centro-occidentale del continente fino alle nostre regioni settentrionali. Ad essa si contrappone un regime depressionario caratterizzato da masse d’aria più fredda di origine polare attese sul resto del continente e anche sull’area centro-orientale del Mediterraneo, includendo quindi anche il nostro Centro-Sud. Conseguentemente le precipitazioni mostrano quantitativi cumulati al di sotto della media al Settentrione, regioni centrali tirreniche, Umbria, Sardegna occidentale e Campania; valori verosimilmente al di sopra di quelli tipici solo sulla Sicilia, nonché su coste abruzzesi, molisane, pugliesi e joniche di Basilicata e Calabria; quantitativi di precipitazione sostanzialmente neutri e quindi tipici della prima decade di novembre per il resto d’Italia. Il quadro termico è generalmente caratterizzato da temperature al di sotto della media su tutto il Paese, specie per la dorsale appenninica e le aree adiacenti.

Previsioni Meteo 9 – 15 Novembre 2026

Nella seconda settimana dovrebbe esaurirsi l’irruzione fredda di matrice orientale con il ritorno a un prevalente regìme di correnti occidentali più umide ma temperate. In questo contesto le piogge potrebbero tornare quelle tipiche del periodo su tutta la nazione. Le temperature mostrerebbero una possibile anomalia positiva sulle Isole Maggiori, sulle regioni tirreniche, sull’Umbria e sui restanti settori appenninici, mentre i valori termici torneranno in linea con quelli tipici del periodo sul resto della penisola.

Previsioni Meteo 16 – 22 Novembre 2026

Nella terza settimana sembra possibile il proseguo di un regime mediamente occidentale, caratterizzato quindi da un ulteriore ripresa del campo termico con temperature ovunque al di sopra della media, mentre i quantitativi di pioggia sembrano essere generalmente allineati a quelli tipici, tranne i cumulati sui settori a nord della Sardegna, a ovest della Sicilia e a sud della Puglia, che mostrano un trend leggermente al di sotto di quello tipico.

Previsioni Meteo 23 – 29 Novembre 2026

Nella quarta settimana cresce fisiologicamente l’incertezza a causa della distanza temporale. Si può comunque ipotizzare l’ulteriore persistenza di un regime di correnti occidentale. Conseguentemente potrebbe persistere una lieve anomalia negativa sulle estreme regioni meridionali e cumulati tipici invece per il resto del Paese. Potrebbe consolidarsi anche il trend di ripresa del campo termico, ancora con possibili valori al di sopra della media su tutta l’Italia.