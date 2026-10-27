Legionella a Palermo, nuovi casi e criticità nelle scuole: il Comune prepara linee guida per prevenire i contagi anche nelle abitazioni e nei negozi

La legionella a Palermo non è un problema limitato agli edifici scolastici. Gli ultimi casi che hanno coinvolto anche alcuni cittadini, insieme alle criticità riscontrate in diversi plessi scolastici, hanno portato il Comune a rafforzare le iniziative di prevenzione, estendendo l’attenzione anche agli impianti idrici delle abitazioni private e degli esercizi commerciali. È quanto emerso dalla riunione che si è svolta oggi a Palazzo Palagonia, al termine della quale il sindaco Roberto Lagalla ha annunciato la predisposizione di nuove indicazioni operative per limitare i rischi legati alla proliferazione del batterio. Al centro dell’incontro, che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni e degli enti competenti, la necessità di rafforzare la collaborazione tra i diversi soggetti impegnati nella tutela della salute pubblica. Tra le iniziative concordate figura l’elaborazione di un manuale per la corretta manutenzione degli impianti idrici nelle scuole, mentre il Comune lavorerà anche a un documento rivolto ai proprietari di immobili privati e ai gestori delle attività commerciali.

Legionella a Palermo, Lagalla: “prevenzione anche fuori dalle scuole”

Il sindaco di Palermo ha sottolineato come gli episodi più recenti rendano necessaria una strategia di prevenzione che non si concentri esclusivamente sugli istituti scolastici. Le problematiche emerse, infatti, riguardano un rischio che può interessare diversi ambienti nei quali sono presenti impianti idrici. “La legionella può proliferare negli impianti idrici in presenza di condizioni favorevoli, in particolare dove l’acqua ristagna e le temperature sono adeguate alla moltiplicazione del batterio. Per questo motivo, la corretta manutenzione degli impianti, il controllo della temperatura dell’acqua e la prevenzione dei ristagni rappresentano aspetti essenziali per ridurre i rischi. Gli ultimi casi che hanno coinvolto anche alcuni cittadini, oltre alle criticità emerse in alcuni plessi scolastici, ci dimostrano che non siamo di fronte a un problema circoscritto alle scuole. È una questione richiede un’azione di prevenzione estesa a tutti gli ambiti interessati”, ha spiegato Lagalla. La necessità di intervenire su più fronti costituisce dunque uno degli aspetti principali dell’azione concordata. Accanto alle misure rivolte alle scuole, l’amministrazione comunale intende promuovere una maggiore attenzione alla gestione degli impianti anche negli immobili privati e nelle attività economiche.

Scuole di Palermo, in arrivo un manuale per la manutenzione degli impianti idrici

Una delle iniziative emerse dalla riunione riguarda direttamente le scuole di Palermo. L’Asp, Amap e l’Università stanno lavorando alla predisposizione di un manuale che integrerà le indicazioni già disponibili sulla corretta manutenzione degli impianti idrici, fornendo ulteriori strumenti operativi per la prevenzione e la gestione del rischio legionella. Il documento sarà successivamente trasmesso agli istituti scolastici, con l’obiettivo di mettere a disposizione indicazioni più dettagliate per affrontare le problematiche legate alla presenza del batterio negli impianti. Il primo cittadino ha spiegato che, tra le iniziative concordate, Asp, Amap e Università stanno elaborando “un manuale che conterrà ulteriori linee guida per la corretta manutenzione degli impianti idrici, con indicazioni operative che saranno prossimamente trasmesse alle scuole, affinché possano disporre di strumenti ancora più efficaci per la prevenzione e la gestione del rischio”. L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra gli enti coinvolti, con particolare attenzione alla prevenzione della legionella negli edifici scolastici e alla corretta gestione delle infrastrutture idriche.

Legionella nelle abitazioni e nei negozi, il Comune prepara nuove raccomandazioni

Un ulteriore intervento annunciato dall’amministrazione riguarda gli impianti idrici privati e quelli presenti negli esercizi commerciali. Il Comune di Palermo predisporrà un documento specifico per fornire indicazioni sulla manutenzione delle reti idriche e contribuire alla riduzione delle condizioni che possono favorire la proliferazione della legionella. La decisione nasce dalla consapevolezza che il rischio non riguarda soltanto gli edifici pubblici e che la prevenzione deve coinvolgere anche proprietari di immobili e responsabili delle attività commerciali. Per questa ragione, il Comune lavorerà alla “predisposizione di un documento con raccomandazioni per la corretta manutenzione degli impianti idrici privati e di quelli presenti negli esercizi commerciali, con l’obiettivo di fornire indicazioni chiare e utili a cittadini, proprietari e gestori delle attività”. Le raccomandazioni saranno quindi rivolte a una platea più ampia rispetto a quella scolastica, nell’ambito di una strategia che punta a rafforzare la prevenzione del rischio legionella in tutta la città.

Come prevenire la legionella negli impianti idrici: manutenzione, temperatura dell’acqua e ristagni

Tra gli aspetti individuati come fondamentali per contrastare la proliferazione della legionella figurano la corretta manutenzione degli impianti idrici, il controllo della temperatura dell’acqua e la prevenzione dei ristagni. Il batterio, come ricordato dal sindaco, può proliferare quando si verificano condizioni ambientali favorevoli, in particolare all’interno di impianti nei quali l’acqua rimane stagnante e raggiunge temperature adeguate alla sua moltiplicazione. È proprio su questi aspetti che si concentreranno le indicazioni operative destinate alle scuole e le raccomandazioni previste per gli immobili privati e le attività commerciali. L’obiettivo dell’amministrazione è favorire una maggiore attenzione alla gestione degli impianti attraverso strumenti di informazione e prevenzione.

Riunione a Palazzo Palagonia, il coordinamento tra Comune, Asp, Amap e Università

La riunione a Palazzo Palagonia ha rappresentato un momento di confronto tra le istituzioni, gli uffici comunali e i soggetti tecnici e sanitari impegnati nella gestione della problematica. Al termine dell’incontro, il sindaco Roberto Lagalla ha ringraziato i partecipanti e sottolineato l’importanza di mantenere un coordinamento costante tra tutti gli enti coinvolti. “Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione per il contributo e la collaborazione dimostrati nell’affrontare il tema della legionella, una questione che richiede la massima attenzione e un lavoro sinergico tra istituzioni, tecnici ed enti competenti. Desidero ringraziare in particolare gli assessori all’Istruzione, Tamajo, e all’Igiene e alla Salute, Ferrandelli, insieme ai rispettivi uffici, ai tecnici del settore idrico-fognario del Comune, ad Amap, all’Asp e all’Università, per il lavoro che stanno portando avanti”, ha dichiarato il primo cittadino. Il coinvolgimento dei diversi soggetti consentirà di affrontare la questione attraverso competenze amministrative, sanitarie e tecniche, sia per quanto riguarda gli impianti degli edifici scolastici sia per le attività di informazione rivolte al resto della città.

Salute pubblica a Palermo, Lagalla annuncia ulteriori misure di prevenzione e controlli

Il percorso avviato dal Comune punta a consolidare le attività di prevenzione attraverso la diffusione di indicazioni operative, il coordinamento istituzionale e il rafforzamento dei controlli. La tutela della salute pubblica resta al centro delle iniziative annunciate dopo l’incontro, con particolare attenzione alla gestione del rischio negli impianti idrici. “La nostra priorità è prevenire, informare e garantire la massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti – conclude il sindaco di Palermo – Continueremo a lavorare con gli enti competenti per rafforzare le misure di prevenzione e tutelare la salute della comunità, attraverso indicazioni puntuali, controlli e una corretta informazione”.