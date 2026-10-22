Longevità e benessere, nasce Villaverde Longevity: soggiorni personalizzati tra medicina, alimentazione e sport

Un nuovo modello di ospitalità che mette al centro la longevità attiva, la prevenzione e il benessere psicofisico, attraverso soggiorni personalizzati che integrano medicina, alimentazione, movimento e trattamenti per il corpo e la mente. È stato presentato oggi, 22 ottobre, Villaverde Longevity, il nuovo progetto del Villaverde Hotel & Resort di Fagagna, in provincia di Udine, nato per trasformare il soggiorno in un percorso dedicato alla qualità della vita e all’adozione di abitudini salutari anche dopo il rientro a casa. Alla base dell’iniziativa c’è una concezione del benessere che non si esaurisce nei giorni trascorsi all’interno della struttura, ma punta a costruire un’esperienza individuale accompagnata da un team multidisciplinare di medici, nutrizionisti, professionisti del movimento e lifestyle coach. La filosofia del progetto è sintetizzata nel claim “vivere più a lungo è possibile, vivere meglio è una scelta”. Alla presentazione sono intervenuti Giovanna Biasioli, alla guida di Villaverde Longevity, Roberta Colle, naturopata, insegnante di cucina naturale e presidente dell’associazione “4 di gusto”, e il dottor Claudio Riccobon, amministratore delegato di MyMed e Policlinico Città di Udine.

Villaverde Longevity, due programmi per il benessere e la longevità attiva

Il cuore della nuova proposta è rappresentato dai programmi Revitalize, articolati in due formule che si differenziano per durata e intensità dell’esperienza. L’obiettivo è offrire percorsi adattabili alle esigenze individuali, con un’impostazione che unisce la valutazione iniziale dello stato di benessere a un insieme coordinato di attività e trattamenti. Revitalize Week prevede un soggiorno di sette giorni, da domenica a sabato, ed è concepito per chi desidera intraprendere un percorso completo, orientato a un cambiamento profondo delle proprie abitudini. La formula comprende cinque trattamenti e un follow-up online a un mese dal soggiorno, pensato per accompagnare la continuità del percorso nel quotidiano. La seconda possibilità è Revitalize Focus, un’esperienza concentrata in tre o quattro giorni, disponibile come long weekend oppure durante la settimana. Questa formula include tre trattamenti e si rivolge a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al metodo Villaverde Longevity oppure dedicarsi a una pausa intensiva di recupero e rigenerazione. Entrambe le proposte comprendono pensione completa con cucina naturale, incluse opzioni vegane e senza glutine, una visita medica iniziale con valutazione funzionale, accesso alla spa e alla palestra Technogym e attività quotidiane guidate, che spaziano dallo yoga alla ginnastica funzionale.

Quattro percorsi tematici tra rigenerazione, alimentazione e attività sportiva

La personalizzazione dei soggiorni passa anche attraverso la scelta di una delle quattro traiettorie tematiche che caratterizzano l’offerta: Restorative, Detox, Less is More e Sport & Golf. Le quattro proposte consentono di declinare il metodo secondo differenti orientamenti, mantenendo una struttura comune basata sulla valutazione individuale e sull’integrazione tra nutrizione, attività fisica e trattamenti. La presenza di una specifica traiettoria dedicata allo sport e al golf valorizza anche le caratteristiche del resort, che dispone di un campo da golf a 18 buche. Il programma non nasce quindi da una selezione standardizzata di servizi, ma viene definito attraverso un percorso che tiene conto della singola persona, delle sue condizioni e delle sue esigenze.

Il metodo Villaverde Longevity: dalla visita medica al piano personalizzato

Il metodo sviluppato per Villaverde Longevity si fonda su quattro pilastri consecutivi, concepiti come parti di un unico percorso. Il primo è l’accoglienza dedicata, che attribuisce un ruolo centrale all’ascolto e alla possibilità di rallentare il ritmo quotidiano, creando le condizioni per affrontare l’esperienza con maggiore consapevolezza. La seconda fase riguarda la visita medica specialistica, con una valutazione clinica, funzionale e nutrizionale. Sono previste la raccolta della cartella anamnestica e l’analisi della composizione corporea, elementi utilizzati per definire le caratteristiche del soggiorno e individuare le attività più appropriate. Il terzo passaggio è il percorso personalizzato, che integra alimentazione funzionale, movimento calibrato sulle esigenze individuali, trattamenti per il corpo e la mente e rigenerazione sensoriale. Le giornate vengono organizzate secondo una programmazione costruita sulla persona, coordinando le differenti componenti dell’esperienza. Il quarto pilastro riguarda la continuità dopo il soggiorno. L’esperienza è infatti accompagnata da un piano personalizzato da portare a casa, con l’obiettivo di trasferire nella vita quotidiana le indicazioni e le abitudini sviluppate durante la permanenza. Il metodo contempla inoltre un follow-up online a un mese, previsto nella formula Revitalize Week. A seguire gli ospiti nelle diverse fasi è un gruppo di professionisti con competenze complementari, chiamati a collaborare all’interno di un percorso unitario.

Giovanna Biasioli: “la longevità non è una corsa contro il tempo”

La direzione del progetto è affidata a Giovanna Biasioli, professionista del benessere integrato e della consapevolezza corporea. Il suo approccio si sviluppa attraverso percorsi esperienziali dedicati alla presenza, alla qualità del gesto e all’equilibrio tra corpo e mente, in una visione della longevità legata alla conoscenza di sé, alla prevenzione e al benessere duraturo, piuttosto che alla sola ricerca della performance. “La longevità non è una corsa contro il tempo, ma un modo di abitare il corpo e la vita con maggiore presenza”, ha dichiarato Biasioli durante la presentazione. La responsabile ha spiegato anche il significato della nuova iniziativa: “Villaverde Longevity nasce da una convinzione semplice: il tempo è la risorsa più preziosa dei nostri ospiti. Abbiamo scelto di dedicargli un luogo, un metodo e un team”. La filosofia che guida il progetto si concentra su tre concetti fondamentali: presenza, qualità del gesto e relazione, intesa come rapporto con sé stessi, con il proprio tempo e con ciò che contribuisce al benessere personale.

Prevenzione e diagnostica avanzata: la collaborazione con il centro medico MyMed

Un elemento distintivo di Villaverde Longevity è la presenza di una componente sanitaria integrabile con i programmi di soggiorno. All’interno del resort opera infatti MyMed, poliambulatorio specialistico direttamente collegato alla struttura, che permette di affiancare all’esperienza di benessere ulteriori approfondimenti clinici e diagnostici. Su richiesta, gli ospiti possono accedere a servizi come ecografie, ecodoppler vascolare e cardiaco, elettrocardiogramma e visite specialistiche. Sono inoltre disponibili consulenze di medicina estetica, con trattamenti non invasivi dedicati al viso e al corpo. La possibilità di integrare il soggiorno con questi servizi consente di approfondire specifici aspetti della salute attraverso prestazioni specialistiche, mantenendo distinta la valutazione clinica dalle attività di benessere proposte nei programmi Revitalize.

Alimentazione naturale e nutrizione funzionale al centro dell’esperienza

Un ruolo importante nella proposta Villaverde Longevity è affidato all’alimentazione, concepita come parte integrante del percorso individuale e non soltanto come servizio di ristorazione. La cucina del resort propone un modello healthy che mette in relazione gusto e nutrizione funzionale, valorizzando ingredienti stagionali e prodotti del territorio. L’impostazione alimentare descritta dal progetto presta attenzione anche all’alimentazione antinfiammatoria, nel quadro di un’offerta che tiene conto delle differenti esigenze nutrizionali. La pensione completa prevista nei programmi Revitalize include opzioni vegane e senza glutine, con particolare attenzione alle necessità alimentari di ciascun ospite. Le proposte gastronomiche si inseriscono così in un metodo più ampio, che considera l’alimentazione insieme al movimento, al riposo e agli altri elementi del benessere. La dimensione della cucina naturale trova spazio anche nelle competenze di Roberta Colle, naturopata e insegnante di cucina naturale, intervenuta alla presentazione del nuovo progetto nella sua veste di presidente dell’associazione “4 di gusto”.

Villaverde Hotel & Resort a Fagagna: spa, palestra Technogym e golf a 18 buche

Il progetto prende forma nel Villaverde Hotel & Resort di Fagagna, situato nel cuore dell’anfiteatro morenico friulano, a pochi chilometri da Udine. Il contesto naturale rappresenta una componente della proposta, grazie a spazi e servizi che consentono di alternare attività, trattamenti e momenti di riposo. Le camere e le suite sono caratterizzate da ampie vetrate affacciate sul verde e sul paesaggio circostante, in un ambiente progettato per favorire tranquillità e riposo. All’interno della struttura sono disponibili un’area spa con piscine, spazi dedicati all’idro-wellness e una palestra Technogym. Questi servizi sono accessibili quotidianamente durante i soggiorni Revitalize e si affiancano alle attività guidate previste nei programmi. Tra gli elementi che caratterizzano il resort figura il campo da golf a 18 buche, parte integrante della traiettoria Sport & Golf. L’area circostante offre inoltre possibilità di praticare cicloturismo e trekking, attraverso sentieri immersi nel territorio friulano. La struttura dispone anche di un’aviosuperficie privata a disposizione degli ospiti, un ulteriore servizio che completa l’offerta del complesso.